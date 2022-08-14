Как выйти из Гугла на телефоне, и зачем это нужно

Практически каждый смартфон на операционной системе Android за исключением несертифицированной продукции Huawei должен быть привязан к учетной записи Google. Это обязательное требование, с которым сталкивается пользователь при первом включении устройства. Создавая аккаунт в Гугле, человек объединяет профили в самых разных сервисах и в любой момент рискует потерять доступ к ним.

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Можно придумать максимально сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию, но стоит вам однажды забыть выйти из Гугла на Андроиде, и все: ваши данные уже находятся в руках злоумышленника. Чтобы избежать подобного сценария, а также для безопасного использования смартфона предлагаем разобраться, как выйти из учетной записи Google разными способами, которые подойдут на все случаи жизни.

Как выйти из аккаунта Гугл на Андроиде

Для начала рассмотрим стандартный способ выхода из учетной записи. Он подойдет, если телефон у вас на руках, а причина удаления Google заключается в том, что вы планируете выполнить вход в другой Гугл-аккаунт, а старый профиль больше не нужен. Достоинство этого варианта — отсутствие необходимости подтверждать выход вводом пароля, за счет чего вы махом избавитесь от учетной записи. И для этого вам понадобится:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выбрать «Google». Выберите аккаунт, используемый в качестве основного. Нажмите кнопку «Еще» для доступа к вспомогательному меню. Выберите опцию «Удалить аккаунт» и подтвердите выполнение операции.

Если вы не знаете, какой аккаунт Гугл основной на Андроиде, перейдите в раздел «Google» настроек телефона, где указаны сведения о текущей учетной записи. Несмотря на то, что в ходе выполнения операции вы нажимаете кнопку удаления, сам аккаунт продолжит существовать. То есть у вас останется возможность повторной авторизации как на текущем смартфоне, так и на любом другом устройстве. Конечно, если вы не забудете логин и пароль.

Сброс настроек на Андроид

Следующий сценарий, о котором хотелось бы рассказать, — перепродажа смартфона или его временная передача другому человеку. В таком случае вам тоже наверняка не хочется, чтобы персональные данные оказались в руках посторонних людей. Разумеется, можно выйти из Гугла при помощи первого способа, но на мобильном устройстве останутся другие учетные записи, а потому логичнее будет сразу выполнить сброс настроек телефона:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «Сброс настроек» (может скрываться во вкладке «О телефоне»). Нажмите кнопку «Стереть все данные». Подтвердите свои намерения вводом цифрового кода, который используется для разблокировки экрана.

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Далее телефон перезагрузится, а при повторном включении придется заново проходить первичную настройку. Поэтому, если вы не хотите потерять данные, заранее перенесите их на другое устройство или создайте резервную копию. Как и в случае с обычным выходом, аккаунт Гугл не исчезнет и будет работать на остальных гаджетах, если там ранее была пройдена авторизация.

Поиск телефона Андроид

Это вариант на случай, если человек потерял телефон и не знает, что делать ради сохранения данных в безопасности. В подобной ситуации вы можете воспользоваться сервисом Find Your Phone от компании Google. Он позволяет получить удаленный доступ к устройству с целью выхода из Гугл или полного сброса до заводских настроек без самого телефона. Обратиться к сервису можно с любого гаджета, который подключается к интернету (например, с компьютера):

Откройте в браузере страницу сервиса Find Your Phone. Авторизуйтесь, если ранее вы не входили в Гугл. Выберите телефон, который нужно отвязать. Нажмите кнопку «Заблокировать устройство». Укажите сообщение для восстановления, а также номер телефона, по которому с вами можно связаться. Подтвердите выполнение операции.

Если ситуация не настолько критичная, и телефон вы не теряли, а просто решили выйти из Гугл, потому что телефон не работает, рекомендуем не прибегать к помощи столь радикального способа. Можно просто отвязать устройство через настройки аккаунта. Для этого откройте главную страницу Google, нажмите на иконку профиля, а затем — «Управление аккаунтом». Перейдите в раздел «Безопасность», после чего — «Ваши устройства». Далее остается выбрать свой телефон и нажать кнопку «Выйти».

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Выход будет осуществлен вне зависимости от того, была ли ранее в настройках включена функция «Найти устройство» и отключена геолокация. Однако телефон должен быть подключен к интернету, чтобы выполнить операцию на расстоянии. Если устройство выключено или находится в автономном режиме, то выход будет выполнен сразу после настройки соединения с Wi-Fi или 3G/4G.