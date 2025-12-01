Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

1 декабря 2025 — последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие — всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.
Как посмотреть налоги через Госуслуги
Сегодня заплатить налоги можно в пару кликов, не выходя из дома: достаточно зайти в приложение Госуслуги на телефоне. В нём вы можете посмотреть актуальную информацию о задолженностях, но для этого потребуется подключить налоговые уведомления. Сделать это можно следующим образом.
- Скачайте приложение Госуслуги из App Store или Google Play.
- Войдите в аккаунт, используя логин и пароль, QR‑код или биометрию (если настроена соответствующая опция). Убедитесь, что учётная запись подтверждена: без этого доступ к налоговым данным будет ограничен.
- Далее найдите через поисковую строку раздел «Налоги» и выберите среди вариантов «Получение налоговых уведомлений».
- Далее вам потребуется скачать приложение Госключ, авторизоваться в нем, дать все необходимые разрешения и следовать инструкции.
- В конце система предложит вам подписать документы, после чего отправит их на рассмотрение. Активация займет около 5-10 минут, после чего вы сможете найти уведомления во вкладке «Документы» — «Доходы и налоги».
Также проверить налоги на Госуслугах можно по своему ИНН в разделе «Личные документы». Зайдите в это меню и нажмите «Повторить поиск», чтобы найти неоплаченные налоги.
Как найти неоплаченные налоги
Самый простой способ заплатить налог с телефона — воспользоваться сайтом ФНС или приложением Налоги ФЛ. Там сразу отобразятся все ваши задолженности, если они есть, поэтому рекомендуем пользоваться именно им. Все довольно просто.
- Скачайте приложение Налоги ФЛ для iOS или Android.
- Затем зайдите в него и авторизуйтесь через Госуслуги. Придется немного подождать, пока сервис создаст вам личный кабинет.
- Затем авторизуйтесь повторно и в личном кабинете увидите актуальные начисления. Нажав на него, можно будет посмотреть тип налога, а также сразу оплатить удобным способом.
Но, наверное, самый неочевидный способ оплатить налоги с Айфона — проверить их в банковском приложении. Например, в Т-Банке в разделе «Платежи» сразу отображается раздел «Федеральная налоговая служба». Если его еще нет, можно нажать «Найти счета» и выбрать ведомство в списке.