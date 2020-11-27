Как заблокировать всю рекламу на Андроиде

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Иван Кузнецов 0

Существует масса способов заблокировать рекламу на Android. Самый простой – воспользоваться специальным расширением для браузера, который будет по умолчанию блокировать все рекламные объявления в интернете. Другое дело, что у него есть пара довольно ощутимых недостатков. Во-первых, рекламу он блокирует только в браузере, а, во-вторых, для Chrome не подходит в принципе, потому что мобильная версия браузера их не поддерживает. Поэтому пользователям Android приходится искать альтернативные способы блокировки рекламы. Рассказываю о самом простом, надёжном и универсальном.

AdGuard

Заблокировать рекламу можно без установки расширений и сторонних приложений

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Речь идёт об использовании частного DNS-адреса. Википедия говорит, что DNS – это компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. То есть своего рода распределительный пункт, который обрабатывает информацию о сайтах, а затем подаёт её вам в том или ином виде. Одна из функций DNS – это способность блокировать определённые типы сайтов или контента, который на них содержится, на уровне трафика. Благодаря ей, кстати, мы можем заблокировать всю рекламу на смартфоне.

Как заблокировать рекламу на сайтах и в приложениях

Небольшой дисклеймер: на сайте Adguard, сервиса блокировки рекламы, говорится, что для успешного блокирования рекламы необходимо установить их приложение. Вот оно. Но у меня всё получилось и без него, имейте это ввиду.

  • Перейдите в приложение «Настройки» на своём смартфоне;
  • В разделе «Другие соединения» откройте «Частный DNS»;
Приватный DNS

Замена DNS позволит заблокировать рекламу, поскольку смартфон будет препятствовать прохождению рекламного трафика

  • Пролистайте доступные пункты и откройте вкладку «Частный DNS»;
  • Нажмите «Настройка частного DNS» и пропишите в строке dns.adguard.com.

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В зависимости от смартфона и используемой прошивки может потребоваться нажать на кнопку «Сохранить». Но, судя по всему, на некоторых устройствах эта кнопка перестаёт подсвечиваться сразу после прописывания приватного DNS-адреса. С чем это связано, не знаю, но это и не важно, потому что достижению цели никак не мешает. В этом случае просто покиньте настройки, ничего не сохраняя – все изменения будут применены автоматически и никуда не денутся.

Самый лучший блокировщик рекламы

Как я уже сказал выше, DNS – это своего рода распределитель. Когда мы используем DNS от AdGuard, он начинает анализировать весь трафик, который стремится пройти через наши смартфоны и блокировать тот, который исходит от рекламных сетей. Дело в том, что рекламных сетей относительно немного, и AdGuard известны почти все. Поэтому можете быть уверены, что 95% всей рекламы, которая встречается вам в интернете, в приложениях и тем более в играх, будет заблокировано.

Блокировка рекламы

DNS блокирует только рекламный контент, поэтому на месте скрытых баннеров вы будете видеть вот такие заплатки

Если вам нужно настроить дополнительные фильтры, например, чтобы запретить возможность входа на некоторые сайты или, напротив, добавить в белый список некоторые адреса, вам потребуется установить приложение AdGuard. Самые распространённые сценарии применения приложения – это блокировка сайтов для взрослых на детских смартфонах или разрешение на демонстрацию рекламы в играх, где за её просмотр дают внутриигровую валюту или другие плюшки. Сделать это проще простого – достаточно войти в раздел «Фильтры» и настроить всё так, как вам нужно.

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Блокировка рекламы по DNS – это очень удобная штука именно за счёт своей универсальности. То есть вы можете прописать частный DNS-адрес AdGuard в настройках всех своих устройств и больше никогда не видеть большую часть рекламных объявлений. Кроме того, аналогичным образом вы сможете заблокировать рекламу, которую распространяют вредоносы adware. Нередко они проникают на устройства пользователей под видом доброкачественного софта, а потом внедряют рекламные баннеры в шторки уведомлений, пункты настроек и системные приложения.

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