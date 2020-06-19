Как заблокировать спам-уведомления на Android

Уведомления – вещь очень противоречивая. С одной стороны, они не дают нам пропустить важные события вроде звонков, сообщений и даже новостей. А, с другой, зачастую они начинают просто мешать. Так происходит из-за того, что по мере накопления приложений и сервисов, которыми мы пользуемся, растёт и количество уведомлений. Однако далеко не все из них оказываются по-настоящему полезными. Ведь какое вам может быть дело до того, что в Chrome появился встроенный блокировщик куков или на сайте, на который вы время от времени захаживаете, вышла новая, но малоинтересная статья? Поэтому с этим нужно бороться.

Как запретить уведомления на Android

Для начала разберёмся с тем, как отключить уведомления от приложений, которые вам неинтересны. Ведь, как ни странно, зачастую мы соглашаемся на получение оповещений просто на автомате, когда раздаём программе привилегии сразу после установки. Именно в этот момента она и подсовывает нам запрос на отправку информационных рассылок, и мы, не глядя, одобряем его.

Проще всего запретить уведомления в шторке уведомлений:

Дождитесь, пока приложение пришлёт вам уведомление и откройте шторку уведомлений;

Свайпните по уведомлению вправо (возможны вариации), чтобы открылось диалоговое меню;

Нажмите на иконку шестерёнки для перехода в настройки и отключите рассылку.

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Альтернативный способ не менее прост и пригодится в ситуации, если вы не хотите ждать, пока приложение пришлёт вам уведомление:

Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Уведомления»;

Выберите нужное приложение из списка и откройте его;

В открывшемся окне отключите тумблер уведомлений или настройте так, как вам нравится, например, отключив значки на иконках.

Как запретить уведомления от сайтов

Вторые по распространённости уведомления, которые хотят отключить пользователи, — это уведомления браузера. В последние несколько лет у сайтов появилась возможность предлагать пользователям подписываться на обновления, чем многие администраторы очень активно пользуются. Понятное дело, что большинству пользователей это ненужно, поэтому такие предложения, как правило, тщательно маскируются с использованием разных графических приёмов и всплывают в самый неподходящий момент. В результате даже опытные пользователи путаются и оформляют подписку, а потом начинают страдать от того, чтобы к ним в шторку уведомлений сыплются разной степени полезности оповещения. Поэтому с этим нужно бороться.

Запустите Google Chrome на своём Android-смартфоне;

Перейдите в контекстное меню и откройте «Настройки»;

В открывшемся окне выберите «Уведомления» и отключите их совсем;

Либо, если не хотите получать уведомления от конкретного сайта, удалите его их списка.

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С этого момента вы больше не будете получать раздражающие уведомления, которые отвлекали ваше внимание в прошлом и засоряли шторку своим присутствием.

Как удалить вредоносные приложения с Android

Третий тип уведомлений – это так называемые рекламные уведомления, или спам-уведомления. Как правило, это вредоносные приложения подписывают на них пользователей против их воли. В результате на устройство начинают поступать рекламные оповещения с ссылками, картинками сомнительного содержания и иногда – с видеороликами. Они могут появляться везде – от шторки уведомлений до рабочего стола и даже системных компонентов. Правда, отключить их просто так, как все остальные типы уведомлений у вас, к сожалению, не получится. Но это не значит, что выхода нет совсем.

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Для начала попробуйте удалить рекламное приложение, которое провоцирует появление подобных уведомлений.

Для этого запустите смартфон в безопасном режиме (если не знаете, как это делать, читайте по этой ссылке);

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» и найдите то самое «лишнее» приложение;

Перейдите на его страницу и удалите приложение;

Перезагрузите смартфон, чтобы ввести его в обычный режим.

Как заблокировать рекламу на Android

Если ничего не получилось, можно попробовать альтернативный метод. Он состоит в том, чтобы установить VPN, который будет блокировать рекламный трафик. Данный метод довольно компромиссный, поскольку предполагает оставление вредоносного приложения на устройстве, но, как говорится, на безрыбье и рак – рыба.

Перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите установку приложений из неизвестных источников;

Скачайте себе на смартфон приложение DNS66 и раздайте ему необходимые привилегии;

Запустите приложение и во вкладке «Старт» включите «Автоматический запуск при загрузке»;

Во вкладке «Хосты» активируйте параметр «Включить фильтрацию доменов»;

Выберите все рекламные домены, которые рассылают вам уведомления;

При необходимости во вкладке «Приложения» можно заблокировать рекламу и в приложениях.

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Возможно, мы не учли все сценарии, в которых пользователи Android могут получать нежелательные уведомления, но постарались разобрать наиболее распространённые и общие. Поэтому, если вы не можете найти в данном материале инструкцию, которая соответствует вашему случаю, расскажите об этом нашем Telegram-чате – там вам обязательно помогут.