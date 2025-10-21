Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26

Иван Герасимов

MIUI от Xiaomi всегда славилась уникальностью и выгодно отличалась от других прошивок. Но с выходом HyperOS многие заметили много общего с iOS. Что уж говорить про HyperOS 3, которая похожа на iOS 26! Дизайнеры Xiaomi скопировали очень много элементов меню, а также функции. Давайте посмотрим, чем HyperOS 3 похожа на iOS 26 на самом деле.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Какие функции Xiaomi скопировала из iOS 26? Фото: xiaomitime.com. Фото.

Какие функции Xiaomi скопировала из iOS 26? Фото: xiaomitime.com

В первую очередь, в HyperOS 3 применяется прозрачность для элементов, очень сильно напоминающая Liquid Glass. При этом разница чувствуется да и качество исполнения впечатляет, но владельцам Айфонов такая фича будет знакомой.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Прозрачный дизайн как у iOS 26 — по-другому не скажешь. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Прозрачный дизайн как у iOS 26 — по-другому не скажешь. Фото: xiaomitime.com

Иконки приложений HyperOS 3 разработчики вне всяких сомнений подсмотрели у Apple. Вы легко заметите сходство у «Погоды», «Телефона» и «Сообщений» — они безумно похожи на ярлыки из iOS 26.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Такие иконки точно есть у iPhone. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Такие иконки точно есть у iPhone. Фото: xiaomitime.com

Вырез Dynamic Island сложно назвать элементом iOS 26 — все же, эта фича присуща смартфонам с разными iOS. Но в HyperOS 3 вырез предлагает массу полезных функций — от управления плеером до системных уведомлений.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Даже Dynamic Island — и тот украден у Apple. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Даже Dynamic Island — и тот украден у Apple. Фото: xiaomitime.com

К динамическому островку стоит добавить и анимацию разблокировки по лицу — китайский бренд не постеснялся скопировать даже его. Теперь при использовании Face Unlock он отображается прямо под фронтальной камерой.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Анимация разблокировки точно знакома владельцам iPhone. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Анимация разблокировки точно знакома владельцам iPhone. Фото: xiaomitime.com

Альбомы в HyperOS 3 теперь создаются автоматически на основе сортировки фотографий. Например, снимки событий, людей, животных и так далее. Все это очень похоже на то, как организована медиатека в iOS 26 и более ранних версиях.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Календарь в HyperOS 3 (слева) и iOS 26 почти одинаковые. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Календарь в HyperOS 3 (слева) и iOS 26 почти одинаковые. Фото: xiaomitime.com

В HyperOS 3 скопировали даже приложение Календарь из iOS 26! Встроенная утилита — точная копия того, что предлагает Apple в iPhone. По крайней мере, главный экран точно похож. За исключением вкладок снизу с возможностью изменить тип отображения.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Пункт управления в HyperOS 3 и iOS 26 легко перепутать. Фото: xiaomitime.com. Фото.

Пункт управления в HyperOS 3 и iOS 26 легко перепутать. Фото: xiaomitime.com

Центр управления HyperOS 3 выглядит стильно, но давайте будем честны — это точная копия меню из iOS 26. Идентично все: от иконок и виджетов до макета. Отличить одно от другого практически невозможно. Даже индикацию сотовой сети и Wi-Fi на смартфонах Xiaomi сделали такой же, как у iPhone.

Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26. Как насчет иконок индикации сети и Wi-Fi? Фото: xiaomitime.com. Фото.

Как насчет иконок индикации сети и Wi-Fi? Фото: xiaomitime.com

В целом, в 2025 году многие производители смартфонов решили повторить дизайн Liquid Glass на Android и подсмотреть другие полезные функции. Что еще скопировала Xiaomi у Apple? Поделитесь своими наблюдениями в нашем Телеграм-чате!

