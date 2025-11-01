Как защитить свой WhatsApp на телефоне, пока в России не отключили вход по коду из SMS

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

На днях стало известно, у WhatsApp и Telegram большие проблемы: сервисы перестали присылать проверочные коды в SMS. На данный момент, такое ограничение вступило в силу у некоторых операторов. Самая главная проблема — пользователи не смогут зарегистрировать аккаунты в мессенджерах. Но еще хуже — то, что не будут приходить СМС в Ватсапе и Телеге, аккаунты станут уязвимее. Обезопасьте их уже сейчас!

Как защитить свой WhatsApp на телефоне, пока в России не отключили вход по коду из SMS. Рассказываем, как не потерять доступ к Ватсапу, если перестанут приходить коды из СМС. Фото: Android Central. Фото.

Рассказываем, как не потерять доступ к Ватсапу, если перестанут приходить коды из СМС. Фото: Android Central

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И НАХОДИ КРУТЫЕ ТОВАРЫ НЕДОРОГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Двухшаговая проверка Ватсап — что это

На фоне того, что в отдельных регионах России WhatsApp и Telegram работают из рук вон плохо, не будет лишним активировать дополнительную защиту аккаунта. Начать стоит с двухшаговой проверки — активации пароля от учетной записи. Благодаря ей сможете зайти в Ватсап без кода из СМС. Включите обязательно.

  • Зайдите в Ватсап, перейдите в настройки.
  • Выберите «Аккаунт», затем — «Двухшаговая проверка».
Двухшаговая проверка Ватсап — что это. Пароль может выскакивать время от времени для подтверждения личности. Фото.

Пароль может выскакивать время от времени для подтверждения личности

  • Нажмите «Включить», затем придумайте шестизначную комбинацию и введите ее.
  • Повторите ввод и добавьте электронный адрес, чтобы сохранить доступ, если забудете пароль от Ватсапа.
Двухшаговая проверка Ватсап — что это. Привяжите электронную почту, чтобы не потерять доступ к аккаунту. Фото.

Привяжите электронную почту, чтобы не потерять доступ к аккаунту

  • Далее нужно будет подтвердить аккаунт, выбрав его во всплывающем окне.

Теперь войти в Ватсап без кода можно как посредством шестизначного пароля, так и почты. Вы точно не потеряете доступ к учетке.

Как создать ключи доступа в WhatsApp

Мы уже не первый раз рекомендуем сделать в Ватсап ключи доступа, чтобы входить в приложение по отпечатку или через распознавание лица. Чтобы зайти в мессенджер без кода из СМС, включите его прямо сейчас.

  • Зайдите в Ватсап — «Настройки».
  • Выберите «Аккаунт» — «Ключи доступа».
Как создать ключи доступа в WhatsApp. Ключи доступа невозможно потерять или украсть. Фото.

Ключи доступа невозможно потерять или украсть

  • Нажмите «Создать ключи доступа».
  • Пройдите процедуру аутентификации, приложив палец к сканеру, и дождитесь окончания процедуры.

Вот и все: ключи доступа в WhatsApp хранятся на устройстве, не могут быть расшифрованы и никуда не передаются. Но самое главное — сможете зайти в приложение по отпечатку, без кода подтверждения из SMS.

Когда выйдет vivo X300 Ultra, который уже сейчас называют лучшим камерофоном на Android

Как зайти в Ватсап без кода подтверждения

Еще одна хитрость — возможность авторизоваться в WhatsApp через Центр аккаунтов Meta* (признана экстремистской и запрещена в России). Это универсальная платформа, где можно управлять разными учетными записями и выполнять вход в систему. Включите прямо сейчас, чтобы была возможность зайти в WhatsApp без кода подтверждения.

  • Зайдите в Ватсап.
  • Перейдите в Настройки.
Как зайти в Ватсап без кода подтверждения. Центр аккаунтов позволяет авторизовываться в соцсетях с помощью разных аккаунтов. Фото.

Центр аккаунтов позволяет авторизовываться в соцсетях с помощью разных аккаунтов

  • Внизу страницы нажмите «Центр аккаунтов»: сервис предложит связать учетки в разных соцсетях — нужно нажать «Продолжить».
  • Дайте разрешения и нажмите «Разрешить и завершить добавление».

Вот и все: теперь авторизоваться можно будет посредством другого приложения компании. Включив все три способа, вы точно не потеряете доступ к WhatsApp, если у него отключат SMS-подтверждение.

Теги
Новости по теме
Не работает WhatsApp и Telegram в Крыму. Это блокировка или скоро все восстановится?
Как удалить свой Цифровой ID в мессенджере MAX
Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты
Лонгриды для вас
Почему я не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую

Приложение MAX появилось в нашей жизни всего несколько месяцев назад, но уже стало одним из самых быстрорастущих на Android и iOS. По последним данным разработчиков, национальным мессенджером пользуется уже 40 миллионов человек. Причем, в отличие от аккаунтов в Telegram, их нельзя назвать ботами. Подавляющее большинство — реальные люди, которые, как им кажется, сознательно переходят в НАШ мессенджер, покидая платформы, не соблюдающие законы Российской Федерации. Но я никому не рекомендую MAX и не собираюсь пользоваться им в качестве основного средства коммуникации.

Читать далее
Хакеры придумали как атаковать ИИ через изображения со скрытой угрозой

Исследователи из компании Trail of Bits обнаружили революционный способ кибератак, который использует особенности обработки изображений системами искусственного интеллекта. Новая методика позволяет хакерам внедрять невидимые вредоносные инструкции прямо в графические файлы, создавая принципиально новый вектор угроз в сфере ИИ-безопасности. Осталось только разобраться в чем кроется опасность для нас.

Читать далее
Как Telegram из отличного мессенджера превратился в помойку

Мы долго потешались над WhatsApp, совершенно не замечая, как его более функциональный и удобный конкурент Telegram превращается в откровенную помойку. Изменения не появились внезапно, а вводились поэтапно, делая из мессенджера пародию на WeChat, во главе угла которой стоит не удобство и безопасность, а жажда заработка разработчиков любой ценой. Наплевав на все нормы морали и уж тем более принципы.

Читать далее
Новости партнеров
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь