Как заблокировать человека в MAX на Android

Герман Вологжанин

MAX во многом копирует приложения конкурентов, предоставляя доступ к базовым функциям безопасности. В частности, здесь можно включить двухфакторную аутентификацию или скрыть время посещения. Об этом мы говорили в тексте о настройках защиты MAX. Кроме того, у каждого пользователя национального мессенджера есть личный черный список. И далее мы расскажем, как в MAX заблокировать контакт или любого другого неугодного человека.

Как заблокировать человека в MAX на Android. Рассказываем о блокировке людей в MAX. Фото.

Рассказываем о блокировке людей в MAX

Как заблокировать человека в MAX

Блокировка людей в национальном мессенджере доступна через страницу профиля. Вот, как внести в черный список MAX:

  1. Найдите чат или контакт пользователя.
  2. Сделайте тап по иконке его профиля.
  3. Нажмите на «Еще», а затем — «Заблокировать».
  4. Подтвердите блокировку.
Как заблокировать человека в MAX. Заблокировать человека можно через его профиль. Фото.

Заблокировать человека можно через его профиль

После этого человек будет внесен в черный список MAX. Таким образом, он больше не сможет с вами связаться. Но о последствиях блокировки в MAX стоит поговорить отдельно.

Что видит заблокированный в MAX

В отличие от иностранных мессенджеров, в MAX заблокированный пользователь видит ваш аватар. Кроме того, он знает, когда вы в последний раз заходили в мессенджер. Исключение — если вы стали невидимкой в MAX по нашей инструкции.

Однако человек, находящийся в ЧС в MAX, не может писать вам сообщения. После отправки он будет видеть только одну галочку. А при попытке связаться с вами посредством аудиозвонка или видиосвязи на его экране появится уведомление «Принимает звонки только от контактов».

Где в MAX черный список

При желании вы всегда можете посмотреть черный список в MAX, чтобы вспомнить заблокированных пользователей:

  1. Откройте вкладку «Профиль».
  2. Перейдите в раздел «Безопасность».
  3. Откройте черный список.
Где в MAX черный список. Черный список открывается через настройки. Фото.

Черный список открывается через настройки

Здесь будут отображаться все заблокированные пользователи в MAX. Несмотря на ограничения, вы сможете открыть их профиль. Однако, чтобы начать чат, понадобится разблокировать человека.

Как разблокировать контакт в MAX

Разблокировать человека в MAX можно в его профиле, нажав соответствующую кнопку. Но легче всего это сделать через черный список:

  1. Откройте черный список в MAX.
  2. Нажмите на «крестик» рядом с заблокированным пользователем.
  3. Подтвердите разблокировку.
Как разблокировать контакт в MAX. Блокировка снимается через черный список. Фото.

Блокировка снимается через черный список

После этого пользователь сможет связаться с вами, а вы — написать ему или совершить звонок по аудио/видео. В то же время всегда допускается повторная блокировка.

