Как заставить Xiaomi работать нормально. 5 советов владельцам

Рано или поздно каждый владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi или Poco понимают, что им необходимы доработки. Проблема с глючащим датчиком приближения при разговорах тянется в этих устройствах уже не один год. С выходом MIUI 12 появились уведомления от высплывающих чатов, которые работают, откровенно говоря, ужасно. Или когда при записи разговора приложение «Телефон» оглушает собеседника фразой, что идет запись разговора. Все это можно исправить, надо лишь немного свободного времени и терпения. Давайте разберемся, как можно сделать жизнь владельцев Xiaomi значительно удобнее. Все инструкции, представленные в настоящей статье, были опробованы автором, включая установку предложенных приложений.

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Проблема с датчиком приближения — Xiaomi

Уже не первый год идет борьба пользователей Xiaomi с самой компанией. Покупатели не просят, а уже требуют, чтобы китайцы начали устанавливать в свои смартфоны полноценные датчики приближения. Но воз и ныне там. Ни в одном актуальном смартфоне от Xiaomi нет полноценного датчика приближения. Блокировка экрана во время звонка основывается на данных гироскопа и датчика освещения.

Когда гироскоп считывает акцентированное движение вверх, а датчик освещения закрывается головой и на него не попадает свет, то смартфон блокирует экран. К сожалению, далеко не всегда получается сделать нужное движение или полностью перекрыть датчик. Очень многие пользователи жалуются на случайные нажатия во время разговоров. Чтобы этого избежать, необходимо сделать следующее:

Открываем приложение «Телефон».

Набираем *#*#6484#*#* для входа в инженерное меню.

В верхнем правом углу нажимаем на три точки.

В выпадающем списке выбираем Additional Tools.

В появившемся меню выбираем Speaker PA calibration test.

Подносим смартфон в вертикальном положении к уху и запускаем клибровку.

После окончания калибровки выходим из меню и перезагружаем смартфон.

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На своем Mi 10T Pro я проделал эти действия больше недели назад и не нарадуюсь. В любом приложении датчик срабатывает как надо. А самое главное — в мессенджерах стало удобно прослушивать голосовые сообщения.

Всплывающие чаты — Xiaomi

Всплывающие чаты, или, как их прозвали, «пузыри» появились в MIUI 12 и уже успели надоесть всем пользователям. Значительно удобнее ответить на сообщение через обычный быстрый ответ в уведомлении или воспользоваться плавающим окном, чем использовать пузырь. Его реализация в MIUI достаточно спорная. Личной мой смартфон при его открытии неприятно подлагивает. Чтобы избавиться от пузырьковых уведомлений, необходимо:

Скачиваем Activity Launcher по ссылке. Это приложение недоступно в российском Google Play, поэтому если у вас выбран другой регион, то можно скачать его там.

Устанавливаем и запускаем скачанную программу.

В поиске вводим com.android.settings.Settings$configureNotificationSettingsActivity.

Переходим в найденный пункт меню.

Открываем раздел «Всплывающие чаты».

Отключаем.

После этих действий в том же Телеграме появляется быстрый ответ прямо на уведомлении. И не нужно изгаляться с его закрытием. Рекомендую проделать это всем. У себя их отключил еще год назад.

Суперобои на MIUI 13

После презентации iOS 16 многие стали говорить, что Apple украла обои «Астрономия» и логику их работы у Xiaomi. После таких заявлений очень захотелось посмотреть, как же работают суперобои. У меня смартфон с IPS-дисплеем поэтому по умолчанию суперобои он не поддерживает. Перед установкой помните, что они задействуют большое количество ресурсов. Аппарат у вас должен быть достаточно производительный. На Snapdragon 865 с 8 Гб оперативной памяти не было ни одного глюка при их использовании. Для установки суперобоев необходимо:

По ссылке загружаем обновление для стандартного приложения «Обои».

Устанавливаем его.

В меню обоев появляется раздел «Суперобои».

Скачиваем понравившиеся и устанавливаем.

Все обои загружаются быстро, анимации максимально плавные, без каких-либо подергиваний. У Xiaomi получилось отличное оформление для своих смартфонов. На AMOLED-экранах смотреться они будут еще более впечатляюще.

Отключить оповещение о записи разговора

В жизни случаются разные ситуации, и может потребоваться запись разговоров. Но стандартная Гугловская звонилка, которая устанавливается на глобальные и российские версии устройств Xiaomi, не позволяет это сделать без оповещения звонящего. Для владельцев гаджетов на MIUI 13 появилась хорошая новость. Путем нехитрых манипуляций можно оповещение отключить.

Заходим в настройки.

В поиске по настройкам ищем «Синтезатор речи по умолчанию».

Меняем «Речевые сервисы от Google» на «XiaoAiSpeechEngine».

В списке всех приложений находим «Телефон».

Чистим его кэш и удаляем обновления.

В процессе настройки XiaoAiSpeechEngine запрашивает разрешение на доступ. Разрешаем все.

Заходим в Google Play и обновляем телефон до последней версии.

При включении записи разговора объявления больше не будет. При этом запись, как и прежде, будет чистой и качественной. Кому необходима подобная функция, советую проделать все эти шаги.

Центр управления MIUI 13

Так получается, что версия MIUI для глобального или российского рынка очень сильно отличается от таковой для Китая. Если отсутствие красивых виджетов еще как-то пережить можно. Ну и устанавливаются они достаточно сложно. То новый пункт управления в китайской версии MIUI 13 стал просто удобнее. В его новой версии отображается плеер и возможность регулировки громкости. Только ради этих двух вещей его стоит установить.

Скачиваем обновления для приложений Трансляция, Настройки и Плагин пользовательского интерфейса.

Устанавливаем скаченные программы.

Выбираем в настройках стиль центра управления «Новая версия».

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Новый пункт управления теперь вам доступен. Остается только настроить в нем нужные вам кнопки. Если новый пункт управления вам не понравился, то вернуть его можно, удалив обновления установленных приложений.

Эти пять настроек актуальны практически для всех владельцев Xiaomi, Redmi и Poco. Для многих после их проведения отпадет вопрос смены устройства. Другие, благодаря внешним улучшалкам, посмотрят на свой смартфон с другой стороны. Советую всем попробовать. Если что-то не понравится, то всегда можно вернуть все назад. Ну а если станет лучше, значит, написано все это не зря.