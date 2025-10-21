Как заставить смартфон проработать много лет

Если взглянуть на упаковку смартфона, то окажется, что заявленный срок службы составляет всего 2 года. Это крайне мало, но данная цифра берется не с потолка. Это некий минимум, который удается превзойти только путем правильной эксплуатации смартфона. Сегодня мы поделимся самыми важными рекомендациями, которые заставят смартфон прослужить дольше: и 3, и 4 и даже 5 лет вне зависимости от обещаний производителя.

Как правильно выбрать смартфон

Как ни крути, а все начинается на этапе выбора смартфона, и довольно глупо требовать от модели за 5-10 тысяч рублей долгих лет службы. Поэтому, если вы планируете приобрести новое устройство или только задумываетесь об этом, обратите внимание на следующие моменты:

наличие мощного процессора (от 1 миллиона баллов в AnTuTu и больше);

актуальные стандарты оперативной (LPDDR5/5X) и постоянной памяти (UFS 4.0/4.1);

достаточный запас памяти (минимум 256 ГБ);

полноценная влагозащита корпуса по стандарту IP67/68/69;

продолжительная поддержка ПО (4-5 лет).

В качестве примера смартфона, соответствующего указанным требованиям, можно назвать POCO X7 Pro. Всего за 20 тысяч рублей он предлагает мощный процессор Dimensity 8400-Ultra (1.7 млн AnTuTu), 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, влагозащиту корпуса IP68, а еще 4 года обновлений ПО.

При выборе смартфона отталкивайтесь от плюс-минус этих цифр и не соглашайтесь на компромиссы. Мощное железо станет гарантией отсутствия лагов через несколько лет использования, достаточный запас памяти поможет не переживать о поиске места, влагозащита предотвратит фатальные последствия контакта смартфона с водой, а длительные поддержка ПО поможет смартфону долго оставаться оптимизированным и защищенным от угроз вредоносного софта.

Защита нового смартфона

Современный смартфон — устройство довольно крупное, а потому в процессе эксплуатации его важно защищать. Обязательно используйте чехлы и защитные пленки, которые спасут устройство от последствия падения с высоты.

Да, при необходимости вы все равно сможете заменить экран или спинку устройства в сервисе, однако это будет нести финансовые издержки, а избежать их можно только за счет недорогих аксессуаров.

Правильный уход за смартфоном

Также важно ухаживать за смартфоном. Если вы носите его в чехле, хотя бы раз в неделю снимайте бампер и очищайте корпус. Не забывайте о разъемах, где очень быстро скапливается пыль.

Для ухода за смартфонами и другой техникой созданы специальные наборы. Они недорогие, но зато включают в себя все необходимые инструменты для обслуживания.

Как правильно заряжать смартфон

Со временем аккумулятор каждого смартфона деградирует. Поэтому важно минимизировать влияние деградации, следуя нескольким рекомендациям:

старайтесь держать заряд смартфона в диапазоне 20-80% или хотя бы 10-90%, не заряжая его от 0 до 100%;

в настройках смартфона включите режим защиты батареи (умная зарядка) и отключите ускорение зарядки;

избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус;

для зарядки используйте только надежные аксессуары от проверенных производителей;

старайтесь не пользоваться устройством на зарядке.

Все это поможет продлить срок службы аккумулятора на 20-30%, и, соответственно, срок службы самого смартфона. Со временем батарейка все равно деградирует, но условно за 5 лет эксплуатации вам придется менять ее уже не дважды, а лишь однажды.

Как правильно пользоваться смартфоном

Ухаживать за смартфоном нужно не только снаружи, но и внутри. В частности, рекомендуется:

отключить функцию расширения ОЗУ, которая приводит к износу накопителя;

блокировать экран при бездействии, чтобы не выгорел дисплей;

следить за свободным местом, оставляя в доступе по меньшей мере 15-20% памяти;

своевременно удалять лишние файлы и приложения, не засоряя смартфон;

всегда устанавливать обновления приложений и системы;

в идеале — периодически выполнять сброс до заводских настроек с предварительной подготовкой резервной копии.

Так вы сможете реально продлить срок службы смартфона, заставив его проработать много лет, и отказаться от постоянной замены старого устройства на новое.