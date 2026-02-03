Как вывести деньги с WB Кошелька на карту своего банка

Пожалуй, каждый пользователь Wildberries знает, что цены на маркетплейсе намного ниже, если оплачивать товары через WB Кошелек. Для этого нужно пополнить его в соответствии со стоимостью заказа, после чего деньги моментально списываются. Однако, если пополнить WB Кошелек на сумму свыше цены товара или оформить отказ от получения после оплаты, на счете могут остаться неизрасходованные средства. И тогда придется задаться вопросом, как вывести деньги с Wildberries, и получится ли вообще провернуть такую операцию.

Можно ли выводить деньги с ВБ Кошелька

WB Кошелек — не просто встроенный инструмент оплаты, а полноценный банк. Поэтому вы можете вывести деньги с Wildberries так же, как и в случае с другими финансово-кредитными организациями. Правда, с определенными оговорками.

Чтобы вывести деньги с WB Кошелька, вы должны предварительно подключить Госуслуги к Wildberries. Если этого не сделать, функция вывода будет недоступна.

Как перевести деньги с ВБ Кошелька на карту

Перевод денег с ВБ Кошелька на карту доступен через Систему Быстрых Платежей (СБП) и выполняется по инструкции:

Запустите приложение Wildberries. Откройте вкладку с профилем. Нажмите на остаток средств в кошельке, а затем — еще раз тапните на баланс в интерфейсе WB Банка. Нажмите на кнопку «Перевести». Выберите способ перевода «По номеру телефона». Введите номер получателя и нужный банк. Укажите сумму перевода и нажмите «Продолжить». Подтвердите перевод.

Зачисление средств на выбранную карту осуществляется почти моментально, поэтому вы сразу получите свои деньги. Затем вы в любой момент сможете пополнить WB Кошелек, если захочется совершить очередную покупку.