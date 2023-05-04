Как войти в аккаунт Google без пароля

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Кирилл Пироженко

С выходом iOS 16 Apple начала активно продвигать функцию Apple Passkey, которая позволяет авторизовываться на сайтах без паролей. Вы регистрируете учетную запись, и к логину создается специальный ключ доступа, который хранится на Айфоне, Айпаде или Маке. Без подтверждения с одного из них на сайт или в приложение будет не войти. В декабре прошлого года Google Chrome получил возможность работать с Passkey, а теперь и учетную запись Google можно защитить ключами доступа.

Как войти в аккаунт Google без пароля. Теперь Passkey можно использовать и для входа в Google. Фото.

Теперь Passkey можно использовать и для входа в Google

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Мы как следует протестировали эту функцию и теперь рассказываем, как создать ключ доступа на Андроид-смартфоне, как можно авторизоваться под учетной записью с созданным Passkey на другом устройстве и для чего создавать ключи доступа на ваших устройствах.

Как создать ключ доступа

Как создать ключ доступа. Ключи доступа стали доступны на Андроиде. Фото.

Ключи доступа стали доступны на Андроиде

Для работы Passkey не подойдут абы какие устройства. Хоть биометрия есть в большом количестве разных гаджетов, но поддерживается только ограниченное число операционок и браузеров. На вашем смартфоне, ноутбуке или планшете должна быть установлена операционная система или браузер одной из версий, представленных ниже, или новее:

Google:

  • Chrome 109;
  • Android 9;
  • ChromeOS 109.

Apple:

  • iOS 16;
  • iPadOS 16;
  • macOS Ventura;
  • Safari 16.

Microsoft:

  • EDGE 109;
  • Windows 10 или 11.

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Как видите, только относительно свежая техника получила возможность использовать ключи доступа и без пароля заходить в учетную запись. Если ваше устройство подходит под минимальные требования, то активировать ключи доступа для входа в аккаунт Google на смартфоне можно следующим образом:

Как создать ключ доступа. Активируются они без каких-либо дополнительных настроек. Фото.

Активируются они без каких-либо дополнительных настроек

  • Откройте настройки на вашем Андроид-смартфоне;
  • Пролистайте в самый низ и нажмите “Google”;
  • Выберите “Управление аккаунтом”;
  • Перейдите на вкладку “Безопасность”, пролистайте немного вниз и выберите “Ключи доступа”;
  • Нажмите кнопку “Использовать ключи доступа” и дождитесь сообщения “You can now use your passkeys to sign in”.

Все! Никаких лишних телодвижений или трудностей. Теперь для входа в вашу учетную запись с ЛЮБОГО устройства вам потребуется подтверждение биометрией с одного из смартфонов в списке, указанном на странице.

Как удалить устройство из Гугл

Список, который предлагает вам Google, состоит из всех смартфонов и планшетов подходящих под минимальные требования, на которых используется ваша учетка. По умолчанию Passkey активируется для всех из них. Если же вы увидели там какое-то лишнее устройство, то сделайте следующее:

Как удалить устройство из Гугл. Удаляйте все старые устройства из аккаунта. Фото.

Удаляйте все старые устройства из аккаунта

  • Откройте настройки на Андроид-смартфоне;
  • Пролистайте в самый низ и выберите Google;
  • Нажмите “Управление аккаунтом” и перейдите в раздел “Безопасность”;
  • Пролистайте до блока “Ваши устройства” и выберите “Управление всеми устройствами”;
  • Откройте ненужный аппарат и нажмите кнопку “Выйти”.

Теперь список авторизованный устройств для использования Passkey станет меньше. Проверяйте периодически авторизованные смартфоны в этом разделе, и тогда ваша учетка будет в большей безопасности.

Как войти в Google без пароля

Но вам уже наверняка интересно, как же заходить в вашу учетку с не со смартфона. С последним все понятно: ввели логин, тут же приложили палец к датчику, и вход произошел. Ничего не надо сканировать и ни о чем переживать. Давайте попытаемся войти в учетную запись Google, для которой создан ключ доступа с компьютера:

  • Откройте сайт Google и нажмите “Вход” в правом верхнем углу;
    • Как войти в Google без пароля. Введите свой email. Фото.

    Введите свой email

  • Введите логин от вашей учетной записи и нажмите “Далее”;
    • Как войти в Google без пароля. Подтвердите выбор ключа доступа для входа. Фото.

    Подтвердите выбор ключа доступа для входа

  • На следующем экране вам будет предложено подтвердить личность с помощью ключа доступа. Нажмите “Продолжить”;
    • Как войти в Google без пароля. Выберите устройства, с которого будет запрошен ключ доступа. Фото.

    Выберите устройства, с которого будет запрошен ключ доступа

  • В выпавшем списке можете выбрать ваш смартфон и отправить запрос на ключ доступа на него через Bluetooth. Этот способ мне показался самым быстрым, поэтому рекомендую воспользоваться им;
    • Как войти в Google без пароля. Подтвердите вход биометрией. Фото.

    Подтвердите вход биометрией

  • На смартфоне нажмите на уведомление от Google Chrome и подтвердите авторизацию с помощью отпечатка пальца.

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Все! Вы в системе. Никаких паролей и проблем. Все очень быстро и задорно. В ситуации, когда по какой-то причине вы не сможете подключиться по Bluetooth, можно отсканировать QR-код. Для этого просто в выпавшем списке нажмите “Использовать другой смартфон или планшет”. На экране сразу появится QR-код, который нужно будет отсканировать любым соответствующим приложением и подтвердить авторизацию отпечатком пальца.

Как добавить ключ доступа на Windows

В дополнение к автоматически созданным ключам доступа можно создавать их и вручную. Например, мой компьютер на Windows 11 оснащен датчиком отпечатка пальца и поддерживает Windows Hello. А значит, что можно создать ключ доступа прямо на ноутбуке и не сканировать ничего телефоном и не использовать Bluetooth. Работает это следующим образом:

  • Перейдите на сайт Google и войдите в свою учетную запись;
    • Как добавить ключ доступа на Windows. Обязательно создайте ключ на компьютере, если он это поддерживает. Фото.

    Обязательно создайте ключ на компьютере, если он это поддерживает

  • Выберите раздел “Безопасность”, пролистайте до ключей доступа и откройте их;
    • Как добавить ключ доступа на Windows. После этого просто приложите палец к датчику отпечатка пальца. Фото.

    После этого просто приложите палец к датчику отпечатка пальца

  • Нажмите “Создать ключ доступа” и подтвердите создание отпечатком пальца.

Теперь при входе в учетную запись с вашего компьютера не придется использовать смартфон, а можно будет все сделать непосредственно на ноутбуке. Пока я тестировал эту функцию, окончательно осознал, что за этим будущее. Сказать, что это удобно — ничего не сказать. Надеюсь, что все большее количество сайтов и сервисов начнут поддерживать Passkey, и тогда можно будет забыть о паролях.

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