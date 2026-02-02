Какие файлы нельзя скачивать в Telegram на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Интернет таит в себе много опасностей, угрожающих нашим финансам и персональным данным. Причем угроза может исходить от, казалось бы, самых безопасных сервисов, коим себя позиционирует Telegram. Но на самом деле здесь, как и в других мессенджерах, полно злоумышленников, готовых сделать все возможное, чтобы взломать смартфон пользователя и раздобыть данные. Делают они это через распространение опасных файлов, которые ни в коем случае нельзя загружать на свое устройство.

Какие файлы нельзя скачивать в Telegram на Android. Как мошенники ломают смартфоны через Telegram. Фото.

Как мошенники ломают смартфоны через Telegram

Как распространяются вирусы через Telegram

Злоумышленники активно используют Telegram как средство распространения вредоносных файлов. После попадания на устройство они заражают его, вытаскивая буквально все от безобидных фото счетчиков до денег из банковского приложения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Главная задача мошенников — заставить жертву скачать вредоносный файл. С этой целью они могут прислать внешне безобидное сообщение, к которому прикреплено видео.

Как распространяются вирусы через Telegram. Так выглядят замаскированные вредоносные файлы. Фото.

Так выглядят замаскированные вредоносные файлы

Жертва разумно полагает, что просмотр видео не влечет за собой заражение устройства. Ведь это просто короткий видеоролик. Но на самом деле мошенники выдают за видео совершенно другой файл.

Какие файлы из Telegram опасны

На устройствах под управлением Android главную опасность представляют APK-файлы. Это установочные пакеты приложений, после распаковки которых на вашем смартфоне появляется соответствующая программа. Безопасная или нет — вопрос другой.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В описанном выше примере мошенники замаскировали под видео неизвестный APK-файл. Человек думает, будто загружает обычный ролик, но после попытки его воспроизведения понимает: сейчас он устанавливает приложение. И такая программа с высокой долей вероятности может украсть данные.

Как защититься от вирусов в Telegram

Но не стоит сильно переживать. Самая по себе загрузка даже вредоносного APK никак не угрожает вашему смартфону. А при попытке его открыть современные версии Android всегда предупреждают о потенциальной опасности, предлагая отказаться от установки.

Как защититься от вирусов в Telegram. Система предупредит об установке вредоносного приложения. Фото.

Система предупредит об установке вредоносного приложения

Даже если проигнорировать предупреждение и все-таки установить программу, она будет оставаться относительно безопасной до тех пор, пока вы не предоставите ей разрешения. А вот после этого придется бить самую настоящую тревогу, стараясь как можно скорее удалить приложение.

Теги
Новости по теме
Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox и назвал причины
Разблокируют ли WhatsApp в России: что говорит Роскомнадзор
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Лонгриды для вас
Что за приложение YouShorts появилось на Xiaomi и как его удалить

Оболочка HyperOS, на которой работают смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, печально известна встроенной рекламой. Владельцы устройств компании регулярно жалуются на нее, но китайский производитель не пытается сократить объем мусора. Напротив, Xiaomi с каждым годом лишь увеличивает количество рекламы, чтобы заработать еще больше денег на своих фанатах, продолжающих верить в «топ за свои деньги». Так, после недавнего обновления у многих людей появилось приложение YouShorts — очередное свидетельство наплевательского отношения китайской компании к пользователям.

Читать далее
Как определить, что сообщения в Telegram читает посторонний человек

Создатели Telegram позиционируют свое приложение как самый безопасный мессенджер. Но даже если допустить, что это действительно так, у творения Павла Дурова есть изъяны. Вероятность взлома Telegram, несмотря на все инструменты защиты, остается высокой. То есть теоретически все, что вы отправляете и получаете через мессенджер, может видеть посторонний человек. И это довольно просто определить.

Читать далее
В России вышел смартфон-терминатор. OSCAL PILOT 5 работает в адских условиях и никогда не бросит в беде

Про противоударные смартфоны слышали многие, но мало кто представляет, насколько они надежны в реальной жизни. Тем более, что у производителей устройств в этом сегменте нет кризиса идей - они регулярно находят, чем удивить покупателей. Представьте себе телефон, который выдержит всё: от падения с высоты до погружения в воду. OSCAL PILOT 5 - это именно такой аппарат, созданный для настоящих мужиков, которые не боятся никаких испытаний. Этот смартфон - как верный пёс: всегда рядом, никогда не предаст и тоже очень громкий.

Читать далее
Новости партнеров
Как перестать откладывать жизнь на потом и начать жить счастливо
Как перестать откладывать жизнь на потом и начать жить счастливо
Чанпен Чжао заявил, что криптобиржа Binance не виновата в масштабном обвале рынка 10 октября. Так ли это?
Чанпен Чжао заявил, что криптобиржа Binance не виновата в масштабном обвале рынка 10 октября. Так ли это?
Пополнить Steam в 2026 году в России: рабочие способы, риски и как выбрать самый удобный
Пополнить Steam в 2026 году в России: рабочие способы, риски и как выбрать самый удобный