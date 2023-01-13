Какая скорость интернета нужна для телефона

Для реализации большинства возможностей смартфона необходим доступ к интернету. А от качества соединения напрямую зависит то, насколько комфортным окажется ваш опыт взаимодействия с устройством. Логично предположить, что чем выше скорость интернета, тем лучше. Но есть два нюанса. Во-первых, не каждый имеет возможность пользоваться максимально быстрым подключением к сети. Во-вторых, для разных сценариев использования свои рекомендации. В этом материале разберемся, какая должна быть скорость интернета у вашего смартфона в браузере, играх и во время просмотра видео.

Единицы измерения скорости интернета

Начнем с вводной информации, пускай кому-то она покажется слишком очевидной. При работе интернета важно то, с какой скоростью загружаются и передаются данные. Как правило, их размер выражается в байтах — минимальной единице измерения информации, согласно ГОСТ 8.417—2002. Поскольку в настоящее время мы обрабатываем большие объемы данных, используются дополнительные приставки, известные по другим единицам измерениям: кило, мега, гига и так далее.

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Логично предположить, что скорость интернета выражается количеством килобайт, мегабайт или гигабайт, переданных за секунду. Но это не совсем так. Скорость интернета принято измерять в килобитах, мегабитах и гигабитах в секунду. А один бит меньше байта в 8 раз. То есть для скачивания 10-мегабайтного файла при скорости 10 Мбит/с нужна не одна секунда, а сразу 8. Учитывайте этот момент, выбирая тариф для интернета.

Кроме того, существует как скорость загрузки, так и скорость отдачи. В первом случае речь идет о количестве данных, получаемых смартфоном, а во втором — отдаваемых. Отдача играет важную роль при отправке файлов, а также в процессе стриминга, видеозвонков и голосового общения по интернет-каналу. Поэтому на нее тоже стоит обратить внимание.

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Какая скорость интернета нужна

Прежде чем ответить на главный вопрос сегодняшнего текста, давайте определим, что влияет на скорость интернета:

тариф;

характеристики оборудования;

качество приема сигнала;

загруженность сети.

Поэтому, если вы используете старый роутер в комбинации с дешевым смартфоном, не стоит рассчитывать на высокую скорость интернета. Но даже с хорошим оборудованием и продвинутым тарифом она будет невелика, когда в одном месте к сети подключено много устройств.

Рассказывая о том, какая должна быть скорость интернета на телефоне, я подразумеваю, что к сети подключен только один человек. А дальше — считайте сами. Итак, рассмотрим основные сценарии использовании смартфона и выделим рекомендованную скорость для каждого из них:

веб-серфинг — от 0,5 Мбит/с;

прослушивание потокового аудио — 0,32 Мбит/с;

аудиозвонки — от 0,1 Мбит/с;

видеозвонки — от 0,5 Мбит/с;

переписка в мессенджере — от 0,1 Мбит/с.

В большинстве случаев я намеренно ставлю предлог «от», поскольку, например, требуемая скорость интернета для браузера отличается в зависимости от того, насколько нагруженным с точки зрения контента является та или иная страница. Также есть смысл более подробно поговорить о необходимых показателях в играх и во время просмотра потокового видео.

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Скорость интернета для видео

Чтобы ответить на вопрос, какая нужна скорость интернета для видео, сначала нужно понять, в каком качестве вы собираетесь смотреть ролик или фильм. Для этого необходимо знать битрейт файла, но информации о нем вы не найдете ни на одном стриминговом сервисе. Поэтому удобнее определить требуемую скорость в зависимости от разрешения картинки:

360p — от 1 до 1,5 Мбит/с;

480p — от 2,5 до 4 Мбит/с;

720p (HD) — от 5 до 9,5 Мбит/с;

1080p (FullHD) — от 8 до 15 Мбит/с;

1440p (2K) — от 16 до 30 Мбит/с;

2160p (4K) — от 35 до 85 Мбит/c.

Столь существенный разброс показателей рекомендованной скорости вызван вспомогательными характеристиками видео: частота кадров и поддержка HDR (Dolby Vision). В разрешении 360p и 480p эффект HDR недоступен, а потому разница между минимальной и максимальной скоростью выражена не столь явно.

Скорость интернета для игр

Скорость интернета для геймеров тоже играет определяющую роль. А рекомендованный показатель зависит от разрешения экрана вашего смартфона, графической составляющей игры и способности устройства тянуть высокие настройки. Поэтому скорость интернета для онлайн-игр варьируется в диапазоне от 1 до 10 Мбит/с.

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Помимо скорости в онлайн-проектах важное значение имеет еще одна характеристика — пинг или задержка при отправке данных. Оптимальный показатель — менее 40 мс. Если он будет выше, то соперники получат преимущество над вами.

Как проверить скорость интернета на телефоне

Разумеется, в этом тексте нельзя обойти вопрос измерения скорости интернета на телефоне. Чтобы понять, насколько качественным является ваше соединение, установите приложение Speedtest by Ookla. Запустите его и нажмите кнопку «Начать».

По результатам тестирования программа покажет задержку при передаче данных («Ping»), скорость загрузки («Скачать») и отдачи («Загрузить»). Если показатели вас не устроят, или вы заметите, что даже при хороших результатах веб-серфинг и просмотр потокового видео сопровождаются подтормаживаниями, прочитайте наш текст о том, почему плохо работает интернет. И не забывайте, насколько важна производительность смартфона.