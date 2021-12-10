Как восстановить данные на телефоне после сброса настроек. 4 способа

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AndroidInsider.ru 0

Несмотря на то что объёмам памяти современных смартфонов могут позавидовать даже многие компьютеры, многим не хватает и этого. Одни намеренно покупают аппараты с небольшим накопителем, чтобы сэкономить, а другие, напротив, сразу берут самую топовую версию и без разбору забивают её всем подряд. Но и в том, и другом случае это почти всегда приводит к неожиданному исчерпанию памяти, которую приходится подчищать. Причём происходит это, как правило, в самый неожиданный момент, а значит, высока вероятность удалить что-нибудь не то. А как потом это всё восстанавливать?

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Восстановить удалённые данные можно спустя даже довольно большой срок

На самом деле способ вернуть удалённые данные на Андроид есть, и даже не один. Правда, всё будет зависеть от вашей предусмотрительности и сопутствующих факторов. Поэтому предлагаю разобрать 3 наиболее популярных способа восстановления данных, которые подойдут всем без исключения.

Как восстановить удаленные данные на Андроиде


Пожалуй, самый оптимальный способ восстановить данные на Android после сброса настроек, если вы заранее не озаботились созданием резервной копии, — это утилита Tenorshare UltData for Android. Она позволяет восстановить довольно широкий спектр данных после полного удаления:

  • Контакты
  • Сообщения
  • История звонков
  • Фотографии
  • Видеозаписи
  • Аудиозаписи
  • Документы
  • Чаты WhatsApp

Причём она восстанавливает их не из облака, как можно было подумать, а прямо из памяти вашего смартфона, основываясь на так называемых fingerprints. Это своего рода следы, которые данные оставляют после себя в хранилище и таким образом позволяют вернуть их обратно. Они остаются в памяти довольно длительное время, поэтому восстановить можно даже те данные, которые вы удалили полгода или даже год назад.

  • Скачайте Tenorshare UltData for Android на компьютер;
  • Подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля;
Ultdata

UltData for Android позволяет восстановить довольно широкий спектр данных

  • Откройте шторку уведомлений и включите передачу файлов;
Данные

Отметьте данные, которые хотите восстановить

  • В интерфейсе UltData установите галки напротив данных, которые нужно восстановить;
Восстановлени

Восстановить можно даже откровенно старые данные

  • Нажмите «Начать» и выждите, пока программа найдёт удалённые файлы;
  • Отметьте те, которые нужно вернуть, и нажмите «Восстановить».

UltData for Android

Очень круто, что утилита UltData позволяет восстановить удалённые фото в WhatsApp на Android и даже видеозаписи, которые уже были стёрты из недавно удалённых. Это действительно кажется невероятным, потому что, к примеру, в моём случае, программа нашла фотографии годовой давности, которые я необдуманно удалил, потом благополучно забыл о них, а теперь искренне захотел восстановить.

Как восстановить резервную копию с Гугл диска

Если вы не заглядываете настолько далеко и не пытаетесь восстановить фотографии и другие файлы, удалённые несколько месяцев назад, и при этом регулярно выполняете резервное копирование, вам будет ощутимо легче. Дело в том, что резервная копия включает в себя вообще все данные, которые хранятся в памяти вашего смартфона, а потом загружает их в облако, откуда их всегда можно восстановить.

  • Сбросьте смартфон до заводских настроек;
  • На этапе активации выберите «Восстановить копию»;
резервная копия

Не пренебрегайте резервным копированием

  • Авторизуйтесь в учётной записи Google;
  • Выберите резервную копию, если их несколько, и восстановите.

Чтобы восстановить резервную копию с необходимыми данными, необходимо заранее озаботиться её сохранением.

Будьте внимательны: восстановлению подлежат только данные приложений и настройки, включая будильники, цветовые схемы и сигнал вызова. А вот сами приложения в резервную копию не входят. Поэтому они будут скачиваться отдельно, а значит, на это понадобится изрядный объём интернет-трафика. По этой причине лучше всего восстанавливать резервную копию при подключении к безлимитному Wi-Fi.

Как вернуть фото из недавно удалённых

Впрочем, возвращать все данные целиком иногда совершенно не требуется. Куда важнее, например, просто восстановить удалённые фото на Андроиде. Это сделать намного проще, чем накатывать резервную копию из Google Drive с нуля. Даже несмотря на то что восстанавливаются удалённые фотографии и видеозаписи аж двумя непохожими друг на друга способами.

Первым делом попробуйте восстановить удалённые снимки из альбома «Недавно удалённое»:

  • Запустите приложение «Галерея» у себя на смартфоне;
  • Пролистайте вниз и откройте папку «Недавно удалённое»;
Недавно удаленное

Восстановить фото из недавно удалённых можно в течение 30 дней

  • Отметьте галкой фото и видео, которые хотите восстановить;
  • Нажмите «Восстановить» и они вернутся в исходный альбом.

Как скачать фото из «Google Фото»

Второй способ заключается в том, чтобы восстановить фотографии из «Google Фото». Этот сервис устанавливается по умолчанию почти на все смартфоны и скорее всего из коробки использует автозагрузку. Поэтому обязательно проверьте:

  • Найдите и запустите приложение «Google Фото»;
  • Отыщите фотографии, которые хотите вернуть;
Гугл фото

Гугл Фото хранит всё и позволяет скачать тоже всё

  • Открывайте по одному и нажимайте «Скачать»;
  • Фотографии будут скачиваться в выбранный ранее альбом.

Автозагрузка фотографий и видеозаписей в Google Фото можно включить как в оптимизированном, то есть сжатом, и исходном качестве. Второе заполнит доступное пространство ощутимо быстрее.

Впрочем, учитывайте, что скорее всего по умолчанию «Google Фото» загружает ваши фотографии в облако в несколько сжатом, хоть и высоком качестве. Поэтому рассчитывать на то, что они вернутся к вам в исходном виде с тем же разрешением, не стоит. Они по-прежнему будут достаточно хороши и детализированы, чтобы просто любоваться ими, но уже вряд ли сгодятся для редактирования.

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