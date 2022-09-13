Какие смартфоны на Андроид поддерживают еСИМ и как её настроить

Для пользователей Айфонов термин eSIM не является чем-то необычным с 2018 года. Именно тогда появились первые модели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, которые поддерживали эту технологию. С тех пор все смартфоны Apple оснащаются встроенными симками и стали привычны практически всем владельцам. Однако в мире Андроид все оказалось не так просто. Только некоторые производители подхватили волну прогресса и добавляют эту технологию в свои смартфоны. При этом в списке таких производителей вы не найдете ни одной крупной китайской компании, к чьим смартфонам вы наверняка привыкли.

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Если бы условная Xiaomi начала активно внедрять eSIM, это подхватили бы и остальные, и применение встроенных симок стало бы повсеместным. Однако на текущий момент этого не происходит. Но если вы все же хотите, чтобы в ваше устройство можно было добавить электронную сим-карту, то мы собрали для вас полный список устройств, поддерживающих еСИМ, и разобрались, как это можно сделать.

Смартфоны с eSIM

Многие пользователи до сих пор считают, что eSIM — это электронная сим-карта. На самом деле и да, и нет. Буква “e” в аббревиатуре eSIM означает embedded — встроенная, а не электронная, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее основание называть ее электронной все же есть. Она представляет собой специальный модуль и несет на себе ту же информацию, что и обычная сим-карта. Только она сразу встраивается в смартфон и в любой момент может быть перепрограммирована пользователем на другой номер телефона и оператора.

За подобными технологиями будущее. Мало того, что eSIM убирает из корпуса лишний разъем и добавляет ему монолитности, так еще и пользователь получает совсем другой уровень комфорта. Представьте, что вам не надо идти в салон сотового оператора. Надоело терпеть проблемы со связью у текущего оператора? Просто заказали себе eSIM, и через несколько минут у вас есть дополнительный номер, на котором лучше прием.

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К сожалению, в Китае технология eSIM не имеет такого распространения из-за бюрократических проблем, которые не позволяют операторам переход с физических на встроенные сим-карты. Именно поэтому практически все китайские смартфоны оснащаются поддержкой двух физических симок. И даже Apple в китайских версиях Айфонов давала такую возможность. Именно поэтому в смартфонах китайских производителей, таких как Xiaomi, Realme, Oppo и прочих, отсутствует поддержка встроенных сим-карт.

Если же вам хочется, чтобы в вашем смартфоне была поддержка этой технологии, то следует обратить внимание на следующие модели:

Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Note20.

Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22+.

Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21+.

Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20+.

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Fold 2.

Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Flip 4.

Google Pixel 6.

Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6a.

Google Pixel 5.

Google Pixel 4.

Google Pixel 4a.

Google Pixel 4 XL.

Google Pixel 3.

Google Pixel 3 XL.

Google Pixel 3a.

Google Pixel 3a XL.

Motorola Razr (1-го и 2-го поколения).

Sony Xperia 20 III Lite.

Sony Xperia 1 IV.

Sony Xperia 10 IV.

HUAWEI P40.

HUAWEI Mate 40 Pro.

HUAWEI P40 Pro.

HUAWEI Y5p.

HUAWEI Nova 9 SE.

HUAWEI P50 Pro.

HUAWEI P50 Pocket.

HUAWEI Nova Y70.

HUAWEI P50.

HUAWEI Nova Y90.

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Формально, конечно, следует отнести Motorola к китайским производителям, так как владеет ей компания Lenovo. Но большая часть продаж этого бренда приходится на США, где его еще помнят. Как видите, в мире Андроида всего пять производителей устанавливают в свои смартфоны eSIM. С учетом количества устройств на этой операционной системе, которые выпускаются ежегодно, то можно назвать это каплей в море.

Как настроить eSIM

Если у вас один из смартфонов из этого списка, то у вас есть возможность настроить eSIM. На смартфонах Самсунг необходимо сделать следующее:

Открыть настройки.

Перейти в раздел “Подключения”.

Выбрать пункт “Диспетчер SIM-карт”.

Нажать на “Добавление моб. тарифного плана”.

Выберите удобный для вас способ добавления сим-карты “Добавление с помощью QR-кода” или “Добавление через код активации”.

Некоторые операторы поддерживают добавление eSIM через собственное приложение. Возможно, что вы воспользуетесь именно таким способом.

через собственное приложение. Возможно, что вы воспользуетесь именно таким способом. Следуйте инструкциям на экране смартфона.

После этих действий eSIM станет активной и готовой к использованию. Имейте в виду, что на смартфонах Самсунг используется только одна eSIM. Но, возможно, вы владеете достаточно редким в России смартфоном Google Pixel. Тогда для добавления eSIM вам потребуется сделать следующее:

Откройте настройки и перейдите в раздел “Сеть и интернет”.

Возле пункта SIM нажмите на “+”.

Отсканируйте QR-код предоставленный оператором, или воспользуйтесь добавлением SIM-карты через приложение оператора, если он это поддерживает.

оператора, если он это поддерживает. Следуйте дальнейшим инструкциям на экране смартфона.

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После того как сим-карта будет готова к использованию, вы сможете настроить, какой номер в какой ситуации будет использоваться. На смартфонах Huawei потребуются следующие действия:

Открыть настройки.

Перейти в раздел “Мобильная сеть”.

Выбрать пункт “Управление SIM-картами”.

Нажать на SIM 2 и выбрать eSIM-карта.

После этого потребуется отсканировать QR-код выданный оператором, или возможно добавление номера через приложение оператора, если он поддерживает подобную функциональность.

Как только номер будет добавлен, вы сможете выбрать, с какой сим-карты расходовать трафик, а какая подойдет для звонков.