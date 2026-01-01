Как вывести приложение на главный экран телефона Android

Смартфон становится полезным устройством только после того, как владелец скачает на него все необходимые приложения. Ведь доступ к банкам, чатам и поиску в интернете становится доступным исключительно через специальные программы, которые должны находиться на видном месте, чтобы их можно было моментально открыть. Вместе с тем многие люди замечают: приложений нет на экране. И в такой ситуации получить доступ к жизненно важным сервисам становится намного сложнее. Мы разобрались, почему возникает такая проблема, и нашли пару универсальных способов, как вывести приложение на главный экран.

Почему нет приложений на рабочем столе Android

Если на рабочем столе Android вы видите исключительно предустановленные программы, а те, которые загружаете самостоятельно, там не появляются, то вы можете иметь дело с банальным сбоем. Тогда будет достаточно перезагрузить смартфон, и недостающие иконки вновь отобразятся.

Но сбой — штука кратковременная. Обычно на главном экране нет иконки нужной программы просто потому, что в настройках рабочего стола установлено меню приложений Android. Оно запускается свайпом от нижней части дисплея вниз.

Здесь вы сможете найти все установленные на смартфоне приложения: как стандартные, так и дополнительные. Но всякий раз искать мессенджер или браузер бывает довольно утомительно. Поэтому предлагаем узнать, как добавить иконку приложения на главный экран.

Как добавить приложение на рабочий стол телефона

Даже если в настройках Android выбрано меню приложений, вы можете добавить иконку на рабочий стол. Для этого задержите палец на ярлыке нужной программы, а затем перетащите его на главный экран.

Сделайте то же самое для всех программ, которые считаете наиболее важными. А если вы вообще не хотите иметь дело с отдельным меню, то добавьте все приложения на рабочий стол по нашей следующей инструкции.

Как вывести все приложения на экран телефона

При желании вы всегда можете отключить меню приложений на телефоне. Тогда все программы, которые были установлены и еще будут загружены, автоматически появятся на рабочем столе:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Выберите классический тип главного экрана.

Обратите внимание, что в зависимости от модели смартфона и версии его прошивки названия некоторых пунктов меню могут отличаться. При возникновении проблем с обнаружением нужного раздела воспользуйтесь поиском в настройках по ключевым словам «Рабочий стол» или «Главный экран».