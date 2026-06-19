Восстановить заблокированный аккаунт в MAX теперь можно прямо в приложении, не обращаясь в поддержку. Функция работает через технологию Mobile ID от операторов связи и доступна только на российских SIM-картах. Разбираемся, как это устроено и в каких случаях способ не сработает. А, если вы просто удалили мессенджер, вот тут мы описали, как восстановить приложение MAX на Android — просто, быстро и пошагово.

Что изменилось в восстановлении аккаунта MAX через Mobile ID

Раньше при блокировке аккаунта оставался один путь — писать в поддержку и ждать ответа. Теперь MAX упростил восстановление заблокированных аккаунтов, и пользователи могут самостоятельно вернуть доступ к профилю прямо в приложении без обращения в поддержку. А если доступ уже восстановлен, подписывайтесь на канал Сундук Али-Бабы с лучшими товарами с АлиЭкспресс, Озона, ВБ и Я.Маркета.

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Работает это благодаря встроенной технологии Mobile ID от операторов — это способ подтверждения личности по номеру телефона, который операторы давно предлагали как замену вводу паролей и кодов. По сути система убеждается, что в руках у вас тот самый телефон с привязанной SIM-картой, и на этом основании открывает доступ к аккаунту.

Кому доступно восстановление МАКС через Mobile ID

Здесь сразу важное ограничение. Упрощённое восстановление доступно пользователям российских SIM-карт операторов, если устройство не находится в роуминге. Также на всякий случай лучше сделать себе в МАХ Цифровой ID.

На практике это значит: если вы за границей или вставили иностранную симку, быстрый способ не сработает. Также понадобится мобильный интернет от оператора — без Wi-Fi и VPN, потому что именно мобильная сеть подтверждает ваш номер. Тем, кто привык постоянно держать включённый VPN, придётся отключить его на время процедуры.

Как разблокировать аккаунт в МАХ пошагово

Сама процедура занимает пару минут. Главное — сделать всё по порядку, иначе подтверждение по номеру не пройдёт.

Отключите Wi-Fi и VPN, чтобы телефон был в мобильной сети оператора Откройте приложение MAX на смартфоне Введите номер телефона и пароль После неудачной попытки входа нажмите кнопку «Восстановить доступ» Перейдите в браузер и подтвердите восстановление

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После этого можно снова открыть MAX и войти в аккаунт. Если вернуть доступ самостоятельно не получилось, по-прежнему можно обратиться в поддержку сервиса — старый путь никуда не делся.

Стоит ли восстанавливать аккаунт MAX через Mobile ID

Для большинства пользователей с российской симкой это быстрее и удобнее, чем переписка с поддержкой — особенно с учётом того, что отвечают там не всегда оперативно. Никаких новых установок не требуется, функция встроена в само приложение.

Подвохов в привычном смысле тут нет, но есть нюанс приватности: восстановление завязано на подтверждение через оператора связи, то есть ваш номер и факт владения SIM-картой используются как удостоверение личности. Если вам в принципе важно контролировать, какие сервисы привязаны к вашему телефону и аккаунтам, полезно понимать общую логику управления учётными записями — у нас есть отдельный разбор про все способы, последствия и варианты восстановления на примере аккаунта Google.