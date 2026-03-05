Как заблокировать человека в MAX на Android

MAX во многом копирует приложения конкурентов, предоставляя доступ к базовым функциям безопасности. В частности, здесь можно включить двухфакторную аутентификацию или скрыть время посещения. Об этом мы говорили в тексте о настройках защиты MAX. Кроме того, у каждого пользователя национального мессенджера есть личный черный список. И далее мы расскажем, как в MAX заблокировать контакт или любого другого неугодного человека.

Как заблокировать человека в MAX

Блокировка людей в национальном мессенджере доступна через страницу профиля. Вот, как внести в черный список MAX:

Найдите чат или контакт пользователя. Сделайте тап по иконке его профиля. Нажмите на «Еще», а затем — «Заблокировать». Подтвердите блокировку.

После этого человек будет внесен в черный список MAX. Таким образом, он больше не сможет с вами связаться. Но о последствиях блокировки в MAX стоит поговорить отдельно.

Что видит заблокированный в MAX

В отличие от иностранных мессенджеров, в MAX заблокированный пользователь видит ваш аватар. Кроме того, он знает, когда вы в последний раз заходили в мессенджер. Исключение — если вы стали невидимкой в MAX по нашей инструкции.

Однако человек, находящийся в ЧС в MAX, не может писать вам сообщения. После отправки он будет видеть только одну галочку. А при попытке связаться с вами посредством аудиозвонка или видиосвязи на его экране появится уведомление «Принимает звонки только от контактов».

Где в MAX черный список

При желании вы всегда можете посмотреть черный список в MAX, чтобы вспомнить заблокированных пользователей:

Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Безопасность». Откройте черный список.

Здесь будут отображаться все заблокированные пользователи в MAX. Несмотря на ограничения, вы сможете открыть их профиль. Однако, чтобы начать чат, понадобится разблокировать человека.

Как разблокировать контакт в MAX

Разблокировать человека в MAX можно в его профиле, нажав соответствующую кнопку. Но легче всего это сделать через черный список:

Откройте черный список в MAX. Нажмите на «крестик» рядом с заблокированным пользователем. Подтвердите разблокировку.

После этого пользователь сможет связаться с вами, а вы — написать ему или совершить звонок по аудио/видео. В то же время всегда допускается повторная блокировка.