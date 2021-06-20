Как WhatsApp для Android изменится после обновления

Несмотря на то что WhatsApp обновляется довольно регулярно, большинство нововведений, которые получает мессенджер, сложно назвать знаковыми. Пожалуй, наиболее заметным изменением, которое с ним произошло, можно назвать лишь исчезающие сообщения, да ночную тему. В остальном же ничего принципиального с WhatsApp не происходило. То ли разработчики считали, что мессенджер и так хорош, то ли у них попросту не было идей, в каком направлении его развивать. Но, как бы там ни было, его в скором времени ждёт ряд масштабных изменений, которые вы точно заметите.

WhatsApp скоро можно будет пользоваться одновременно на нескольких устройствах

Разработчики WhatsApp готовят для него крупное обновление, которое внесёт серьёзные изменения в его интерфейсное и функциональное устройство. На это указывает содержимое актуальной бета-версии мессенджера, которая уже доступна пользователям устройств под управлением Android.

Новые функции WhatsApp

Предупреждаю сразу: скорее всего, это не все нововведения, которые ждут WhatsApp. Другие изменения будут появляться по мере прохождения тестовых этапов, которых, высоко вероятно, будет несколько. А пока вот:

Новое оформление чатов. Дизайнеры перерисовали облачка сообщений, сделав их углу более скруглёнными и оттого более лёгкими. Кроме того, теперь в чатах больше не будет разделителей строк. От них было решено отказаться, чтобы визуально облегчить интерфейс. Это изменение нельзя назвать прямо-таки глобальным, но дьявол, как известно, кроется в мелочах.

Правда, ли что WhatsApp станет платным. Официальный ответ

Оповещение о самоуничтожении сообщений . Теперь, если вы войдёте в чат с самоудаляющимися сообщениями, WhatsApp разместит на самом его верху соответствующую плашку. Это нужно, чтобы пользователи не запутались и не удивлялись, почему сообщения, которые они отправляют и получают, исчезают по прошествии 7 дней. Такое предупреждение будет отображаться для всех участников беседы.

. Теперь, если вы войдёте в чат с самоудаляющимися сообщениями, WhatsApp разместит на самом его верху соответствующую плашку. Это нужно, чтобы пользователи не запутались и не удивлялись, почему сообщения, которые они отправляют и получают, исчезают по прошествии 7 дней. Такое предупреждение будет отображаться для всех участников беседы. Облегчённые резервные копии. Дабы сократить объём, который резервные копии WhatsApp занимают в облаке, разработчики удалили из них ряд некритичных данных. Например, теперь мессенджер не будет бэкапить статусы пользователей, а они в свою очередь могут быть довольно весомыми, поскольку включают в себя и фото, и видео, и обновляются каждые 24 часа.

Когда выйдет обновление WhatsApp

Когда разработчики WhatsApp выпустят это обновление, пока сказать сложно. Обычно длительность тестовых этапов мессенджера невозможно предугадать. Это может быть и месяц, и два, и три, и даже полгода. Более того, несмотря на то что ряд нововведений может тестироваться одновременно, нет никаких гарантий, что все они выйдут в составе одного обновления.

Тем не менее, можно предположить, что уже до конца лета описанные выше нововведения поступят в релиз. Всё-таки это действительно важные изменения, которые должны улучшить опыт использования мессенджера. Взять хотя бы оповещение о самоуничтожении сообщений. Наверное, и без них можно прожить, но благодаря им у пользователей появится представление о том, куда же пропадают отправленные ими послания.

Как пользоваться WhatsApp, если не принял новые правила

Жаль только, что WhatsApp до сих пор не позволяет вручную настраивать время самоуничтожения сообщений. Вместо этого мессенджер предлагает строго фиксированные границы: 24 часа или 7 дней. Всё, других сочетаний не предусмотрено. А жаль, ведь Telegram предоставляет более широкий спектр вариантов. Это и 15 секунд, и 1 минута, и 1 час, и 1 день, и 1 неделя, что куда удобнее и предпочтительнее для личной безопасности пользователей.