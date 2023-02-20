Как выбрать микрофон для телефона и правильно его настроить

Каждый смартфон оснащен встроенным микрофоном, который на большинстве моделей предназначен исключительно для разговоров посредством мобильной связи. При записи видео звук не отличается высоким качеством, а стандартное шумоподавление порой не справляется даже с порывами ветра. Если вы используете свое устройство на Android как средство ведения видеоблога или нередко обращаетесь к диктофону, вам определенно понадобится внешний микрофон для телефона. Расскажем, какую модель выбрать, а также поговорим о том, как правильно подключить этот электроакустический прибор.

Какой микрофон для телефона купить

При выборе микрофона нужно сразу выделить две категории устройств: проводные и беспроводные. В первом случае мы подразумеваем модели, которые подключаются к телефону по кабелю или напрямую через штекер, а во втором — приборы, использующие соединение по Bluetooth или ресивер. Давайте посмотрим на каждый тип по отдельности.

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Проводной микрофон для телефона

Модели первого типа по понятным причинам дешевле. Кроме того, при прочих равных они гарантируют более высокое качество звука в сравнении с беспроводными электроакустическими приборами. Но, во-первых, многое зависит от цены устройства. Во-вторых, для получения качественного звука нужен хороший диктофон на Андроид.

Что касается конкретных моделей, я предлагаю обратить внимание на следующие из них:

Мини-микрофон с AliExpress. Отличается компактными размерами и низкой ценой, а еще не использует провод для подключения. Подключается напрямую в 3,5-мм разъем смартфона.

FIFINE Lavalier. Многофункциональная модель, представляющая из себя одновременно петличный микрофон для телефона и гарнитуру с функцией записи звука.

и гарнитуру с функцией записи звука. Ulanzi Arimic. Еще один проводной петличный микрофон с богатым комплектом поставки и чехлом в комплекте. Отличается от предыдущей модели отсутствием отдельной гарнитуры.

Брендовые устройства хороши не только более высоким качеством записи, но и различными сценариями использования. Ведь петличка — только один из способов применения микрофона. Так, в упаковке помимо прочего может скрываться подставка для эксплуатации прибора в стационарном виде.

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Беспроводной микрофон для телефона

Беспроводные модели удобнее. Однако с ними чаще возникают проблемы в процессе подключения, а владельцы нередко жалуются на качество звука. Но мы постарались выбрать только лучшие модели:

Lewinner L-699. Ручной микрофон для караоке и других целей. Может работать автономно без телефона, записывая звук на карту памяти MicroSD.

и других целей. Может работать автономно без телефона, записывая звук на карту памяти MicroSD. FIFINE Lavalier Wireless. Данный микрофон является беспроводной петличкой , но в комплекте также идет подставка для размещения прибора на столе.

, но в комплекте также идет подставка для размещения прибора на столе. Беспроводной микрофон SNZIYAG. Отличается низкой ценой и наличием сразу двух петличек в комплекте. Заряжается от комплектного кейса, прямо как беспроводные наушники для телефона.

Обратите внимание, что одни микрофоны поставляются с ресивером, а другие — без. На практике это будет влиять лишь на подключение устройства к смартфону, о чем поговорим далее.

Как подключить микрофон к телефону

Интересно, что многие люди до сих пор задаются вопросом, можно ли подключить микрофон к телефону. Конечно, можно! Вот только способ сопряжения будет отличаться в зависимости от того, какую модель вы используете. Рассмотрим основные варианты.

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Как подключить проводной микрофон

Такой тип микрофонов подключить легче всего. С трудностями столкнутся лишь владельцы смартфонов без разъема для наушников. Но из этой ситуации легко выбраться, купив дешевый адаптер на AliExpress или брендовый переходник c USB-C на jack 3,5 мм.

Теперь о том, как подключить микрофон к телефону. Нужно вставить штекер в соответствующий разъем мобильного устройства, после чего запись звука будет автоматически выполняться на внешний электроакустический прибор. Если возникнут проблемы — дочитайте материал до конца. Там я расскажу о причинах, почему не работает микрофон.

Как подключить беспроводной микрофон

С беспроводными моделями дела обстоят иначе. Прежде всего напомню, что микрофоны бывают разные. Если в комплекте с вашим устройством нет ресивера (Lewinner L-699), то он подключается так же, как и наушники:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Bluetooth». Активируйте беспроводное соединение. Нажмите на название своей модели микрофона.

Не забудьте нажать кнопку сопряжения на корпусе электроакустического прибора. Без этого обнаружение может быть заблокировано.

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Для подключения беспроводных микрофонов с ресивером (FIFINE Lavalier Wireless) нужно вставить соответствующий штекер в свой смартфон, а также нажать кнопку сопряжения на корпусе микрофона. В настройки Bluetooth заходить не нужно, так как прибор сопрягается не с вашим Андроидом, а с ресивером.

Что делать, если телефон не видит микрофон

При возникновении проблем с работой внешнего электроакустического прибора сначала советую прочитать текст о том, что делать, если не работает микрофон наушников. Все-таки большинство причин возникновения неполадок и способов их устранения одинаковы в обоих случаях. А чаще всего люди просто забывают нажать кнопку сопряжения.

Но бывают ситуации иного толка. Человек подключил внешний микрофон, но запись звука все равно ведется на встроенный. В таком случае рекомендую проверить настройки приложения, которым вы пользуетесь. К примеру, в Open Camera можно выбрать источник звука. Не исключено, что по умолчанию был установлен неверный вариант.

Если в вашей программе нет настроек источников звука, попробуйте подыскать альтернативное приложение. Но обычно смартфон автоматически переключается на внешнее устройство записи, когда распознает его. Поэтому, если вы еще не пользовались микрофоном для телефона, не пугайтесь подобных проблем. Случаются они крайне редко.