Как выбрать смартфон правильно и не повестись на уловки производителей

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Иван Герасимов 0

Смартфонов на рынке стало чрезвычайно много и каждый пытается внести что-то свое, продав устройство по приемлемой для потребителя цене. К сожалению, сами разработчики не могут нормально заработать, предлагая смартфоны по низкой цене, поэтому постоянно приходится прибегать к различным уловкам и экономить там, где возможно и не критично. С точки зрения покупателя, такая экономия на комплектующих оборачивается дискомфортом и жалобами на работоспособность устройства. Да что уж там — хочется плюнуть, отнести смартфон и забрать свои деньги. Разбираемся, на чем производители смартфонов экономят чаще всего.

Разбираемся, на чем экономят производители смартфонов

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Микрофон в телефоне

Многие считают, что в смартфоны устанавливают одинаковые микрофоны, поэтому в iPhone 13 он ничем не отличается от такого же в OnePlus. Но это не так: хоть качество микрофона в телефоне и нельзя распознать по характеристикам, это будет заметно только во время записи видео или телефонного разговора.

Проверьте, как работает микрофон в телефоне, чтобы потом не пожалеть

В основном плохие устанавливают в недорогие модели, поэтому звонок превращается в сущий кошмар, а слова голосовом сообщении в мессенджере невозможно расслышать с первого раза, потому что они записывают звук очень тихо. Кроме того, дешевые микрофоны в смартфоне не умеют бороться с внешним шумом, например, с ветром или чужими голосами, поэтому запись превращается в кашу.

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Вибромотор в смартфоне

Дешевый телефон в 2022 году очень легко отличить от дорогого, если не по внешнему виду, то по вибрации точно: понять, что на производстве сэкономили можно, проверив вибромотор в смартфоне. Чувствуете, что вибрация топорная, что аж руке некомфортно и ее поскорее хочется отключить?

Всегда обращайте внимание на то, как работает вибрация в телефоне

Это значит, что производитель сэкономил на ней. Такие вибромоторы используют в недорогих моделях, но иногда попадаются даже во флагманах. Кроме того, сильная неприятная вибрация говорит о том, что в телефоне ее попросту не оптимизировали, учитывая, что сейчас в любой ОС есть возможность настроить комфортный виброотклик.

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Стеклянный корпус телефона

Большинство смартфонов, которые сейчас есть на рынке, сделаны из стекла: материал, бесспорно, красивый, но недолговечный и непрактичный. Поставить стеклянный смартфон на стол, чтобы во время еды посмотреть любимый сериал, крайне сложно — он то и дело скатывается.

Стекло хоть и мерзнет медленнее алюминия, но все же делает это быстрее пластика. А еще легко бьется от удара

Ронять его также нельзя — ремонт задней крышки может влететь вам в копеечку. Получается, как с подаренным сервизом, который берегут, но никогда не используют. Такие смартфоны приходится все время носить в чехле, чтобы с ним ничего не случилось, в результате чего вся красота корпуса попросту прячется под цветной силиконовой накладкой.

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Смартфон с мощным аккумулятором

Сколько бы эксперты ни говорили о том, что для автономности смартфона важна оптимизация операционной системы, но от увеличения аккумулятора тоже никуда не деться. Если в смартфоне слабая батарея, производитель не акцентирует на этом внимание и даже старается не указывать емкость батареи, поэтому попросту устанавливает в телефон быструю зарядку.

Батарея

Батарея — поменьше, зарядка — помощнее

Ну и что, что в вашем смартфоне аккумулятор всего на 4000 мА*ч вместо 6000 у аналогов? Зато вы можете его быстро зарядить от розетки! Такое встречается и у бюджетных моделей, и флагманов, и даже у игровых смартфонов. Кстати, зачастую делают и наоборот, устанавливая батарейку побольше, но с более медленной зарядкой и плохой оптимизацией ПО, поэтому оба варианты вполне равноценны друг другу.

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Зарядное устройство в комплекте

Все больше производителей отказываются от блоков питания в комплекте: пользователи к этому привыкли, но по-прежнему есть те, кто ожидает увидеть мощный адаптер в коробке с телефоном. Так что, разработчики и в этом нашли свои плюсы. Часто можно встретить смартфоны, в которых установлена быстрая зарядка, позволяющая подзарядить батарею за считанные минуты.

Скорее всего, придется докупать адаптер для быстрой зарядки отдельно

Только вот незадача: делать это можно с помощью фирменного адаптера, которого нет в комплекте и за него придется доплатить. Ранее мы рассказывали о том, можно ли заряжать смартфоны одной зарядкой и выяснили, что как раз для быстрой зарядки и нужен фирменный блок.

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Кстати, еще один интересный момент связан со встроенной надстройкой звучания музыки. Зачастую производители именуют его по-своему, но всё сводится к объёмному звучанию или чувствительным низким частотам. К сожалению, прочувствовать разницу нельзя на встроенных динамиках — только в фирменных наушниках, которых, скорее всего, нет в комплекте. К счастью, в этом случае вы можете использовать те, что есть у вас, чтобы почувствовать разницу.

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