Как заблокировать человека в MAX на Android

MAX во многом копирует приложения конкурентов, предоставляя доступ к базовым функциям безопасности. В частности, здесь можно включить двухфакторную аутентификацию или скрыть время посещения. Об этом мы говорили в тексте о настройках защиты MAX. Кроме того, у каждого пользователя национального мессенджера есть личный черный список. И далее мы расскажем, как в MAX заблокировать контакт или любого другого неугодного человека.
Содержание
Как заблокировать человека в MAX
Блокировка людей в национальном мессенджере доступна через страницу профиля. Вот, как внести в черный список MAX:
- Найдите чат или контакт пользователя.
- Сделайте тап по иконке его профиля.
- Нажмите на «Еще», а затем — «Заблокировать».
- Подтвердите блокировку.
После этого человек будет внесен в черный список MAX. Таким образом, он больше не сможет с вами связаться. Но о последствиях блокировки в MAX стоит поговорить отдельно.
Что видит заблокированный в MAX
В отличие от иностранных мессенджеров, в MAX заблокированный пользователь видит ваш аватар. Кроме того, он знает, когда вы в последний раз заходили в мессенджер. Исключение — если вы стали невидимкой в MAX по нашей инструкции.
👉 Подпишись на AndroidInsider.ru в MAX
Однако человек, находящийся в ЧС в MAX, не может писать вам сообщения. После отправки он будет видеть только одну галочку. А при попытке связаться с вами посредством аудиозвонка или видиосвязи на его экране появится уведомление «Принимает звонки только от контактов».
Где в MAX черный список
При желании вы всегда можете посмотреть черный список в MAX, чтобы вспомнить заблокированных пользователей:
- Откройте вкладку «Профиль».
- Перейдите в раздел «Безопасность».
- Откройте черный список.
Здесь будут отображаться все заблокированные пользователи в MAX. Несмотря на ограничения, вы сможете открыть их профиль. Однако, чтобы начать чат, понадобится разблокировать человека.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Как разблокировать контакт в MAX
Разблокировать человека в MAX можно в его профиле, нажав соответствующую кнопку. Но легче всего это сделать через черный список:
- Откройте черный список в MAX.
- Нажмите на «крестик» рядом с заблокированным пользователем.
- Подтвердите разблокировку.
После этого пользователь сможет связаться с вами, а вы — написать ему или совершить звонок по аудио/видео. В то же время всегда допускается повторная блокировка.