Как вывести деньги с WB Кошелька на карту своего банка

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Пожалуй, каждый пользователь Wildberries знает, что цены на маркетплейсе намного ниже, если оплачивать товары через WB Кошелек. Для этого нужно пополнить его в соответствии со стоимостью заказа, после чего деньги моментально списываются. Однако, если пополнить WB Кошелек на сумму свыше цены товара или оформить отказ от получения после оплаты, на счете могут остаться неизрасходованные средства. И тогда придется задаться вопросом, как вывести деньги с Wildberries, и получится ли вообще провернуть такую операцию.

Как вывести деньги с WB Кошелька на карту своего банка. Выводим деньги с кошелька маркетплейса на свою карту. Фото.

Выводим деньги с кошелька маркетплейса на свою карту

Можно ли выводить деньги с ВБ Кошелька

WB Кошелек — не просто встроенный инструмент оплаты, а полноценный банк. Поэтому вы можете вывести деньги с Wildberries так же, как и в случае с другими финансово-кредитными организациями. Правда, с определенными оговорками.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чтобы вывести деньги с WB Кошелька, вы должны предварительно подключить Госуслуги к Wildberries. Если этого не сделать, функция вывода будет недоступна.

Как перевести деньги с ВБ Кошелька на карту

Перевод денег с ВБ Кошелька на карту доступен через Систему Быстрых Платежей (СБП) и выполняется по инструкции:

  1. Запустите приложение Wildberries.
  2. Откройте вкладку с профилем.
  3. Нажмите на остаток средств в кошельке, а затем — еще раз тапните на баланс в интерфейсе WB Банка.
  4. Нажмите на кнопку «Перевести».
    5. Как перевести деньги с ВБ Кошелька на карту. Вывод доступен через интерфейс WB Банка. Фото.

    Вывод доступен через интерфейс WB Банка

  5. Выберите способ перевода «По номеру телефона».
  6. Введите номер получателя и нужный банк.
  7. Укажите сумму перевода и нажмите «Продолжить».
  8. Подтвердите перевод.

    9. Как перевести деньги с ВБ Кошелька на карту. Перевести деньги можно как себе, так и другому человеку. Фото.

    Перевести деньги можно как себе, так и другому человеку

Зачисление средств на выбранную карту осуществляется почти моментально, поэтому вы сразу получите свои деньги. Затем вы в любой момент сможете пополнить WB Кошелек, если захочется совершить очередную покупку.

Теги
Новости по теме
Секретные коды Xiaomi, которые прокачают ваш смартфон на HyperOS
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Разблокируют ли WhatsApp в России: что говорит Роскомнадзор
Лонгриды для вас
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

Читать далее
Работает ли нейросеть Gemini в России

Основой большинства Android-смартфонов постепенно становится нейросеть Gemini от компании Google. Выпустив ИИ в конце 2023 года, к 2026-му разработчики планируют полностью заменить им Google Ассистента. А все потому, что нейронка выполняет те же функции, но помимо прочего умеет рассуждать и объяснять сложные вещи, не отправляя пользователя в поисковик. Но работает ли Gemini в России? И если да, то как пользоваться этим искусственным интеллектом?

Читать далее
Портит ли глаза залипание в смартфоне: правда, о которой стоит знать каждому

Вот уже несколько лет телефон стал для нас центром вселенной: он сопровождает нас от утра до ночи, и чаще всего мы даже не замечаем, как много часов проводим в интернете или играх, вглядываясь в небольшой экран. Сам по себе смартфон не опасен, но сочетание длительного использования и неправильных привычек создает такую нагрузку, которая может привести к серьезным проблемам. И именно глаза оказываются первыми под ударом.

Читать далее
Новости партнеров
Что такое гало и почему его всё чаще видят в небе
Что такое гало и почему его всё чаще видят в небе
Чем складной iPhone будет отличаться от обычного, кроме экрана
Чем складной iPhone будет отличаться от обычного, кроме экрана
Биткоин переживает фазу повышенной стабильности. Что это значит для криптовалюты?
Биткоин переживает фазу повышенной стабильности. Что это значит для криптовалюты?