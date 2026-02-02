Какие файлы нельзя скачивать в Telegram на Android

Интернет таит в себе много опасностей, угрожающих нашим финансам и персональным данным. Причем угроза может исходить от, казалось бы, самых безопасных сервисов, коим себя позиционирует Telegram. Но на самом деле здесь, как и в других мессенджерах, полно злоумышленников, готовых сделать все возможное, чтобы взломать смартфон пользователя и раздобыть данные. Делают они это через распространение опасных файлов, которые ни в коем случае нельзя загружать на свое устройство.

Как распространяются вирусы через Telegram

Злоумышленники активно используют Telegram как средство распространения вредоносных файлов. После попадания на устройство они заражают его, вытаскивая буквально все от безобидных фото счетчиков до денег из банковского приложения.

Главная задача мошенников — заставить жертву скачать вредоносный файл. С этой целью они могут прислать внешне безобидное сообщение, к которому прикреплено видео.

Жертва разумно полагает, что просмотр видео не влечет за собой заражение устройства. Ведь это просто короткий видеоролик. Но на самом деле мошенники выдают за видео совершенно другой файл.

Какие файлы из Telegram опасны

На устройствах под управлением Android главную опасность представляют APK-файлы. Это установочные пакеты приложений, после распаковки которых на вашем смартфоне появляется соответствующая программа. Безопасная или нет — вопрос другой.

В описанном выше примере мошенники замаскировали под видео неизвестный APK-файл. Человек думает, будто загружает обычный ролик, но после попытки его воспроизведения понимает: сейчас он устанавливает приложение. И такая программа с высокой долей вероятности может украсть данные.

Как защититься от вирусов в Telegram

Но не стоит сильно переживать. Самая по себе загрузка даже вредоносного APK никак не угрожает вашему смартфону. А при попытке его открыть современные версии Android всегда предупреждают о потенциальной опасности, предлагая отказаться от установки.

Даже если проигнорировать предупреждение и все-таки установить программу, она будет оставаться относительно безопасной до тех пор, пока вы не предоставите ей разрешения. А вот после этого придется бить самую настоящую тревогу, стараясь как можно скорее удалить приложение.