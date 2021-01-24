Какие смартфоны дешевеют быстрее всего

Смартфоны никогда не считались хорошим инструментом инвестирования. Сроду не было такого, чтобы можно было купить новый смартфон дешевле, а, скажем, через год продать его дороже. История пятилетней давности, когда рубль подешевел к доллару в два раза, не в счёт. Это естественно, что год от года техника только устаревает и изнашивается, а потому неизменно дешевеет. Другое дело, что есть такие смартфоны, которые теряют в цене быстрее и активнее, чем другие. Главное – найти их, чтобы иметь возможность перепродать на вторичке, когда захочется чего-нибудь нового.

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Аналитики BankMyCell провели исследование изменения цен смартфонов, в ходе которого изучили 310 популярных аппаратов от разных производителей, а потом высчитали среднее арифметическое от произошедшего дисконта. Их целью было выяснить, насколько стремительно дешевеют устройства разных брендов в разрезе одного года. Как и следовало ожидать, ни один смартфон не подорожал через год после выхода. Однако нашлись такие, которые потеряли всего лишь чуть более 20%, тогда как другие лишились более 50% исходной цены.

Как дешевеют смартфоны

Вот сколько в процентном соотношении потеряли смартфоны разных брендов за 2020 год:

iPhone – 22,35%

LG – 26,36%

Nokia – 30,29%

Samsung – 33,46%

BlackBerry – 34,02%

Google Pixel – 38,46%

Sony – 39,51%

Motorola – 42,57%

HTC – 53,08%

Смартфоны LG и BlackBerry дешевеют не так стремительно, потому что их модельный ряд почти не обновляется. Тем не менее, потеря 1/3 цены за год - это не так уж и мало.

Сильнее всего смартфоны дешевеют именно в первый год после выхода, заключили аналитики BankMyCell. Причём чем дороже аппарат стоит на старте, тем больше у него перспектив для удешевления. Например, Galaxy A51, который поступил в продажу и так по очень низкой цене, вряд ли потеряет 40%, а вот Galaxy S20 (особенно Ultra), который относится к тому же модельному году, что и A51, потерял почти 65%. Это видно даже по российским расценкам, которые несколько отличаются от общемировых.

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Очевидно, что снижение цены Android-смартфонов обуславливается откровенно коротким сроком программной поддержки. Просто технологии, которые предлагают производители, не успевают раскрыть весь свой потенциал и уходят на покой раньше, чем многим того хотелось бы. С айфонами такого не происходит. Купив флагманский iPhone, можно быть уверенным, что он, во-первых, прослужит минимум 5-6 лет, а, во-вторых, в течение этого времени Apple будет снабжать его новыми функциями и всячески разгонять.

Почему Android-смартфоны дешевеют так быстро

На Android всё иначе. Мало того, что большинство производителей поддерживают свои смартфоны в лучшем случае по 2 года, так они ещё и не уделяют внимания расширению их возможностей. Большинство новых функций, которые несёт обновление, как правило, ориентировано только на самые новые аппараты, а вот прошлогодние и позапрошлогодние тех же нововведений уже не получают, хотя железо явно позволяет обеспечить их поддержкой новых механизмов и инструментов.

Что касается доступных смартфонов, то в России ситуация с ними несколько иная, чем в остальном мире. Взять хотя бы Galaxy A51, который в США стоит 399 долларов, а у нас – 20 тысяч рублей. Логично, что на американском рынке у этого аппарата есть пространство для снижения цены, однако в России его либо нет, либо остаётся очень мало. Поэтому если российский офис Samsung и снизит на него цену, то крайне незначительно. В лучшем случае, на что можно рассчитывать, — это на потерю 3-4 тысяч рублей, да и то, на втором году жизни.

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Поймите меня правильно, я не отговариваю вас от покупки флагманов. Другое дело, что брать их на старте продаж очевидно нерационально. Ведь какой смысл платить за смартфон 75 тысяч рублей, если через полгода его можно будет купить ориентировочно за 50-55? На мой взгляд, никакого. А вот с бюджетниками всё иначе. Их можно хватать сразу после релиза, ведь, если они и подешевеют, то очень незначительно, а значит, расстраиваться из-за этого вы точно не будете, особенно, если сразу сэкономите и возьмёте аппарат на Али.