Как войти в Telegram без кода из SMS

Для Telegram в России наступают действительно темные времена. В августе Роскомнадзор начал ограничивать звонки в мессенджере Павла Дурова, а в конце октября и вовсе поползли слухи о запрете на вход в Telegram по коду из SMS. Последовательность цифр, необходимая для авторизации, просто перестала приходить на российские номера, из-за чего многие люди остались без доступа к приложению. К счастью, есть пара способов войти в Telegram даже без SMS.

Почему не приходят коды от Телеграм

Еще за несколько месяцев до того, как начали поступать жалобы на то, что не приходит код Telegram, дубайский мессенджер начал готовить подстилку. Подопечные Павла Дурова придумали вход в Telegram через почту, а недавно разработчики сами предложили пользователям стать узлом для рассылки SMS.

Отраслевые источники сообщают, что это происходит не на пустом месте. Предположительно, отечественный регулятор призвал российских операторов прекратить передачу звонков и сообщений пользователям Telegram. И, хотя Роскомнадзор пока не подтвердил ограничение, проблема с кодами подтверждения реально существует.

Код на почту от Телеграм

В качестве альтернативного варианта входа в Telegram мессенджер предлагает использовать e-mail. Привязать почту можно как на этапе авторизации (регистрации), так и в настройках приложения:

Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Во вкладке «Почта для входа» укажите свой адрес e-mail.

Кстати, в Telegram на Android можно использовать почту вашего аккаунта Google. Для этого предусмотрена специальная кнопка.

Так или иначе, код Telegram придет на почту, после чего вам останется вставить его в соответствующее поле. Но это — не единственный способ входа в мессенджер.

Где еще найти код в Телеграм

Также вы можете получить код для входа в Telegram через служебное сообщение внутри самого мессенджера. Этот способ подходит для тех, кто пользуется приложением на нескольких устройствах. В таком случае независимо от того, настроена почта или нет, вы найдете одноразовый код в чате Telegram на втором смартфоне, планшете или компьютере, где ранее уже была пройдена авторизация.

При этом важно остерегаться мошенников, которые создают боты и аккаунты, маскирующиеся под официальные каналы. Настоящий канал служебных уведомлений привязан к номеру +42777, и он отображается на странице профиля.