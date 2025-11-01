Как защитить свой WhatsApp на телефоне, пока в России не отключили вход по коду из SMS

На днях стало известно, у WhatsApp и Telegram большие проблемы: сервисы перестали присылать проверочные коды в SMS. На данный момент, такое ограничение вступило в силу у некоторых операторов. Самая главная проблема — пользователи не смогут зарегистрировать аккаунты в мессенджерах. Но еще хуже — то, что не будут приходить СМС в Ватсапе и Телеге, аккаунты станут уязвимее. Обезопасьте их уже сейчас!

Двухшаговая проверка Ватсап — что это

На фоне того, что в отдельных регионах России WhatsApp и Telegram работают из рук вон плохо, не будет лишним активировать дополнительную защиту аккаунта. Начать стоит с двухшаговой проверки — активации пароля от учетной записи. Благодаря ей сможете зайти в Ватсап без кода из СМС. Включите обязательно.

Зайдите в Ватсап, перейдите в настройки.

Выберите «Аккаунт», затем — «Двухшаговая проверка».

Нажмите «Включить», затем придумайте шестизначную комбинацию и введите ее.

Повторите ввод и добавьте электронный адрес, чтобы сохранить доступ, если забудете пароль от Ватсапа.

Далее нужно будет подтвердить аккаунт, выбрав его во всплывающем окне.

Теперь войти в Ватсап без кода можно как посредством шестизначного пароля, так и почты. Вы точно не потеряете доступ к учетке.

Как создать ключи доступа в WhatsApp

Мы уже не первый раз рекомендуем сделать в Ватсап ключи доступа, чтобы входить в приложение по отпечатку или через распознавание лица. Чтобы зайти в мессенджер без кода из СМС, включите его прямо сейчас.

Зайдите в Ватсап — «Настройки».

Выберите «Аккаунт» — «Ключи доступа».

Нажмите «Создать ключи доступа».

Пройдите процедуру аутентификации, приложив палец к сканеру, и дождитесь окончания процедуры.

Вот и все: ключи доступа в WhatsApp хранятся на устройстве, не могут быть расшифрованы и никуда не передаются. Но самое главное — сможете зайти в приложение по отпечатку, без кода подтверждения из SMS.

Как зайти в Ватсап без кода подтверждения

Еще одна хитрость — возможность авторизоваться в WhatsApp через Центр аккаунтов Meta* (признана экстремистской и запрещена в России). Это универсальная платформа, где можно управлять разными учетными записями и выполнять вход в систему. Включите прямо сейчас, чтобы была возможность зайти в WhatsApp без кода подтверждения.

Зайдите в Ватсап.

Перейдите в Настройки.

Внизу страницы нажмите «Центр аккаунтов»: сервис предложит связать учетки в разных соцсетях — нужно нажать «Продолжить».

Дайте разрешения и нажмите «Разрешить и завершить добавление».

Вот и все: теперь авторизоваться можно будет посредством другого приложения компании. Включив все три способа, вы точно не потеряете доступ к WhatsApp, если у него отключат SMS-подтверждение.