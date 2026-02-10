Как я вывел деньги с Ozon на карту своего банка. Пошаговая инструкция

Будучи одним из трех крупнейших маркетплейсов в России, для оплаты покупок Ozon предлагает использовать собственную карту. Она дает дополнительную скидку при оформлении заказа, а для ее получения необходимо лишь пополнить свой счет. Правда, если впоследствии на нем останется определенная сумма, придется задаться вопросом, а как вывести деньги с Ozon, и вообще: возможно ли это? Давайте разбираться.

Можно ли вывести деньги с Ozon

Да, каждый пользователь может перевести деньги с Ozon на карту своего банка. Правда, для этого должно быть соблюдено одно важное условие. Чтобы выводить деньги с Ozon, необходимо иметь расширенный или максимальный счет, в то время как по умолчанию предоставляется базовый уровень.

Как расширить Ozon Карту? Во вкладке «Лимиты и тарифы» своей карты нужно пролистать меню вниз и нажать «Повысить уровень бесплатно». Сделать это можно по фото паспорта или через Госуслуги.

Как переводить деньги с Ozon Карты

Имея расширенный счет, вы можете вывести деньги с Ozon на карту по следующей инструкции:

Запустите приложение Ozon. Откройте вкладку Ozon Банка. Нажмите кнопку «Основной счет», а затем — «Перевести». Выберите «Себе» или введите свой номер телефона. Укажите название банка и сумму перевода. Подтвердите перевод средств.

Комиссия за вывод с Ozon Карты не взимается при условии, что ваша сумма вписывается в месячный лимит переводов по СБП, который составляет 30 000 000 ₽ в месяц.