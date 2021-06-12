Как восстановить удалённые файлы на Android

Несмотря на обширную функциональность современных Android-смартфонов, у них никогда не было корзины. Представляете? Никогда. Конечно, некоторые производители встраивали в отдельные системные разделы папки для временного хранения удалённых файлов, но такого, чтобы на Android была полноценная корзину, не было. Это очень угнетало пользователей, которые сначала удаляли те или иные данные, а потом жалели об этом, но уже не имели возможности их восстановить. Поэтому Google решила, что надо исправить эту недоработку и таки сделала корзину.

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Корзина появилась в приложении «Файлы». Это собственный файловый менеджер Google для Android. Он, что логично, отвечает за управление файлами, каталогизирует их, ищет потенциально ненужные и предлагает удалить их.

Где найти корзину на Андроиде

В общем, штука очень простая и на удивление удобная. Пожалуй, более удобных файловых менеджеров для Android мне не попадалось. Однако Google сочла, что этого будет мало, и нужно дать пользователям возможность восстанавливать те данные, которые они удалили.

Корзина появилась в последней версии «Файлов», которая начала распространяться на этой неделе. Судя по всему, изменения применяются на серверах у Google, потому в Google Play обновление отсутствует. По этой же логике, скорее всего, нет смысла устанавливать актуальную сборку APK «Файлов».

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Но, как только апдейт доберётся до вашего устройства, в боковом меню приложения появится вкладка «Корзина», где и будут храниться все удалённые данные в течение 30 дней. Туда будут отправлять все файлы без исключения, чтобы затем удалить их по прошествии отведённого времени.

Восстановить удалённые данные из корзины «Файлов» проще простого:

Запустите «Файлы» у себя на Android-смартфоне;

Откройте боковое меню и выберите «Корзина»;

Отметьте файлы, которые хотите восстановить;

Нажмите «Восстановить» и дождитесь окончания процедуры.

Есть ли на Андроид своя корзина

Важно понимать, что в корзину удалённые файлы будут перемещаться только после того, как она появится непосредственно в приложении. То есть восстановить данные, которые были удалены до установки обновления, к сожалению, не получится. Поэтому, если у вас корзины по-прежнему нет, просто дождитесь её появления.

Впрочем, на некоторых смартфонах доступна функция восстановления данных. Например, мой Honor View 20 – равно, как и другие смартфоны Huawei и Honor – предлагает такую возможность в отношении многих типов данных, а не только фотографий и видеозаписей, которые сохраняются в отдельный альбом «Удалённые».

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Убедитесь, что у вас установлена EMUI 11 или Magic UI 4.0;

Найдите на устройстве приложение «Файлы от Huawei и откройте;

В разделе «Место» откройте вкладку «Недавно удалённое»;

Выберите нужные файлы и подтвердите их восстановление.

Правда, и тут есть подвох. Чтобы восстановить удалённые данные через системное приложение «Файлы» (к гугловому оно не имеет никакого отношения и есть на всех аппаратах Huawei и Honor независимо от поддержки GMS), нужно предварительно «правильно» удалить эти данные. Для этого вам нужно при удалении нажимать не на кнопку «Удалить», а на кнопку «Переместить» в «Недавно удалённые».