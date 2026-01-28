Как я спас свой комп на Windows от взлома через WinRAR

Компьютеры на операционной системе Windows никогда не славились продвинутой системой защиты, ведь на такие ПК можно установить софт практически из любого источника. Более того, встроенные инструменты безопасности не всегда помогают, и злоумышленники регулярно находят способы их обхода. Так, 28 января 2026 года компания Google поделилась исследованием, где нашла серьезную уязвимость WinRAR — пожалуй, самого популярного архиватора для Windows. Группа анализа рассказала о методах взлома ПК, а также способах защиты компьютеров.

Взлом компьютеров через WinRAR

Уязвимость CVE-2025-8088 заключается в неспособности популярного архиватора предотвратить запуск вредоносного RAR-файла, а схема злоумышленников выглядит следующим образом:

Человеку присылают RAR-архив с «чистым» файлом, который является приманкой. При этом внутри архива прячется еще один файл через особенность Windows под названием Alternate Data Streams (ADS), когда у одного файла есть скрытые потоки данных. Из-за уязвимости WinRAR скрытый объект извлекается в нужную злоумышленникам папку.

Чаще всего скрытый файл распаковывается в папку автозагрузки Windows, благодаря чему при каждом следующем входе в систему автоматически запускается вредоносный код.

Как защитить ПК на Windows от взлома

К счастью, уязвимость была исправлена в WinRAR 7.13 — свежей версии архиватора, выпущенной в июле 2025 года. Однако из-за отсутствия функции автообновлений ее установили единицы, и скачивать ее нужно самостоятельно.

Скачать новый WinRAR

Далее вам понадобится выполнить несколько простых шагов:

Запустить скачанный EXE-файл. Нажать кнопку «Установить». Подтвердить ассоциацию файлов и завершить установку.

После этого вы сможете распаковывать архивы через WinRAR, не опасаясь уязвимости CVE-2025-8088. Однако не далек тот час, когда появится очередная неизведанная угроза, и вам понадобится загружать очередное обновление архиватора.