Как я оплачиваю покупки в Google Play и других сервисах Google в 2026 году

Экосистема Google — неотъемлемая часть операционной системы Android. На сервисах американской компании завязана вся работа ОС от установки приложений до создания резервных копий. Увы, несколько лет назад Google приостановила работу в России. Де-факто компания запретила оплачивать покупки в Google Play и даже оформлять подписки на свои сервисы. Но почти сразу мне удалось найти выход из ситуации, которым я пользуюсь и в 2026 году.

Виртуальная карта для оплаты покупок

Моим выходом стала виртуальная карта, которой я пользуюсь уже несколько лет. А получил я ее через финтех-сервис Wanttopay, предоставляющий доступ к различным платежным инструментам.

Он предлагает на выбор несколько виртуальных карт Wanttopay. Для оплаты покупок в онлайне, включая сервисы Google, достаточно самой простой формата Easy. Стоит недорого, да и комиссии минимальные.

Но у Wanttopay есть и другие тарифы, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте сервиса. В частности, на выбор предлагаются карты для Google Pay, что обязательно пригодится для оплаты покупок за границей. Далее расскажу, как я оформил карту Wanttopay.

Тарифы виртуальных карт Wanttopay

Сервис Wanttopay предлагает несколько видов карт. Их основные отличия приведены в таблице.

Условия Prepaid Easy Smart Pro Выпуск карты $14 $10 $15 $35 Обслуживание карты Бесплатно 6$/мес 6$/мес 6$/мес Минимальный депозит $14 $10 $10 $10 Лимит покупок в месяц $1000 $4.000 $50.000 $50.000 Стоимость транзакции 0.5% 0.25$ $0 $0.5 Бесконтактная оплата Нет Нет Apple Pay/Google Pay Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay Срок действия 12 месяцев 12 месяцев 36 месяцев 24 месяца

Для оплаты Google Play, подписок и других зарубежных сервисов будет достаточно виртуальной карты Easy или Prepaid, в то время как в путешествиях лучше использовать карты Smart и Pro, которые поддерживают бесконтактную оплату.

Как оформить виртуальную карту Wanttopay

Сделать карту Wanttopay можно как через официальный сайт сервиса, так и посредством бота Wanttopay. Я выбрал второй вариант, поскольку Telegram для меня является основным средством коммуникации по работе и без.

Telegram-бот Wanttopay

Первичная настройка очень простая. Для начала нужно:

Открыть телеграм-бота @WantToPayBot. Нажать кнопку «Старт». Выбрать русский язык. Открыть Mini App.

Mini App Wanttopay открывается сразу внутри Telegram, так что не нужно устанавливать никаких приложений. Здесь же можно оформить виртуальную карту для покупок. Но для начала необходимо пройти KYC — проверку личности, которая подтверждает, что аккаунтом пользуется настоящий человек. Тут все просто:

Нажмите кнопку «Пройти верификацию». Укажите номер телефона и подтвердите его. Выберите проверку по паспорту. Загрузите фото документа, после чего отсканируйте лицо через камеру.

Вся процедура заняла у меня 2 минуты. Возможно, у вас получится даже быстрее. А теперь самое главное — оформление карты Wantropay:

Запустите Mini App Wanttopay. Нажмите кнопку «Добавить карту». Выберите карту и нажмите «Оформить карту». Оплатите карту любым доступным способом.

Удобно, что оплатить виртуальную карту можно через систему быстрых платежей вне зависимости от того, услугами какого банка вы пользуетесь. Все то же самое у вас получится сделать и на сайте Wanttopay, если телеграм-бот покажется неудобным.

Как привязать карту к Google Play

Когда все готово, можно привязать виртуальную карту к Google Pay, чтобы оплачивать покупки на Android:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Платежи и подписки», а затем — «Способы оплаты». Нажмите на «Другие настройки платежей». Выберите «Добавить способ оплаты». Введите данные виртуальной карты Wanttopay. Сохраните ее.

Если ранее вы уже добавляли российскую карту, сначала придется удалить старый платежный профиль. Делается это через «Другие настройки платежей»:

Нажмите на «три полоски» в левом верхнем углу. Откройте настройки. Закройте платежный профиль.

После привязки виртуальной карты к Google Play ею можно оплачивать покупки как внутри магазина, так и внутри загруженных приложений, а еще будет доступна оплата других сервисов Google.