Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

Иван Герасимов

1 декабря 2025 — последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие — всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.

Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне.

Рассказываем, как оплатить налоги, если вдруг забыл

Как посмотреть налоги через Госуслуги

Сегодня заплатить налоги можно в пару кликов, не выходя из дома: достаточно зайти в приложение Госуслуги на телефоне. В нём вы можете посмотреть актуальную информацию о задолженностях, но для этого потребуется подключить налоговые уведомления. Сделать это можно следующим образом.

  • Скачайте приложение Госуслуги из App Store или Google Play.
  • Войдите в аккаунт, используя логин и пароль, QR‑код или биометрию (если настроена соответствующая опция). Убедитесь, что учётная запись подтверждена: без этого доступ к налоговым данным будет ограничен.
  • Далее найдите через поисковую строку раздел «Налоги» и выберите среди вариантов «Получение налоговых уведомлений».
Подключите налоговые уведомления в несколько нажатий.

Подключите налоговые уведомления в несколько нажатий

  • Далее вам потребуется скачать приложение Госключ, авторизоваться в нем, дать все необходимые разрешения и следовать инструкции.
  • В конце система предложит вам подписать документы, после чего отправит их на рассмотрение. Активация займет около 5-10 минут, после чего вы сможете найти уведомления во вкладке «Документы» — «Доходы и налоги».

Также проверить налоги на Госуслугах можно по своему ИНН в разделе «Личные документы». Зайдите в это меню и нажмите «Повторить поиск», чтобы найти неоплаченные налоги.

Как найти неоплаченные налоги

Самый простой способ заплатить налог с телефона — воспользоваться сайтом ФНС или приложением Налоги ФЛ. Там сразу отобразятся все ваши задолженности, если они есть, поэтому рекомендуем пользоваться именно им. Все довольно просто.

  • Скачайте приложение Налоги ФЛ для iOS или Android.
  • Затем зайдите в него и авторизуйтесь через Госуслуги. Придется немного подождать, пока сервис создаст вам личный кабинет.
Прямо на главной странице отобразится ваша задолженность.

Прямо на главной странице отобразится ваша задолженность

  • Затем авторизуйтесь повторно и в личном кабинете увидите актуальные начисления. Нажав на него, можно будет посмотреть тип налога, а также сразу оплатить удобным способом.

Но, наверное, самый неочевидный способ оплатить налоги с Айфона — проверить их в банковском приложении. Например, в Т-Банке в разделе «Платежи» сразу отображается раздел «Федеральная налоговая служба». Если его еще нет, можно нажать «Найти счета» и выбрать ведомство в списке.

