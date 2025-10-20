Как защитить Android: советы от МВД России

В тему безопасности Android решило зайти Министерство внутренних дел Российской Федерации. Киберотдел ведомства опубликовал перечень советов, которые должны помочь защитить смартфон и сделать его почти неуязвимым перед внешними угрозами. Сегодня выясним, насколько эффективны рекомендации МВД, и стоит ли ими пользоваться. Может, есть способы лучше?

Пароль и блокировка экрана

В памятке МВД РФ есть весьма полезные и вместе с тем банальные советы. В первую очередь киберотдел ведомства рекомендует поставить пароль на телефон. Сделать это можно следующим образом:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность». Во вкладке «Блокировка экрана» установите пароль, графический ключ или отпечаток.

Блокировка экрана защитит смартфон от доступа к нему посторонних лиц. Но вместе с тем важно настроить время до отключения экрана на случай, если вы забудете заблокировать Android:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Экран и блокировка». Во вкладке «Спящий режим» установите тайм-аут на 15-30 секунд.

После сохранения этой настройки экран будет гаснуть автоматически по прошествии нескольких секунд, а получить доступ к смартфону получится только через зарегистрированный ранее пароль или отпечаток. Это эффективный способ защиты Android, который вполне логично рекомендует МВД.

Отключение Bluetooth на телефоне

Остальные советы МВД не выдерживают никакой критики. Так, ведомство советует отключить Bluetooth на телефоне для предотвращения попыток атак на Android. В целом, совет правильный, поскольку взлом смартфона через Bluetooth вполне реален. Однако есть куда более эффективные способы защиты Android, о которых в МВД, скорее всего, даже не знают.

Речь идет о функции оповещений о неизвестных трекеров. После ее активации смартфон будет сообщать о попытке подключения посторонних устройств, и вы сможете предотвратить атаку, не отключая Bluetooth, без которого не работают ни беспроводные наушники, ни смарт-часы:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google». Во вкладке «Все сервисы» найдите настройку «Оповещения о неизвестных трекерах». Включите ее.

Теперь вы сможете безопасно пользоваться Android, не переживая об атаках через Bluetooth, и при этом все подключенные гаджеты продолжат работать в связке со смартфоном.

Отзыв разрешений у приложений

Еще один странный совет МВД — отключение разрешений на доступ к камере и микрофону для мессенджеров. Да, отзыв этих прав действительно является самым надежным способ защиты от слежки, однако без них вы не сможете звонить по аудио и видео ни через WhatsApp, ни через пресловутый MAX.

Чтобы проверить телефон на слежку, достаточно взглянуть на зеленую точку в углу экрана. Если она появляется, когда все приложения закрыты, — тогда есть смысл отозвать разрешения у программы-шпиона, но без таких признаков идти на столь радикальные меры не стоит.

Отключение рекламы на телефоне

Наконец, МВД рекомендует отключить таргетинг рекламы на Android. Ведомство исходит из того, что эта настройка собирает информацию о пользователей, чтобы показывать ему соответствующие рекламные баннеры. И тут они правы. Однако так делает не только операционная система Android, но и отдельные интернет-сервисы вроде Яндекса. Даже AliExpress следит за вашими поисковыми запросами, чтобы подбирать более привлекательные товары.

Как бы то ни было, если вас действительно беспокоит сбор обезличенной информации, то можете отключить рекламный идентификатор Android:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google», а затем — «Реклама». Откройте вкладку «Удалить рекламный идентификатор». Подтвердите действие.

Теперь Google перестанет собирать данные об устройстве для подбора персонализированной рекламы. При этом сами рекламные баннеры не исчезнут, просто они будут показывать менее актуальные предложения.