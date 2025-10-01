Как Xiaomi обновит свои часы, фитнес-браслеты Mi Band и наушники в 2025 году

Наверное, важнейшая отличительная черта Android-производителей — это последовательность. Они не только показывают пользователям новинки, но и анонсируют даты их выпуска. Вот и Xiaomi — не исключение. Компания раскрыла график выхода обновлений для своих носимых устройств. Обычно эти гаджеты обходят стороной или вообще не обновляют, но только не китайский техногигант.

Обновление прошивок Xiaomi

Чжан Лэй, вице-президент подразделения смартфонов и носимых устройств анонсировал выход обновлений ОС. Он сообщил, что вскоре новые версии прошивок выйдут для Xiaomi AI Glasses, Xiaomi Mi Band 9, Xiaomi Open Headphones Pro, Xiaomi Mi Band 10, REDMI Watch 5. Вот, что нового появится у этих устройств.

У Xiaomi Glasses появится активация AliPay через ассистента Xiao AI , с помощью чего можно будет производить оплату, а также возможность делать заметки, менять уровень в камере, информация о файлах и описание снимков. Также анонсирована функция быстрого редактирования и быстрая отправка фото в истории.

, с помощью чего можно будет производить оплату, а также возможность делать заметки, менять уровень в камере, информация о файлах и описание снимков. Также анонсирована функция быстрого редактирования и быстрая отправка фото в истории. Xiaomi Mi Band 10 добавят отображение данных геолокации , больше цифераблатов и эффектов для них, а также доработают отключение экрана при зарядке. Кроме того, исправят ошибки и доработают интерфейс, сделав его плавным. Xiaomi Mi Band 9 получит глобальное исправление различных мелких ошибок.

, больше цифераблатов и эффектов для них, а также доработают отключение экрана при зарядке. Кроме того, исправят ошибки и доработают интерфейс, сделав его плавным. Xiaomi Mi Band 9 получит глобальное исправление различных мелких ошибок. Обновление для Redmi Watch 5 содержит улучшенный мониторинг сна , исправления ошибок, о которых сообщали пользователи.

, исправления ошибок, о которых сообщали пользователи. Наушники Xiaomi Open Earphones Pro получат функцию двойного подключения к разным устройствам.

Xiaomi Buds 5 Pro уже получают функцию двойного подключения и улучшение качества звучания.

Также появится новая версия ПО для Mi Band 9 Pro: появится трансляция пульса на тренажеры, больше виджетов и другие фишки для тренировок. Кроме того, выйдет новая версия Surge OS 3 для Xiaomi Watch S4 с новыми функциями, но без уточнений.

Когда выйдут новые прошивки Xiaomi

Сайт IT Home прикрепил график выхода обновлений HyperOS 3 для устройств Xiaomi. Некоторым придется подождать, но не так много.

До конца октября: Xiaomi Watch S4 (все версии).

До конца ноября: обновление ПО для Xiaomi Mi Band 10.

В декабре будут обновлять: Xiaomi Mi Band 9 и Xiaomi Mi Band 9 Pro, а также все версии Redmi Watch 5.

Как видите, все устройства постараются обновить уже до конца года — компании не интересно тянуть с выходом апдейта. А какие смартфоны Xiaomi обновятся в будущем? Написали об этом в нашем материале.