Как заставить смартфон проработать много лет

Если взглянуть на упаковку смартфона, то окажется, что заявленный срок службы составляет всего 2 года. Это крайне мало, но данная цифра берется не с потолка. Это некий минимум, который удается превзойти только путем правильной эксплуатации смартфона. Сегодня мы поделимся самыми важными рекомендациями, которые заставят смартфон прослужить дольше: и 3, и 4 и даже 5 лет вне зависимости от обещаний производителя.
Содержание
Как правильно выбрать смартфон
Как ни крути, а все начинается на этапе выбора смартфона, и довольно глупо требовать от модели за 5-10 тысяч рублей долгих лет службы. Поэтому, если вы планируете приобрести новое устройство или только задумываетесь об этом, обратите внимание на следующие моменты:
- наличие мощного процессора (от 1 миллиона баллов в AnTuTu и больше);
- актуальные стандарты оперативной (LPDDR5/5X) и постоянной памяти (UFS 4.0/4.1);
- достаточный запас памяти (минимум 256 ГБ);
- полноценная влагозащита корпуса по стандарту IP67/68/69;
- продолжительная поддержка ПО (4-5 лет).
В качестве примера смартфона, соответствующего указанным требованиям, можно назвать POCO X7 Pro. Всего за 20 тысяч рублей он предлагает мощный процессор Dimensity 8400-Ultra (1.7 млн AnTuTu), 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, влагозащиту корпуса IP68, а еще 4 года обновлений ПО.
При выборе смартфона отталкивайтесь от плюс-минус этих цифр и не соглашайтесь на компромиссы. Мощное железо станет гарантией отсутствия лагов через несколько лет использования, достаточный запас памяти поможет не переживать о поиске места, влагозащита предотвратит фатальные последствия контакта смартфона с водой, а длительные поддержка ПО поможет смартфону долго оставаться оптимизированным и защищенным от угроз вредоносного софта.
Защита нового смартфона
Современный смартфон — устройство довольно крупное, а потому в процессе эксплуатации его важно защищать. Обязательно используйте чехлы и защитные пленки, которые спасут устройство от последствия падения с высоты.
Да, при необходимости вы все равно сможете заменить экран или спинку устройства в сервисе, однако это будет нести финансовые издержки, а избежать их можно только за счет недорогих аксессуаров.
Правильный уход за смартфоном
Также важно ухаживать за смартфоном. Если вы носите его в чехле, хотя бы раз в неделю снимайте бампер и очищайте корпус. Не забывайте о разъемах, где очень быстро скапливается пыль.
Для ухода за смартфонами и другой техникой созданы специальные наборы. Они недорогие, но зато включают в себя все необходимые инструменты для обслуживания.
Как правильно заряжать смартфон
Со временем аккумулятор каждого смартфона деградирует. Поэтому важно минимизировать влияние деградации, следуя нескольким рекомендациям:
- старайтесь держать заряд смартфона в диапазоне 20-80% или хотя бы 10-90%, не заряжая его от 0 до 100%;
- в настройках смартфона включите режим защиты батареи (умная зарядка) и отключите ускорение зарядки;
- избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус;
- для зарядки используйте только надежные аксессуары от проверенных производителей;
- старайтесь не пользоваться устройством на зарядке.
Все это поможет продлить срок службы аккумулятора на 20-30%, и, соответственно, срок службы самого смартфона. Со временем батарейка все равно деградирует, но условно за 5 лет эксплуатации вам придется менять ее уже не дважды, а лишь однажды.
Как правильно пользоваться смартфоном
Ухаживать за смартфоном нужно не только снаружи, но и внутри. В частности, рекомендуется:
- отключить функцию расширения ОЗУ, которая приводит к износу накопителя;
- блокировать экран при бездействии, чтобы не выгорел дисплей;
- следить за свободным местом, оставляя в доступе по меньшей мере 15-20% памяти;
- своевременно удалять лишние файлы и приложения, не засоряя смартфон;
- всегда устанавливать обновления приложений и системы;
- в идеале — периодически выполнять сброс до заводских настроек с предварительной подготовкой резервной копии.
Так вы сможете реально продлить срок службы смартфона, заставив его проработать много лет, и отказаться от постоянной замены старого устройства на новое.