Как заблокировать всю рекламу на Андроиде

Существует масса способов заблокировать рекламу на Android. Самый простой – воспользоваться специальным расширением для браузера, который будет по умолчанию блокировать все рекламные объявления в интернете. Другое дело, что у него есть пара довольно ощутимых недостатков. Во-первых, рекламу он блокирует только в браузере, а, во-вторых, для Chrome не подходит в принципе, потому что мобильная версия браузера их не поддерживает. Поэтому пользователям Android приходится искать альтернативные способы блокировки рекламы. Рассказываю о самом простом, надёжном и универсальном.

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Речь идёт об использовании частного DNS-адреса. Википедия говорит, что DNS – это компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. То есть своего рода распределительный пункт, который обрабатывает информацию о сайтах, а затем подаёт её вам в том или ином виде. Одна из функций DNS – это способность блокировать определённые типы сайтов или контента, который на них содержится, на уровне трафика. Благодаря ей, кстати, мы можем заблокировать всю рекламу на смартфоне.

Как заблокировать рекламу на сайтах и в приложениях

Небольшой дисклеймер: на сайте Adguard, сервиса блокировки рекламы, говорится, что для успешного блокирования рекламы необходимо установить их приложение. Вот оно. Но у меня всё получилось и без него, имейте это ввиду.

Перейдите в приложение «Настройки» на своём смартфоне;

В разделе «Другие соединения» откройте «Частный DNS»;

Пролистайте доступные пункты и откройте вкладку «Частный DNS»;

Нажмите «Настройка частного DNS» и пропишите в строке dns.adguard.com.

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В зависимости от смартфона и используемой прошивки может потребоваться нажать на кнопку «Сохранить». Но, судя по всему, на некоторых устройствах эта кнопка перестаёт подсвечиваться сразу после прописывания приватного DNS-адреса. С чем это связано, не знаю, но это и не важно, потому что достижению цели никак не мешает. В этом случае просто покиньте настройки, ничего не сохраняя – все изменения будут применены автоматически и никуда не денутся.

Самый лучший блокировщик рекламы

Как я уже сказал выше, DNS – это своего рода распределитель. Когда мы используем DNS от AdGuard, он начинает анализировать весь трафик, который стремится пройти через наши смартфоны и блокировать тот, который исходит от рекламных сетей. Дело в том, что рекламных сетей относительно немного, и AdGuard известны почти все. Поэтому можете быть уверены, что 95% всей рекламы, которая встречается вам в интернете, в приложениях и тем более в играх, будет заблокировано.

Если вам нужно настроить дополнительные фильтры, например, чтобы запретить возможность входа на некоторые сайты или, напротив, добавить в белый список некоторые адреса, вам потребуется установить приложение AdGuard. Самые распространённые сценарии применения приложения – это блокировка сайтов для взрослых на детских смартфонах или разрешение на демонстрацию рекламы в играх, где за её просмотр дают внутриигровую валюту или другие плюшки. Сделать это проще простого – достаточно войти в раздел «Фильтры» и настроить всё так, как вам нужно.

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Блокировка рекламы по DNS – это очень удобная штука именно за счёт своей универсальности. То есть вы можете прописать частный DNS-адрес AdGuard в настройках всех своих устройств и больше никогда не видеть большую часть рекламных объявлений. Кроме того, аналогичным образом вы сможете заблокировать рекламу, которую распространяют вредоносы adware. Нередко они проникают на устройства пользователей под видом доброкачественного софта, а потом внедряют рекламные баннеры в шторки уведомлений, пункты настроек и системные приложения.