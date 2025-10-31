Как войти в Telegram без кода из SMS

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Для Telegram в России наступают действительно темные времена. В августе Роскомнадзор начал ограничивать звонки в мессенджере Павла Дурова, а в конце октября и вовсе поползли слухи о запрете на вход в Telegram по коду из SMS. Последовательность цифр, необходимая для авторизации, просто перестала приходить на российские номера, из-за чего многие люди остались без доступа к приложению. К счастью, есть пара способов войти в Telegram даже без SMS.

Как войти в Telegram без кода из SMS. Не приходят коды? У нас есть решение! Фото.

Не приходят коды? У нас есть решение!

Почему не приходят коды от Телеграм

Еще за несколько месяцев до того, как начали поступать жалобы на то, что не приходит код Telegram, дубайский мессенджер начал готовить подстилку. Подопечные Павла Дурова придумали вход в Telegram через почту, а недавно разработчики сами предложили пользователям стать узлом для рассылки SMS.

Отраслевые источники сообщают, что это происходит не на пустом месте. Предположительно, отечественный регулятор призвал российских операторов прекратить передачу звонков и сообщений пользователям Telegram. И, хотя Роскомнадзор пока не подтвердил ограничение, проблема с кодами подтверждения реально существует.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Код на почту от Телеграм

В качестве альтернативного варианта входа в Telegram мессенджер предлагает использовать e-mail. Привязать почту можно как на этапе авторизации (регистрации), так и в настройках приложения:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  3. Во вкладке «Почта для входа» укажите свой адрес e-mail.
Код на почту от Телеграм. Обязательно настройте почту заранее. Фото.

Обязательно настройте почту заранее

Кстати, в Telegram на Android можно использовать почту вашего аккаунта Google. Для этого предусмотрена специальная кнопка.

Код на почту от Телеграм. Также можно войти через аккаунт Google. Фото.

Также можно войти через аккаунт Google

Так или иначе, код Telegram придет на почту, после чего вам останется вставить его в соответствующее поле. Но это — не единственный способ входа в мессенджер.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где еще найти код в Телеграм

Также вы можете получить код для входа в Telegram через служебное сообщение внутри самого мессенджера. Этот способ подходит для тех, кто пользуется приложением на нескольких устройствах. В таком случае независимо от того, настроена почта или нет, вы найдете одноразовый код в чате Telegram на втором смартфоне, планшете или компьютере, где ранее уже была пройдена авторизация.

Где еще найти код в Телеграм. А еще коды приходят через служебные уведомления. Фото.

А еще коды приходят через служебные уведомления

При этом важно остерегаться мошенников, которые создают боты и аккаунты, маскирующиеся под официальные каналы. Настоящий канал служебных уведомлений привязан к номеру +42777, и он отображается на странице профиля.

Теги
Новости по теме
Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома
Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама
Лонгриды для вас
Как аккумулятор смартфона влияет на его производительность

По мере использования смартфона батарея изнашивается и меняет свои характеристики, причем не в лучшую сторону. Это влияет не только на то, сколько проработает устройство от одного заряда, но и на его максимальную производительность. Как именно? Давайте разберемся.

Читать далее
5 функций из подписки Алиса Про, которые стали бесплатными и теперь доступны всем

Чуть больше года назад Яндекс ввел платную подписку Алиса Про за 100 ₽/мес, которая расширяет возможности виртуального помощника как на колонках компании, так и в чате с Алисой. Вместе с тем способности базовой версии ассистента были урезаны, из-за чего без подписки российский аналог ChatGPT фактически становился бесполезным. Особенно, когда можно скачать DeepSeek или на крайний случай воспользоваться нейросетью GigaChat от Сбера. Но сегодня Яндекс обновил Алису, открыв доступ к самой продвинутой генеративной модели YandexGPT 5 Pro всем пользователям.

Читать далее
В WhatsApp появится функция голосовых сообщений для пропущенных вызовов

WhatsApp продолжает активно развивать свою платформу, регулярно выпуская обновления для бета-тестеров. Недавно была представлена версия 2.25.23.21 для Android через программу Google Play Beta, которая включает интересную функцию записи голосовых сообщений при пропущенных звонках. И пусть сейчас это стало менее актуально после запрета звонков через мессенджер, это все равно довольно любопытно, ведь это говорит о том, что мессенджер в последнее врем начал очень активно развиваться и отошел от своей консервативной модели существования.

Читать далее
Новости партнеров
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?