Какие смартфоны на Андроид поддерживают еСИМ и как её настроить

Для пользователей Айфонов термин eSIM не является чем-то необычным с 2018 года. Именно тогда появились первые модели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, которые поддерживали эту технологию. С тех пор все смартфоны Apple оснащаются встроенными симками и стали привычны практически всем владельцам. Однако в мире Андроид все оказалось не так просто. Только некоторые производители подхватили волну прогресса и добавляют эту технологию в свои смартфоны. При этом в списке таких производителей вы не найдете ни одной крупной китайской компании, к чьим смартфонам вы наверняка привыкли.
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Если бы условная Xiaomi начала активно внедрять eSIM, это подхватили бы и остальные, и применение встроенных симок стало бы повсеместным. Однако на текущий момент этого не происходит. Но если вы все же хотите, чтобы в ваше устройство можно было добавить электронную сим-карту, то мы собрали для вас полный список устройств, поддерживающих еСИМ, и разобрались, как это можно сделать.
Смартфоны с eSIM
Многие пользователи до сих пор считают, что eSIM — это электронная сим-карта. На самом деле и да, и нет. Буква “e” в аббревиатуре eSIM означает embedded — встроенная, а не электронная, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее основание называть ее электронной все же есть. Она представляет собой специальный модуль и несет на себе ту же информацию, что и обычная сим-карта. Только она сразу встраивается в смартфон и в любой момент может быть перепрограммирована пользователем на другой номер телефона и оператора.
За подобными технологиями будущее. Мало того, что eSIM убирает из корпуса лишний разъем и добавляет ему монолитности, так еще и пользователь получает совсем другой уровень комфорта. Представьте, что вам не надо идти в салон сотового оператора. Надоело терпеть проблемы со связью у текущего оператора? Просто заказали себе eSIM, и через несколько минут у вас есть дополнительный номер, на котором лучше прием.
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К сожалению, в Китае технология eSIM не имеет такого распространения из-за бюрократических проблем, которые не позволяют операторам переход с физических на встроенные сим-карты. Именно поэтому практически все китайские смартфоны оснащаются поддержкой двух физических симок. И даже Apple в китайских версиях Айфонов давала такую возможность. Именно поэтому в смартфонах китайских производителей, таких как Xiaomi, Realme, Oppo и прочих, отсутствует поддержка встроенных сим-карт.
Если же вам хочется, чтобы в вашем смартфоне была поддержка этой технологии, то следует обратить внимание на следующие модели:
- Samsung Galaxy Fold.
- Samsung Galaxy Note20.
- Samsung Galaxy Note20 Ultra.
- Samsung Galaxy S22.
- Samsung Galaxy S22+.
- Samsung Galaxy S22 Ultra.
- Samsung Galaxy S21.
- Samsung Galaxy S21+.
- Samsung Galaxy S21 Ultra.
- Samsung Galaxy S20.
- Samsung Galaxy S20+.
- Samsung Galaxy S20 Ultra.
- Samsung Galaxy Z Flip.
- Samsung Galaxy Z Fold 2.
- Samsung Galaxy Z Fold 3.
- Samsung Galaxy Z Fold 4.
- Samsung Galaxy Z Flip 3.
- Samsung Galaxy Z Flip 4.
- Google Pixel 6.
- Google Pixel 6 Pro.
- Google Pixel 6a.
- Google Pixel 5.
- Google Pixel 4.
- Google Pixel 4a.
- Google Pixel 4 XL.
- Google Pixel 3.
- Google Pixel 3 XL.
- Google Pixel 3a.
- Google Pixel 3a XL.
- Motorola Razr (1-го и 2-го поколения).
- Sony Xperia 20 III Lite.
- Sony Xperia 1 IV.
- Sony Xperia 10 IV.
- HUAWEI P40.
- HUAWEI Mate 40 Pro.
- HUAWEI P40 Pro.
- HUAWEI Y5p.
- HUAWEI Nova 9 SE.
- HUAWEI P50 Pro.
- HUAWEI P50 Pocket.
- HUAWEI Nova Y70.
- HUAWEI P50.
- HUAWEI Nova Y90.
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Формально, конечно, следует отнести Motorola к китайским производителям, так как владеет ей компания Lenovo. Но большая часть продаж этого бренда приходится на США, где его еще помнят. Как видите, в мире Андроида всего пять производителей устанавливают в свои смартфоны eSIM. С учетом количества устройств на этой операционной системе, которые выпускаются ежегодно, то можно назвать это каплей в море.
Как настроить eSIM
Если у вас один из смартфонов из этого списка, то у вас есть возможность настроить eSIM. На смартфонах Самсунг необходимо сделать следующее:
- Открыть настройки.
- Перейти в раздел “Подключения”.
- Выбрать пункт “Диспетчер SIM-карт”.
- Нажать на “Добавление моб. тарифного плана”.
- Выберите удобный для вас способ добавления сим-карты “Добавление с помощью QR-кода” или “Добавление через код активации”.
- Некоторые операторы поддерживают добавление eSIM через собственное приложение. Возможно, что вы воспользуетесь именно таким способом.
- Следуйте инструкциям на экране смартфона.
После этих действий eSIM станет активной и готовой к использованию. Имейте в виду, что на смартфонах Самсунг используется только одна eSIM. Но, возможно, вы владеете достаточно редким в России смартфоном Google Pixel. Тогда для добавления eSIM вам потребуется сделать следующее:
- Откройте настройки и перейдите в раздел “Сеть и интернет”.
- Возле пункта SIM нажмите на “+”.
- Отсканируйте QR-код предоставленный оператором, или воспользуйтесь добавлением SIM-карты через приложение оператора, если он это поддерживает.
- Следуйте дальнейшим инструкциям на экране смартфона.
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После того как сим-карта будет готова к использованию, вы сможете настроить, какой номер в какой ситуации будет использоваться. На смартфонах Huawei потребуются следующие действия:
- Открыть настройки.
- Перейти в раздел “Мобильная сеть”.
- Выбрать пункт “Управление SIM-картами”.
- Нажать на SIM 2 и выбрать eSIM-карта.
- После этого потребуется отсканировать QR-код выданный оператором, или возможно добавление номера через приложение оператора, если он поддерживает подобную функциональность.
Как только номер будет добавлен, вы сможете выбрать, с какой сим-карты расходовать трафик, а какая подойдет для звонков.