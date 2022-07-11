Какие приложения нужно удалить с телефона. Они реально опасны

Google Play всегда уступал App Store по качеству приложений, которые он предлагал своим пользователям, и общей защищённости. Но это не мешало Google ежегодно отчитываться об усовершенствовании методик проверки софта, попадающего в магазин, и предотвращенных вредоносных атаках. Дескать, скачивайте приложения для Android только в официальном каталоге, потому что так ниже риск нарваться на вирус или троян. Однако, если разобраться, то получается, что опасность вредоносных приложений из Google Play, намного выше, чем за его пределами.

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Так получается из-за ложного доверия. Большинство пользователей, скачивая софт в Google Play, абсолютно уверены, что не подвергают себя опасности. Ведь Google говорит, что это абсолютно безопасности. Поэтому они чаще всего не особенно следят за тем, какие именно приложения они устанавливают и какие привилегии им раздают. А, между тем, даже в Google Play время от времени находят софт, который выдаёт себя совсем не за то, чем является на самом деле.

Опасные приложения для Андроид

Популярный троян Joker, шпионящий за пользователями и устанавливающий на их устройства ещё более опасное вредоносное ПО, снова проник в Google Play. Мы уже рассказывали о нём несколько месяцев назад. Тогда Google, насколько можно было судить, успешно отразила атаку. Но, судя по всему, лазейки, которыми пользовались создатели трояна, чтобы разместить его в каталоге, так и остались. Поэтому за короткий срок заражённые им приложения набрали более 100 тысяч загрузок.

В общей сложности Joker обнаружился как минимум в 4 приложениях из Google Play:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Language Translator

Quick Text SMS

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Попадая на устройство, приложения с Joker’ом, устанавливают соединение с серверами своих разработчиков, откуда впоследствии устанавливают другие компоненты с самой разной функциональностью. Это могут быть шпионское ПО, кейлоггеры, собирающие информацию о нажатиях на экран и таким образом вычисляющие пароли, сборщики медиафайлов, а также скрипты, подписывающие жертву на платные сервисы и т.д.

Подписки, которые оформляет Joker, само собой, не появляются в Google Play, несмотря на то что само приложение с трояном скачивается именно оттуда. Поэтому отменить её будет довольно проблематично. Единственный способ сделать это — обратить в службу поддержки вашего банка и попросить отменить автопродление услуги, на которую вы не подписывались.

Как удалить вирус с телефона

А, чтобы этого впредь не повторялось, необходимо удалить заражённое приложение. Сделать это можно двумя способами:

Самый простой — сбросить Андроид до заводских настроек. О том, как это делается, мы рассказывали вот тут. Несмотря на то что я привожу этот метод как самый простой, прибегать к нему следует только в крайнем случае. Куда лучше — попробовать удалить сам троян, не трогая самих данных, хранящихся в памяти вашего устройства.

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Чуть менее удобный, но не в пример более предпочтительный способ — удаление вредоносного ПО в безопасном режиме. Вход в этот режим может отличаться от устройства к устройству, но на большинстве аппаратов под управлением Android методика его запуска плюс-минус одинакова:

Нажмите и удерживайте кнопку питания на включённом устройстве;

Во всплывающем меню нажмите на кнопку питания;

Нажмите кнопку «Выключить» и удерживайте на ней палец до появления сообщения «Перезагрузить в безопасном режиме»;

Нажмите «ОК», чтобы запустить устройство в безопасном режиме;

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Найдите приложение, которое нужно удалить, и подтвердите его удаление;

Перезапустите смартфон заново, чтобы выйти из безопасного режима.

Безопасный режим Андроид нужен для того, чтобы удалить вредоносное ПО. Он блокирует любую активность на устройстве и не даёт запуститься никаким приложениям, кроме штатных. Поэтому, даже если троян попытается скрыться, ограничения безопасного режима не дадут ему это сделать. В результате вы избавитесь от потенциально опасного софта, который больше не подвергнет вас риску.