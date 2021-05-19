Как я покупаю товары с Aliexpress — делюсь опытом

Популярность онлайн-торговли постоянно растет. Это действительно намного удобнее. Особенно в нашем мире, в котором любой товар можно чуть ли не пощупать перед покупкой — настолько много обзоров и отзывов есть в Интернете. Еще более понятно все становится, когда читаешь отзывы и комментарии на агрегаторах, вроде Ozon, Wildberies или Aliexpress. Именно последний часто привлекает внимание тем, что многие вещи, которые продаются в России, привезены из Китая, а заказывать их напрямую намного дешевле. Я сам постоянно что-то покупаю для работы и для жизни на этом сайте и сегодня хочу поделиться тем, как я это делаю, чтобы не нарываться на какие-то плохие товары и не жалеть о потерянных деньгах и потраченном времени.

Как правильно заказывать на Aliexpress

Многие недооценивают фактор значимости количества покупок. Логично предположить, что чем их больше, тем более проверенным окажется товар. Сам факт большого количества заказов, конечно, не является доказательством качества. Куда важнее то, сколько покупателей оставили отзывы и какие.

Если у товара 30 продаж и 5 отзывов, все из которых положительные, стоит задуматься, ведь они могут быть накручены. Зато если что-то купили десятки тысяч раз и оставили тысячи отзывов, тут накрутить нужные результаты будет намного сложнее.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями.

Особенно стоит обращать внимание не на положительные отзывы, а, наоборот, на отрицательные. Они куда более информативные, так как довольные покупатели или вообще не ставят отметку, или просто пишут ”все ок” и ставят 5 звезд. Зато недовольные порой так изливают душу, что можно зачитаться. Иногда пишут такое, о чем даже не догадывался. И если недовольство вызвано браком или долгой доставкой (когда у всех все нормально), это не говорит о том, что не надо покупать. Но в таких отзывах могут написать много интересного. Например, рассказать о том, о чем многие даже не задумываются.

Я всегда обращаю внимание именно на негативные отзывы — они приносят больше пользы. Главное, помнить, что если у кого-то все плохо, а еще у 1000 человек все хорошо, это не значит, что надо отказываться от покупки. Риск купить что-то плохое есть всегда.

Как выбирать товары на Aliexpress

Выбирая товары, не стоит гнаться за самыми дешевыми. Как правило цена на все примерно одинаковая и отличается на пару процентов. Если отличия более существенные, возможно, к более дешевому товару нет бесплатной доставки. Например, я хотел купить фон для фото и везде он стоил 700-900 рублей, а в другом месте всего 500, но доставку (350 рублей) надо было оплачивать отдельно.

Проверил работу умной розетки Xiaomi. Мне понравилось

Aliexpress и так предлагает довольно низкие цены, которые еще больше снижаются конкуренцией большого количества продавцов на этой площадке. Поэтому маловероятно, что за один и тот же товар кто-то попросит в разы меньшую сумму.

Можно ли верить акциям на Aliexpress

Чаще всего акции и распродажи бывают фейком. Просто продавец поднимает цену на время распродажи и сразу скидывает ее, чтобы большая цена была перечеркнута. Исключения встречаются, но часто товары, которые я покупал или за которыми слежу, в периоды распродаж стоят примерно столько же, но появляется перечеркнутая цена, которая раза в два выше ”нынешней”.

Опять жду чуда. Купил приставку с Miracast и AirPlay за 500 рублей.

Как выбирать товары с Aliexpress

Когда ты знаешь, что нужно купить, ты просто ищешь это поиском и никаких проблем не возникает. Но есть товары, о существовании которых обычно просто не знаешь и нужно выбирать все самому, простым поиском или по рекомендациям сервиса, но есть способы намного проще. Например, я часто прибегаю к помощи тематических каналов в Telegram. Их много, но для себя я выбрал канал ”Сундук Али-Бабы”. Там есть не только крутые товары, но и временные акции, которые действительно предлагают более низкие цены, чем обычно. Есть даже обратная связь.

Подписывайся на канал с крутыми гаджетами с Алиэкспресс!

Канал существует уже очень давно и за это врем я заказал с него не один гаджет для себя или по работе. Кстати, светодиодную ленту Xiaomi, умные розетки, умные лампочки и лампу для монитора, обзоры которых выходили на нашем сайте ранее, я тоже нашел там.

Приятно, что там выкладываются не самые дорогие, но интересные товары, а качество админы проверяют очень тщательно. Одно только то, что на канал подписано больше 7 000 человек, говорит о многом.

Держатель для телефона в машину

На днях, пролистывая ленту, я заказал себе несколько новых гаджетов, которые должны довольно скоро привезти. Среди них, например, такой магнитный держатель.

У меня два телефона, один из которых с беспроводной зарядкой, и я всегда кладу его в штатный лоток с QI. Второй часто использую в качестве навигатора или просто вешаю его на переднюю панель. Такой магнитный держатель будет очень кстати. Тем более, что закрепить его можно где угодно и не только в машине. При цене от 32 рублей — почему бы не попробовать.

Как убрать провода на столе

Заказал я еще и такой органайзер для проводов на столе. Надоело, что все они тянутся из ниоткуда в никуда и все постоянно перепутаны. С таким органайзером все будет на месте и под рукой.

Пять тысяч заказов, оценка 4,8, а цена всего от 65 рублей. Даже если не понравится, то ничего страшного. Я заказал сразу максимальный размер, чтобы не переживать по поводу того, что чего-то не хватило.

Универсальное зарядное устройство

Не мог я пройти мимо такого кабеля, который позволяет одновременно заряжать несколько смартфонов. У меня в семье и по работе встречаются самые разные устройства и универсальный кабель может решить многие проблемы.

У него тоже довольно хорошие оценки при большом количестве заказов. А еще это Baseus, которая неплохо себя зарекомендовала в последнее время. Кстати, мониторную лампу, о которой я рассказывал в отдельной статье, тоже выпустили под этим брендом.

Цена такого универсального кабеля от 250 до 350 рублей, что само по себе недорого. А еще мне понравилась возможность купить его в коротком исполнении (30 см). Длинные провода далеко не всегда нужны. Особенно в дороге.

Зарядное устройство для путешествий

Естественно, если сразу подключить все концы кабеля, описанного выше, к телефонам, скорость зарядки будет не самой высокой, но если выбрать для этого мощный адаптер, то дело пойдет лучше. Я выбрал такой.

Кроме того, что он имеет мощность 18 Вт, он еще и предлагает универсальную конструкцию, которая подойдет для путешествий. Рейтинг и цена тоже вполне себе приличные.

Ремешки для Mi Band

А вот тут я заказал с десяток ремешков для Xiaomi Mi Band. Какие-то оставлю себе — иногда я им пользуюсь — остальные раздам друзьям.

При цене в 350 рублей можно заказать сразу несколько на все случаи жизни. Тем более, если начинаешь покупать новые ремешки, это становится болезнью. Например, у меня вторым телефоном является iPhone, а к нему есть Apple Watch, и даже страшно вспомнить, сколько я купил к ним самых разных ремешков. Вот уж действительно разнообразие — не всегда благо.

Какие гаджеты покупать — решать вам, но пролистать ленту канала я рекомендую. Дальше сами решите, подписываться или нет. Просто не часто найдешь подобный источник информации, авторы которого настолько серьезно относятся к своему делу.

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