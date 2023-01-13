Какая скорость интернета нужна для телефона

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Герман Вологжанин 0

Для реализации большинства возможностей смартфона необходим доступ к интернету. А от качества соединения напрямую зависит то, насколько комфортным окажется ваш опыт взаимодействия с устройством. Логично предположить, что чем выше скорость интернета, тем лучше. Но есть два нюанса. Во-первых, не каждый имеет возможность пользоваться максимально быстрым подключением к сети. Во-вторых, для разных сценариев использования свои рекомендации. В этом материале разберемся, какая должна быть скорость интернета у вашего смартфона в браузере, играх и во время просмотра видео.

Какая скорость интернета нужна для телефона. В зависимости от типа выполняемой задачи требуется разная скорость. Фото.

В зависимости от типа выполняемой задачи требуется разная скорость

Единицы измерения скорости интернета

Начнем с вводной информации, пускай кому-то она покажется слишком очевидной. При работе интернета важно то, с какой скоростью загружаются и передаются данные. Как правило, их размер выражается в байтах — минимальной единице измерения информации, согласно ГОСТ 8.417—2002. Поскольку в настоящее время мы обрабатываем большие объемы данных, используются дополнительные приставки, известные по другим единицам измерениям: кило, мега, гига и так далее.

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Логично предположить, что скорость интернета выражается количеством килобайт, мегабайт или гигабайт, переданных за секунду. Но это не совсем так. Скорость интернета принято измерять в килобитах, мегабитах и гигабитах в секунду. А один бит меньше байта в 8 раз. То есть для скачивания 10-мегабайтного файла при скорости 10 Мбит/с нужна не одна секунда, а сразу 8. Учитывайте этот момент, выбирая тариф для интернета.

Единицы измерения скорости интернета. Помните, что 1 байт = 8 бит. Фото.

Помните, что 1 байт = 8 бит

Кроме того, существует как скорость загрузки, так и скорость отдачи. В первом случае речь идет о количестве данных, получаемых смартфоном, а во втором — отдаваемых. Отдача играет важную роль при отправке файлов, а также в процессе стриминга, видеозвонков и голосового общения по интернет-каналу. Поэтому на нее тоже стоит обратить внимание.

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Какая скорость интернета нужна

Прежде чем ответить на главный вопрос сегодняшнего текста, давайте определим, что влияет на скорость интернета:

Поэтому, если вы используете старый роутер в комбинации с дешевым смартфоном, не стоит рассчитывать на высокую скорость интернета. Но даже с хорошим оборудованием и продвинутым тарифом она будет невелика, когда в одном месте к сети подключено много устройств.

Какая скорость интернета нужна. В местах скопления большого количества людей скорость мобильного интернета становится ниже. Фото.

В местах скопления большого количества людей скорость мобильного интернета становится ниже

Рассказывая о том, какая должна быть скорость интернета на телефоне, я подразумеваю, что к сети подключен только один человек. А дальше — считайте сами. Итак, рассмотрим основные сценарии использовании смартфона и выделим рекомендованную скорость для каждого из них:

  • веб-серфинг — от 0,5 Мбит/с;
  • прослушивание потокового аудио — 0,32 Мбит/с;
  • аудиозвонки — от 0,1 Мбит/с;
  • видеозвонки — от 0,5 Мбит/с;
  • переписка в мессенджере — от 0,1 Мбит/с.

В большинстве случаев я намеренно ставлю предлог «от», поскольку, например, требуемая скорость интернета для браузера отличается в зависимости от того, насколько нагруженным с точки зрения контента является та или иная страница. Также есть смысл более подробно поговорить о необходимых показателях в играх и во время просмотра потокового видео.

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Скорость интернета для видео

Скорость интернета для видео. Требуемая скорость зависит от качества видео. Фото.

Требуемая скорость зависит от качества видео

Чтобы ответить на вопрос, какая нужна скорость интернета для видео, сначала нужно понять, в каком качестве вы собираетесь смотреть ролик или фильм. Для этого необходимо знать битрейт файла, но информации о нем вы не найдете ни на одном стриминговом сервисе. Поэтому удобнее определить требуемую скорость в зависимости от разрешения картинки:

  • 360p — от 1 до 1,5 Мбит/с;
  • 480p — от 2,5 до 4 Мбит/с;
  • 720p (HD) — от 5 до 9,5 Мбит/с;
  • 1080p (FullHD) — от 8 до 15 Мбит/с;
  • 1440p (2K) — от 16 до 30 Мбит/с;
  • 2160p (4K) — от 35 до 85 Мбит/c.

Столь существенный разброс показателей рекомендованной скорости вызван вспомогательными характеристиками видео: частота кадров и поддержка HDR (Dolby Vision). В разрешении 360p и 480p эффект HDR недоступен, а потому разница между минимальной и максимальной скоростью выражена не столь явно.

Скорость интернета для игр

Скорость интернета для игр. С медленным интернетом вы не поиграете в игры. Фото.

С медленным интернетом вы не поиграете в игры

Скорость интернета для геймеров тоже играет определяющую роль. А рекомендованный показатель зависит от разрешения экрана вашего смартфона, графической составляющей игры и способности устройства тянуть высокие настройки. Поэтому скорость интернета для онлайн-игр варьируется в диапазоне от 1 до 10 Мбит/с.

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Помимо скорости в онлайн-проектах важное значение имеет еще одна характеристика — пинг или задержка при отправке данных. Оптимальный показатель — менее 40 мс. Если он будет выше, то соперники получат преимущество над вами.

Как проверить скорость интернета на телефоне

Разумеется, в этом тексте нельзя обойти вопрос измерения скорости интернета на телефоне. Чтобы понять, насколько качественным является ваше соединение, установите приложение Speedtest by Ookla. Запустите его и нажмите кнопку «Начать».

Как проверить скорость интернета на телефоне. В приложении есть отдельный тест, определяющий, видео в каком разрешении можно смотреть с вашей скоростью интернета. Фото.

В приложении есть отдельный тест, определяющий, видео в каком разрешении можно смотреть с вашей скоростью интернета

По результатам тестирования программа покажет задержку при передаче данных («Ping»), скорость загрузки («Скачать») и отдачи («Загрузить»). Если показатели вас не устроят, или вы заметите, что даже при хороших результатах веб-серфинг и просмотр потокового видео сопровождаются подтормаживаниями, прочитайте наш текст о том, почему плохо работает интернет. И не забывайте, насколько важна производительность смартфона.

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