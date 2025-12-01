Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

1 декабря 2025 — последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие — всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.

Как посмотреть налоги через Госуслуги

Сегодня заплатить налоги можно в пару кликов, не выходя из дома: достаточно зайти в приложение Госуслуги на телефоне. В нём вы можете посмотреть актуальную информацию о задолженностях, но для этого потребуется подключить налоговые уведомления. Сделать это можно следующим образом.

Скачайте приложение Госуслуги из App Store или Google Play.

Войдите в аккаунт, используя логин и пароль, QR‑код или биометрию (если настроена соответствующая опция). Убедитесь, что учётная запись подтверждена: без этого доступ к налоговым данным будет ограничен.

Далее найдите через поисковую строку раздел «Налоги» и выберите среди вариантов «Получение налоговых уведомлений».

Далее вам потребуется скачать приложение Госключ, авторизоваться в нем, дать все необходимые разрешения и следовать инструкции.

В конце система предложит вам подписать документы, после чего отправит их на рассмотрение. Активация займет около 5-10 минут, после чего вы сможете найти уведомления во вкладке «Документы» — «Доходы и налоги».

Также проверить налоги на Госуслугах можно по своему ИНН в разделе «Личные документы». Зайдите в это меню и нажмите «Повторить поиск», чтобы найти неоплаченные налоги.

Как найти неоплаченные налоги

Самый простой способ заплатить налог с телефона — воспользоваться сайтом ФНС или приложением Налоги ФЛ. Там сразу отобразятся все ваши задолженности, если они есть, поэтому рекомендуем пользоваться именно им. Все довольно просто.

Скачайте приложение Налоги ФЛ для iOS или Android.

Затем зайдите в него и авторизуйтесь через Госуслуги. Придется немного подождать, пока сервис создаст вам личный кабинет.

Затем авторизуйтесь повторно и в личном кабинете увидите актуальные начисления. Нажав на него, можно будет посмотреть тип налога, а также сразу оплатить удобным способом.

Но, наверное, самый неочевидный способ оплатить налоги с Айфона — проверить их в банковском приложении. Например, в Т-Банке в разделе «Платежи» сразу отображается раздел «Федеральная налоговая служба». Если его еще нет, можно нажать «Найти счета» и выбрать ведомство в списке.