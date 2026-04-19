Когда понял, что хочу оформить месяц бесплатной подписки Gemini Pro, столкнулся с очевидной проблемой: для активации пробного периода нужна карта, которую Google согласится принять. Российские? А подходят ли они? Думаю, вы знаете ответ, и поэтому я начал искать нормальное решение. И нашел его! Пользуюсь уже несколько лет, и в 2026 году схема работает так же стабильно, позволяя в любой момент оплатить Google Play в России. Делюсь.

Работает ли оплата Google в России

С 2022 года Google последовательно отключала возможность оплаты Google Play в России. Сначала убрали привязку российских карт, потом закрыли платежный профиль с российским регионом. Де-факто оплата Google в России через отечественные карты стала невозможной.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Но это не значит, что платить нельзя вообще. Google в России продолжает работать. Приложения скачиваются, сервисы открываются. Просто для оплаты аккаунта Google нужна карта, которую система воспринимает как не российскую. И здесь на помощь приходят виртуальные карты различных финтех-сервисов. Они выпускаются онлайн, пополняются через СБП и принимаются Google без проблем.

Что такое виртуальная карта для оплаты

Виртуальная карта — это полноценная банковская карта, у которой нет физического пластика. Только номер, срок действия и CVV-код. Для оплаты через Google этого достаточно: сервис видит иностранную карту и принимает платеж.

Официальный сайт Wanttopay

Не нужен счет за рубежом, поездка в другую страну или знакомый с иностранной картой. Все оформляется онлайн за несколько минут. Я пользуюсь сервисом Wanttopay — финтех-платформой, которая выпускает виртуальные карты для оплаты Google и других зарубежных сервисов. Нашел его несколько лет назад, попробовал — работает, остался. Пополнять карту можно через СБП из любого российского банка. Это важно: никаких криптовалют, никаких обходных схем. Обычный перевод через систему быстрых платежей.

Какую виртуальную карту выбрать

Сервис Wanttopay предлагает четыре тарифа. Вот как они выглядят:

Условия Prepaid Easy Smart Pro Выпуск карты $14.00 $10.00 $15.00 $35.00 Обслуживание Бесплатно $6.00/мес $6.00/мес $6.00/мес Лимит покупок $1 000/мес $4 000/мес $50 000/мес $50 000/мес Стоимость транзакции 0.5% $0.25 $0 $0.5 Бесконтактная оплата Нет Нет Apple Pay / Google Pay Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay Срок действия 12 месяцев 12 месяцев 36 месяцев 24 месяца

Если нужна только виртуальная карта для оплаты Google (подписок, хранилища, покупок в Play Маркете), достаточно Easy или Prepaid. Я использую Easy: небольшая комиссия за транзакцию, вменяемый лимит, ничего лишнего. Smart и Pro имеют смысл, если планируете использовать карту за рубежом. Они поддерживают Google Pay и Apple Pay для бесконтактной оплаты. Для поездок это удобно, для домашних подписок избыточно.

Выбрать тариф Wanttopay

Отдельно про отзывы Wanttopay: сервис работает несколько лет, карты принимаются Google стабильно, пополнение через СБП без комиссии — на этом у меня претензий нет. Схема работала в 2022-м, работает и сейчас.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Как сделать виртуальную карту Wanttopay

Оформить карту Wanttopay можно через сайт wanttopay.net или через Telegram-бот @WantToPayBot. Я выбрал бота: удобнее, все открывается внутри Telegram без отдельного приложения.

Telegram-бот Wanttopay

Сначала нужно пройти верификацию KYC — это стандартная проверка личности:

Откройте бота @WantToPayBot и нажмите «Старт». Выберите русский язык и откройте Mini App. Нажмите «Пройти верификацию». Укажите номер телефона и подтвердите его кодом. Выберите проверку по паспорту, загрузите фото документа и отсканируйте лицо через камеру.

Верификация занимает около двух минут. После этого можно оформить виртуальную карту:

В Mini App нажмите «Добавить карту». Выберите нужный тариф и нажмите «Оформить карту». Оплатите через СБП из любого российского банка. Карта появится в приложении мгновенно (номер, срок действия, CVV).

Все! Сделать виртуальную карту Wanttopay от начала до конца занимает от пяти до десяти минут при первом оформлении. Повторные — быстрее, верификацию проходить заново не нужно.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Как добавить карту в Google Play

Перед добавлением карты важный момент: если у вас ранее был привязан российский платежный профиль, то его нужно сначала закрыть, иначе новая карта может не встать:

Откройте Google Play и перейдите в «Настройки платежей» через иконку профиля. Нажмите «Другие настройки платежей» — откроется браузер. Нажмите на три полоски в левом углу, выберите «Настройки». Найдите «Закрыть платежный профиль» и подтвердите действие.

Теперь добавляем виртуальную карту для оплаты:

Снова откройте Google Play — «Платежи и подписки» — «Способы оплаты». Нажмите «Другие настройки платежей» — «Добавить способ оплаты». Введите данные карты Wanttopay: номер, срок действия, CVV. Сохраните карту.

Возможно, вам понадобится создать аккаунт Google с другой страной. Я как раз делал подробную инструкцию на случай, если добавить карту не получится с первого раза. Но у меня привязанная карта работает для всех сервисов Google без исключения: Play Маркет, YouTube Premium, Google Диск, Gemini — любая подписка оплачивается через нее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как оплатить Google Play в России

Когда карта добавлена, процесс оплаты Google Play в 2026 году ничем не отличается от обычной покупки. Открываете нужное приложение или подписку, нажимаете «Купить» или «Подписаться», выбираете карту Wanttopay как способ настройки оплаты Google и подтверждаете.

Для пополнения карты перед покупкой — возвращаетесь в бот @WantToPayBot или на сайт Wanttopay и пополняете баланс через СБП на нужную сумму. Пополнение приходит быстро, после чего можно оплатить YouTube Premium, оплатить подписку Gemini, оплатить хранилище Google или совершить любую другую покупку. Схема работает для всех сервисов Google без исключения. Оплатить Google Play в России в 2026 году — не проблема, если знаешь правильный инструмент.