Какие разрешения нужно давать приложениям, а какие — нельзя

Несмотря на то, что каждое приложение, которое вы устанавливаете на смартфон, является самодостаточным, иногда ему нужно выходить за пределы своей изолированной среды, и тогда программа запрашивает разрешения Андроид. Без данных о местоположении, навигатор не сможет определить вашу геолокацию, а запрет на доступ к контактам сделает WhatsApp и любой другой мессенджер бесполезным. Однако нельзя бездумно предоставлять права приложениям. Сначала узнайте об их особенностях, после чего разбирайтесь, как управлять разрешениями.

Какие бывают разрешения приложений

Существует несколько десятков разрешений телефона, которые может запрашивать то или иное приложение. Условно они подразделяются на 3 категории:

конфиденциальность;

настройки смартфона;

специальный доступ.

За конфиденциальность отвечают разрешения Андроид. Приложение не может их получить самостоятельно, а потому спрашивает вас. Давайте разберемся, какую опасность скрывает предоставление прав этой группы.

Разрешение Функция Потенциальная угроза Календарь Доступ к календарю вашего смартфона Случайное удаление встреч из календаря или передача информации третьим лицам Камера Доступ к камере с возможностью съемки фото и видео Съемка фото и видео без вашего ведома Контакты Доступ к номерам, сохраненным в телефоне Передача данных третьим лицам, а также взлом привязанных аккаунтов Местоположение Определение вашей геолокации Используется как инструмент слежки Микрофон Запись звука Еще один инструмент слежки, фиксирующий все, что происходит вокруг вас Список вызовов Ознакомление со списком звонков, включая номера, а также длительность разговора Та же, что и при выдаче разрешения на доступ к контактам Телефон Совершение звонков и управление ими Исходящие вызовы без вашего участия на платные или просто подозрительные номера Файлы и медиаконтент Доступ к вашим фотографиям и другим файлам Кража личных фото, видео и документов Физическая активность Данные о количестве пройденных шагов Не представляет серьезной угрозы, но может использоваться как дополнение к информации о местоположении SMS Отправка и чтение сообщений Та же, что и при выдаче разрешения на доступ к телефону

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Все разрешения Андроид затрагивают персональные данные пользователя, а потому их нужно выдавать только тем приложениям, которым вы доверяете. Всегда пытайтесь построить взаимосвязь и спросить себя, к примеру, зачем программе доступ к контактам, и для чего ей может понадобиться совершение звонков.

Вторая группа разрешений касается функций смартфона и обычно не требует вмешательства пользователя в процесс:

настройки системы;

состояние Wi-Fi;

состояние Bluetooth;

ярлыки рабочего стола;

экран блокировки;

всплывающие окна;

постоянные уведомления.

Повышенную опасность здесь представляет только доступ к настройкам системы. Приложение, получившее такое разрешение, запросто может вывести ваш смартфон из строя. Поэтому советую его отозвать. Выдача или отзыв остальных прав влияет только на автономность смартфона.

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Последняя группа — специальный доступ. Управление такими правами выполняется через отдельный раздел, поэтому об этой категории мы поговорим позже, когда начнем разбираться, как включить разрешения приложений.

Как дать разрешение приложению

При первом запуске приложение само попросит вас выдать ему необходимые разрешения. Как правило, на экране появляется диалоговое окно, где вы можете дать программе добро на доступ к определенному компоненту смартфона.

Это касается только разрешений Андроид, которые я приводил в таблице. Все остальные нужно настраивать вручную, для чего предлагаю действовать по инструкции:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения». Выберете нужную категорию разрешений.

Во вкладке «Автозапуск» представлены программы, которые самостоятельно открываются после включения устройства. Советую отключить все приложения, так как это никак не повлияет на их функциональность, зато продлит время работы телефона от одного заряда.

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Во вкладке «Разрешения приложений» можно отрегулировать права, касающиеся вашей конфиденциальности (доступ к камере, микрофону и так далее). В разделе «Другие разрешения» ищите настройки, которые влияют на автономность устройства (например, включение и выключение Bluetooth). Меняйте их таким образом, чтобы соблюсти баланс между комфортом и автономностью. Не стоит разрешать приложению показывать уведомления, если они вам не нужны.

Также вы можете настроить разрешения для каждого приложения по отдельности, сделав следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения». Выберете нужную программу.

Здесь вы увидите переключатель автозапуска и уже знакомые разделы «Разрешения приложений» и «Другие разрешения». Кроме того, в настройках присутствует пункт «Сетевые подключения», позволяющий, в частности, запретить программе использовать мобильный интернет.

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Разрешение на установку приложений

Отдельно стоит поговорить о разрешении приложений на установку из неизвестных источников, поскольку оно относится к скрытой группе прав специального доступа. Будьте внимательны, если меняете настройки, представленные здесь. Давать разрешение на установку приложений нужно только проверенным программам:

Откройте настройки телефона. Используя поисковую строку, найдите «Специальный доступ». Перейдите в раздел «Внешние источники». Выберете нужную программу. Активируйте опцию «Разрешить установку из этого источника».

В заключение пару слов о других настройках специального доступа. Обратите внимание на пункты «Доступ ко всем файлам», «Изменение системных настроек» и «Доступ к данным об использовании». В первом случае разрешение должно быть выдано только файловому менеджеру, а изменение системных настроек и передачу данных об использовании лучше заблокировать сразу для всех приложений. Остальные разрешения оставляю на ваше усмотрение, так как они не представляют опасности ни для пользователя, ни для смартфона.