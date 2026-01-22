Как записаться к врачу через мессенджер MAX

Иван Герасимов

Мессенджер MAX продолжает пополняться полезными функциями. И те, кто говорил, что из него делают еще одни Госуслуги, оказались отчасти правы. Так, в приложение добавили возможность записи к врачу всего в пару кликов. Поэтому теперь это можно сделать без отрыва от чатов с друзьями, а бабушкам и дедушкам вообще не придется лишний раз нажимать лишние кнопки. Рассказываем, как это работает.

Какого-то централизованного раздела, чтобы записаться к врачу через MAX, не предусмотрено. Всё намного проще — вы можете сделать это через бот, найдя его в поиске. Делается это следующим образом.

  1. Откройте MAX, найдите поисковую строку.
  1. Введите «Запись к врачу» и допишите название своего региона (или города) целиком.
  2. Откройте появившийся бот с галочкой и запустите его.
  1. Далее нажмите «Принять» и введите номер своего СНИЛС (найти его в разделе «Цифровой ID» и оттуда же скопировать).
  2. Далее введите дату рождения и нажмите «Запись на прием» и следуйте подсказкам.

Пока новый способ записи к врачу через MAX может работать со сбоями. К примеру, у меня он выдал ошибку, что прикрепление к поликлинике не найдено, хотя это не так. С другой стороны, нельзя не отметить удобство бота: как и в Госуслугах, здесь есть возможность посмотреть все записи или записать к врачу другого человека. При этом выходить из своего аккаунта не придется! Но имейте в виду, что вашего региона может не оказаться среди поддерживаемых. На данный момент, в MAX их 60 — видимо, остальные добавят позднее.

Ранее мы выяснили, что MAX можно установить в отдельный профиль на Android, если вдруг переживаете за безопасность. Так, от приложения будут будут скрыты все ваши данные, а второй смартфон покупать не придется. Рассказали, как это провернуть на Android, в нашем материале.

