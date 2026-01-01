Как вывести приложение на главный экран телефона Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Смартфон становится полезным устройством только после того, как владелец скачает на него все необходимые приложения. Ведь доступ к банкам, чатам и поиску в интернете становится доступным исключительно через специальные программы, которые должны находиться на видном месте, чтобы их можно было моментально открыть. Вместе с тем многие люди замечают: приложений нет на экране. И в такой ситуации получить доступ к жизненно важным сервисам становится намного сложнее. Мы разобрались, почему возникает такая проблема, и нашли пару универсальных способов, как вывести приложение на главный экран.

Как вывести приложение на главный экран телефона Android. Учимся перетаскивать приложения на рабочий стол. Фото.

Учимся перетаскивать приложения на рабочий стол

Почему нет приложений на рабочем столе Android

Если на рабочем столе Android вы видите исключительно предустановленные программы, а те, которые загружаете самостоятельно, там не появляются, то вы можете иметь дело с банальным сбоем. Тогда будет достаточно перезагрузить смартфон, и недостающие иконки вновь отобразятся.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Но сбой — штука кратковременная. Обычно на главном экране нет иконки нужной программы просто потому, что в настройках рабочего стола установлено меню приложений Android. Оно запускается свайпом от нижней части дисплея вниз.

Почему нет приложений на рабочем столе Android. Все иконки находятся в меню приложений. Фото.

Все иконки находятся в меню приложений

Здесь вы сможете найти все установленные на смартфоне приложения: как стандартные, так и дополнительные. Но всякий раз искать мессенджер или браузер бывает довольно утомительно. Поэтому предлагаем узнать, как добавить иконку приложения на главный экран.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как добавить приложение на рабочий стол телефона

Даже если в настройках Android выбрано меню приложений, вы можете добавить иконку на рабочий стол. Для этого задержите палец на ярлыке нужной программы, а затем перетащите его на главный экран.

Как добавить приложение на рабочий стол телефона. Ярлык можно перетащить на рабочий стол. Фото.

Ярлык можно перетащить на рабочий стол

Сделайте то же самое для всех программ, которые считаете наиболее важными. А если вы вообще не хотите иметь дело с отдельным меню, то добавьте все приложения на рабочий стол по нашей следующей инструкции.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как вывести все приложения на экран телефона

При желании вы всегда можете отключить меню приложений на телефоне. Тогда все программы, которые были установлены и еще будут загружены, автоматически появятся на рабочем столе:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Рабочий стол».
  3. Выберите классический тип главного экрана.
Как вывести все приложения на экран телефона. Можно просто отключить меню приложений. Фото.

Можно просто отключить меню приложений

Обратите внимание, что в зависимости от модели смартфона и версии его прошивки названия некоторых пунктов меню могут отличаться. При возникновении проблем с обнаружением нужного раздела воспользуйтесь поиском в настройках по ключевым словам «Рабочий стол» или «Главный экран».

Теги
Новости по теме
Зачем Госуслуги просят водить пальцем по экрану
Настройки безопасности Android, которые обязательно нужно включить на смартфоне
Как удалить ненужные игры с телефона Android
Лонгриды для вас
Как должны измениться китайские смартфоны, чтобы их полюбили фанаты Apple

Многие владельцы Android-смартфонов считают представителей противоположного лагеря недалекими людьми. Мол, это ж насколько глупым человеком надо быть, чтобы покупать за 100K+ устройство, на которое почти невозможно поставить приложение СберБанка, а для оплаты товаров в магазине нужно лепить на спинку неказистый стикер. «Понты, только и всего», — считает хозяин какого-нибудь POCO M6 Pro. Но сегодня китайские смартфоны зачастую стоят больше айфонов, а имиджевым устройством все равно остается именно iPhone. И никакой HUAWEI Mate XT за 300 тысяч или Xiaomi 15 Ultra за 150K не станет вожделенным для действующего обладателя iPhone 14. Почему? Неужели владельцам техники Apple настолько запудрили мозги?

Читать далее
Какое приложение для оплаты телефоном установить на Android

Смартфон — это не только средство коммуникации, но и платежный инструмент, которым можно заменить банковскую карту и наличные деньги. Правда, чтобы использовать мобильное устройство в таком качестве, необходимо приложение для бесконтактной оплаты. После прекращения работы Google Pay в России таких программ появилось огромное множество. Разберемся, какую среди них выбрать и правильно настроить.

Читать далее
Секретный способ бесплатно звонить по России и пользоваться интернетом, не потратив ни рубля

Мобильные операторы приучили нас платить деньги за пакеты услуг (минуты, гигабайты, SMS) вместо расчета по факту использования. Такой подход помогает клиенту экономить, но на отдельных устройствах пакетный тариф приводит к неоправданной трате средств. В частности, умным часам и трекерам не нужно много интернета, но оплата по факту настолько невыгодная, что приходится брать услуги комплектом. Получается замкнутый круг, выход из которого придумали в билайне, анонсировав бесплатную подписку на связь.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин ждёт десятилетие устойчивого роста без взрывных иксов: прогноз представителя Bitwise
Биткоин ждёт десятилетие устойчивого роста без взрывных иксов: прогноз представителя Bitwise
Почему мы часто болеем зимой: 3 реальные причины
Почему мы часто болеем зимой: 3 реальные причины
С Новым 2026 годом, дорогие читатели AppleInsider.ru!
С Новым 2026 годом, дорогие читатели AppleInsider.ru!