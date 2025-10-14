Какие разрешения требует мессенджер MAX на Android и стоит ли их давать

Каждое приложение, установленное на смартфоне, по умолчанию живет в изолированной среде. Даже откровенно шпионские программы не представляют никакой опасности. Но только да тех пор, пока вы не начнете давать им права на доступ к тем или иным данным. То же самое касается национального мессенджера, которого многие люди подозревают в слежке. Чтобы узнать, оправданы ли опасения, предлагаем узнать, какие разрешения просит приложение MAX, и стоит ли их давать.

Разрешения приложения MAX

Для проверки разрешений MAX я использовал сервис Virus Total, куда загрузил APK-файл национального мессенджера. В общей сложности приложение запрашивает 13 критических и еще 3 потенциально опасных разрешения.

Это не слишком большое количество, учитывая разрешения Telegram. Их еще больше: 24 критических и еще 4 потенциально опасных.

Теперь предлагаю расшифровать каждое разрешение приложение MAX, чтобы было понятно, о каких правах доступа идет речь:

ACCESS_COARSE_LOCATION — примерное местоположение;

— примерное местоположение; BLUETOOTH_CONNECT — подключение по Bluetooth;

— подключение по Bluetooth; READ_MEDIA_VIDEO — доступ к видео;

— доступ к видео; ACCESS_FINE_LOCATION — точное местоположение;

— точное местоположение; READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED — доступ к выбранным файлам;

— доступ к выбранным файлам; POST_NOTIFICATIONS — показ уведомлений;

— показ уведомлений; READ_EXTERNAL_STORAGE — чтение файлов на устройстве;

— чтение файлов на устройстве; READ_MEDIA_IMAGES — доступ к фотографиям;

— доступ к фотографиям; WRITE_CONTACTS — создание/изменение контактов;

— создание/изменение контактов; WRITE_EXTERNAL_STORAGE — сохранение файлов на устройстве;

— сохранение файлов на устройстве; CAMERA — доступ к камере;

— доступ к камере; RECORD_AUDIO — доступ к микрофону для записи аудио;

— доступ к микрофону для записи аудио; READ_CONTACTS — чтение контактов на устройстве;

— чтение контактов на устройстве; DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION — сигнатурное разрешение для защиты от внешних угроз (действует во всех Android-приложениях);

— сигнатурное разрешение для защиты от внешних угроз (действует во всех Android-приложениях); SYSTEM_ALERT_WINDOW — отображение поверх других окон;

— отображение поверх других окон; REQUEST_INSTALL_PACKAGES — установка приложений.

Теперь все эти разрешения национального мессенджера с восклицательными знаками в Virus Total выглядят не так уж и страшно. Но все равно: зачем MAX просит доступ к геолокации, камере, Bluetooth и другим данным?

Зачем MAX требует разрешения

Каждое разрешение мессенджера MAX имеет вполне логичное объяснение:

Местоположение. Позволяет поделиться своей геолокацией с другим пользователем.

Позволяет поделиться своей геолокацией с другим пользователем. Файлы. Позволяет прикреплять фото и видео к своим сообщениям, а также сохранять полученные файлы в памяти смартфона.

Позволяет прикреплять фото и видео к своим сообщениям, а также сохранять полученные файлы в памяти смартфона. Контакты. Позволяет MAX автоматически подгружать контакты из телефонной книги и при необходимости сохранять в памяти новые.

Позволяет MAX автоматически подгружать контакты из телефонной книги и при необходимости сохранять в памяти новые. Микрофон. Позволяет отправлять войсы, а также разговаривать через MAX посредством голосовой связи.

Позволяет отправлять войсы, а также разговаривать через MAX посредством голосовой связи. Камера. Позволяет записывать видео, а также совершать видеозвонки.

Позволяет записывать видео, а также совершать видеозвонки. Bluetooth. Позволяет совершать звонки, используя динамики и микрофон внешней гарнитуры (беспроводные наушники или колонка).

Позволяет совершать звонки, используя динамики и микрофон внешней гарнитуры (беспроводные наушники или колонка). Уведомления. Позволяет не пропустить звонок или сообщения.

Позволяет не пропустить звонок или сообщения. Отображение поверх других окон. Позволяет воспроизводить видео в режиме «картинка в картинке», а также работать в формате плавающего окна.

Позволяет воспроизводить видео в режиме «картинка в картинке», а также работать в формате плавающего окна. Установка приложений. Позволяет устанавливать приложения через полученные APK-файлы (например, для обновления MAX в обход магазина приложений).

Потенциальная слежка в MAX возможна посредством трех наиболее критичных разрешений: местоположение, микрофон, камера. Однако национальный мессенджер не делает этого, в чем помогает убедиться отсутствие зеленой точки в углу экрана после закрытия приложения.

Стоит ли давать MAX разрешения

Очевидно, без этих разрешений MAX будет неполноценным мессенджером. Вы не сможете звонить, не предоставив доступ к микрофону. Вам не удастся отправить фото или видео, не дав разрешение на чтение файлов. И вы не получите уведомления без предоставления соответствующего права.

Вместе с тем важно осознавать, что MAX сохраняет все загруженные данные в облаке и, согласно политике конфиденциальности национального мессенджера, может передавать данные пользователей третьим лицам.