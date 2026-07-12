Писал про 5 вещей, которые MAX умеет, а Telegram — нет, и там видно, что государственный мессенджер по многим параметрам не уступает конкуренту, а по некоторым даже превосходит его. Все базовые функции на месте, включая закрепление сообщений — довольно популярная возможность в том же Telegram. Разбираю по всем сценариям закрепы в MAX: личные чаты, группы и каналы.

Зачем закреплять сообщения в MAX

Закрепленное сообщение в MAX — это быстрый доступ к важной информации без поиска по переписке. Адрес встречи в личном чате, важное объявление в группе, ссылка на документ которую нужно всегда держать под рукой.

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Закрепы в MAX работают одинаково на всех платформах — их видят все участники чата в виде плашки вверху экрана. Удобно для того, чтобы важное не терялось в потоке переписки. Следить за новостями о функциях MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как закрепить сообщение в личном чате MAX

Сразу честно: закрепить сообщение в MAX в ЛС невозможно. Функция закрепления в мессенджере MAX доступна только в групповых чатах — в личной переписке ее нет совсем. Это ограничение самого приложения, а не настройка которую можно изменить.

В личном чате сообщения не закрепляются.

Если нужно сохранить важную информацию из личного чата — скопируйте ее в заметки или перешлите себе в Избранное, если такая функция доступна в вашей версии MAX. Альтернатива — сделать скриншот. Не идеально, но рабочий вариант пока разработчики не добавят закрепы в личные чаты.

Как закрепить сообщение в группе MAX

Закрепить сообщение в группе MAX может только администратор или создатель группы. Обычные участники этого сделать не могут:

Убедитесь, что у вас есть права администратора в группе. Нажмите и удерживайте нужное сообщение в мессенджере MAX. Выберите «Закрепить» в контекстном меню. Подтвердите — все участники группы увидят плашку с закрепом вверху.

Если хотите дать право закреплять другому участнику — нужно назначить его администратором. Для этого зайдите в настройки группы, выберите участника и нажмите «Назначить администратором». После этого он сможет закрепить сообщение в чате MAX самостоятельно. Если нужно закрепить несколько сообщений — повторите процедуру для каждого. В MAX можно закрепить сообщение несколько раз — все они появятся в плашке, по которой можно листать.

Как закрепить сообщение в канале MAX

Закрепить сообщение в канале MAX может только владелец канала или назначенный администратор. Механика та же, что в группе:

Откройте канал MAX на Android под аккаунтом владельца или администратора. Нажмите и удерживайте нужный пост. Выберите «Закрепить» — пост появится в плашке вверху канала.

Про то, как сделать публичный канал в MAX, писали отдельно, и для каналов закреп особенно полезен: помогает новым подписчикам сразу видеть важное приветственное сообщение или правила.

Как посмотреть закрепленное сообщение в MAX

Закрепленное сообщение в MAX отображается в виде плашки прямо под шапкой чата или группы. Нажмите на плашку — и перейдете к самому сообщению в переписке.

Если закреплено несколько сообщений — по плашке можно листать. Каждое нажатие переключает на следующий закреп в хронологическом порядке. Это удобно когда в группе несколько важных объявлений одновременно. Если хотите исправить закрепленное сообщение — прочитайте наш текст о том, как изменить отправленное сообщение в MAX. Там пошаговая инструкция с учетом ограничений по времени редактирования.

Как открепить сообщение в MAX

Убрать закрепленное сообщение в MAX так же просто, как его закрепить. Права на открепление — те же, что на закрепление:

Нажмите на плашку закрепленного сообщения вверху чата — перейдете к нему в переписке. Нажмите и удерживайте это сообщение. В меню выберите «Открепить». Подтвердите — плашка исчезнет.

Открепить сообщение может только администратор. Участники группы получат системное уведомление о том, что сообщение откреплено.

Почему не получается закрепить сообщение в MAX

Вы в личном чате. Самая частая причина. Закрепить сообщение в чате MAX можно только в групповом — в личной переписке функция недоступна в принципе.

Нет прав администратора в группе. В групповом чате закреплять могут только администраторы и создатель группы. Если кнопки «Закрепить» нет — проверьте свой статус в настройках группы.

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Устаревшая версия приложения. Обновите приложение MAX через Google Play или RuStore — в старых версиях функция могла работать некорректно.

Технический сбой. Перезапустите MAX и попробуйте снова. Если не помогло — перезагрузите смартфон. Обсудить работу MAX можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.