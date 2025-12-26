Как за 5 минут получить 100% кэшбэка от Яндекса за любую покупку в магазине

Герман Вологжанин

В преддверие Нового года российская компания Яндекс запустила акцию «Полный кешбэк», позволяющий получить обратно всю суммы покупки баллами Плюса. Специальное предложение доступно держателям карты Пэй, которые оплачивают ею товары вне сервисов Яндекса при помощи стикера, через NFC и QR-код. Как и сколько можно получить баллов Плюса — рассказываем в нашем материале, поднимая со дна все подводные.

Как за 5 минут получить 100% кэшбэка от Яндекса за любую покупку в магазине. Яндекс начислит 100% кэшбэка за любую покупку по карте Пэй. Фото.

Яндекс начислит 100% кэшбэка за любую покупку по карте Пэй

Как включить кэшбэк 100% от Яндекса

Чтобы принять участие в акции, нужно активировать 100% кэшбэк Яндекса. Сделать это можно в приложении Яндекс Пэй:

  1. Запустите приложение.
  2. Во вкладке «Еще важного» найдите баннер «Полный кешбэк».
  3. Нажмите кнопку «Активировать».
Как включить кэшбэк 100% от Яндекса. Акцию нужно активировать в приложении Яндекс Пэй. Фото.

Акцию нужно активировать в приложении Яндекс Пэй

После этого вы автоматически становитесь участником акции. Однако у нее есть условия, которые нужно принять во внимание, ведь при их несоблюдении кэшбэк начислен не будет.

Как получить 100% кэшбэка от Яндекса

Яндекс начисляет 100% кэшбэка за покупки, сделанные по карте Пэй 29 декабря с 20:25 до 20:30 по московскому времени. То есть у вас есть всего 5 минут, чтобы получить заветные баллы. При этом их зачисление произойдет лишь вечером 31 декабря.

Кроме того, для получения полного кэшбэка Яндекса необходимо иметь мультиподписку Плюс. А максимальный размер начисляемых бонусов составляет 10 000 баллов. Если ранее в декабре вы уже получали кэшбэк за другие покупки, итоговая сумма получится за их вычетом.

