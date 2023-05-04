Как войти в аккаунт Google без пароля

С выходом iOS 16 Apple начала активно продвигать функцию Apple Passkey, которая позволяет авторизовываться на сайтах без паролей. Вы регистрируете учетную запись, и к логину создается специальный ключ доступа, который хранится на Айфоне, Айпаде или Маке. Без подтверждения с одного из них на сайт или в приложение будет не войти. В декабре прошлого года Google Chrome получил возможность работать с Passkey, а теперь и учетную запись Google можно защитить ключами доступа.

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Мы как следует протестировали эту функцию и теперь рассказываем, как создать ключ доступа на Андроид-смартфоне, как можно авторизоваться под учетной записью с созданным Passkey на другом устройстве и для чего создавать ключи доступа на ваших устройствах.

Как создать ключ доступа

Для работы Passkey не подойдут абы какие устройства. Хоть биометрия есть в большом количестве разных гаджетов, но поддерживается только ограниченное число операционок и браузеров. На вашем смартфоне, ноутбуке или планшете должна быть установлена операционная система или браузер одной из версий, представленных ниже, или новее:

Google:

Chrome 109;

Android 9;

ChromeOS 109.

Apple:

iOS 16;

iPadOS 16;

macOS Ventura;

Safari 16.

Microsoft:

EDGE 109;

Windows 10 или 11.

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Как видите, только относительно свежая техника получила возможность использовать ключи доступа и без пароля заходить в учетную запись. Если ваше устройство подходит под минимальные требования, то активировать ключи доступа для входа в аккаунт Google на смартфоне можно следующим образом:

Откройте настройки на вашем Андроид-смартфоне;

Пролистайте в самый низ и нажмите “Google”;

Выберите “Управление аккаунтом”;

Перейдите на вкладку “Безопасность”, пролистайте немного вниз и выберите “Ключи доступа”;

Нажмите кнопку “Использовать ключи доступа” и дождитесь сообщения “You can now use your passkeys to sign in”.

Все! Никаких лишних телодвижений или трудностей. Теперь для входа в вашу учетную запись с ЛЮБОГО устройства вам потребуется подтверждение биометрией с одного из смартфонов в списке, указанном на странице.

Как удалить устройство из Гугл

Список, который предлагает вам Google, состоит из всех смартфонов и планшетов подходящих под минимальные требования, на которых используется ваша учетка. По умолчанию Passkey активируется для всех из них. Если же вы увидели там какое-то лишнее устройство, то сделайте следующее:

Откройте настройки на Андроид-смартфоне;

Пролистайте в самый низ и выберите Google;

Нажмите “Управление аккаунтом” и перейдите в раздел “Безопасность”;

Пролистайте до блока “Ваши устройства” и выберите “Управление всеми устройствами”;

Откройте ненужный аппарат и нажмите кнопку “Выйти”.

Теперь список авторизованный устройств для использования Passkey станет меньше. Проверяйте периодически авторизованные смартфоны в этом разделе, и тогда ваша учетка будет в большей безопасности.

Как войти в Google без пароля

Но вам уже наверняка интересно, как же заходить в вашу учетку с не со смартфона. С последним все понятно: ввели логин, тут же приложили палец к датчику, и вход произошел. Ничего не надо сканировать и ни о чем переживать. Давайте попытаемся войти в учетную запись Google, для которой создан ключ доступа с компьютера:

Откройте сайт Google и нажмите “Вход” в правом верхнем углу;

Введите логин от вашей учетной записи и нажмите “Далее”;

На следующем экране вам будет предложено подтвердить личность с помощью ключа доступа. Нажмите “Продолжить”;

В выпавшем списке можете выбрать ваш смартфон и отправить запрос на ключ доступа на него через Bluetooth. Этот способ мне показался самым быстрым, поэтому рекомендую воспользоваться им;

На смартфоне нажмите на уведомление от Google Chrome и подтвердите авторизацию с помощью отпечатка пальца.

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Все! Вы в системе. Никаких паролей и проблем. Все очень быстро и задорно. В ситуации, когда по какой-то причине вы не сможете подключиться по Bluetooth, можно отсканировать QR-код. Для этого просто в выпавшем списке нажмите “Использовать другой смартфон или планшет”. На экране сразу появится QR-код, который нужно будет отсканировать любым соответствующим приложением и подтвердить авторизацию отпечатком пальца.

Как добавить ключ доступа на Windows

В дополнение к автоматически созданным ключам доступа можно создавать их и вручную. Например, мой компьютер на Windows 11 оснащен датчиком отпечатка пальца и поддерживает Windows Hello. А значит, что можно создать ключ доступа прямо на ноутбуке и не сканировать ничего телефоном и не использовать Bluetooth. Работает это следующим образом:

Перейдите на сайт Google и войдите в свою учетную запись;

Выберите раздел “Безопасность”, пролистайте до ключей доступа и откройте их;

Нажмите “Создать ключ доступа” и подтвердите создание отпечатком пальца.

Теперь при входе в учетную запись с вашего компьютера не придется использовать смартфон, а можно будет все сделать непосредственно на ноутбуке. Пока я тестировал эту функцию, окончательно осознал, что за этим будущее. Сказать, что это удобно — ничего не сказать. Надеюсь, что все большее количество сайтов и сервисов начнут поддерживать Passkey, и тогда можно будет забыть о паролях.