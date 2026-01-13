Какие смартфоны Samsung получат One UI 9 в 2026 году, а какие перестанут обновляться

Смартфоны Samsung отличаются от других устройств надежностью. Долгое время устройства бренда имели лишь один существенный недостаток — небольшой срок выхода обновлений Android. Однако с недавних пор компания перешла на 7-летнюю поддержку флагманов, но касается это лишь более-менее новых устройств, начиная с S24. Как быть всем остальным? Готовиться к тому, что в 2026 ряд смартфонов Samsung перестанет обновляться.

Какие смартфоны Samsung получат One UI 9 в 2026 году, а какие перестанут обновляться. Смотрим, какие смартфоны Самсунг будут обновляться в 2026, а какие — нет. Фото: techradar.

Смотрим, какие смартфоны Самсунг будут обновляться в 2026, а какие — нет. Фото: techradar

Какие Самсунги получат One UI 9

В первую очередь, выделим те смартфоны Samsung, которые точно обновятся в 2026. Для них действует гарантированная поддержка новых версий One UI, в ближайший год они получат крупное обновление One UI 9.

Какие Самсунги получат One UI 9. Эти устройства точно обновятся в 2026 году. Фото: ceotech.it. Фото.

Эти устройства точно обновятся в 2026 году. Фото: ceotech.it

Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold 5 и новее, включая премиум-версию Galaxy Z Fold Special Edition.
  • Galaxy Z Flip 5 и новее, включая Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy S:

  • Galaxy S23 FE, Galaxy S24 FE, Galaxy S25 FE.
  • Galaxy S23 — все модели.
  • Galaxy S24 — все модели.
  • Galaxy S25 — все модели, включая S25 Edge.

Galaxy A:

  • Galaxy A55 и новее;
  • Galaxy A35 и новее;
  • Galaxy A25 и новее;
  • Galaxy A16;
  • Galaxy A17;
  • Galaxy A07.

На многие смартфоны из списка распространяется 7-летняя поддержка, стартовавшая в 2024 году. А бюджетный A07 и вовсе будет получать апдейты в течение 6 лет, что рекордно много. В целом, список может отличаться от того, который компания представит позднее.

Что за смартфон vivo X200T готовится выйти в 2026 году, и появится ли недорогой камерофон vivo в России

Какие смартфоны Samsung не получат Android 17

Важно отметить, что старые Самсунги не перестанут работать в 2026 году. Можно и дальше пользоваться ими, не вспоминая про обновления One UI. Некоторые из них получать новые функции в рамках промежуточных апдейтов (вроде Galaxy S22), но совершенно точно будут защищены благодаря патчам безопасности.

Какие смартфоны Samsung не получат Android 17. Galaxy S22 переходит на получение обновлений безопасности. Фото: cnet.com. Фото.

Galaxy S22 переходит на получение обновлений безопасности. Фото: cnet.com

  • Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.
  • Galaxy S21 FE.
  • Galaxy S21, S22.
  • Galaxy A13, А23, А33, А53, А73.
  • Galaxy A14, А24, А34, А54, А74.
  • Galaxy A04 и новее.

Практически все модели из списка появились в 2021-2022 годах, а значит, что на них не распространяется более длительная поддержка крупных апдейтов One UI. А вот все остальные вроде Galaxy S20, можно продавать — Samsung прекратит выпуск патчей безопасности для старых устройств, поэтому они будут потенциально уязвимыми перед вредоносным ПО. Меняйте их не глядя — их лучшее время уже позади: можно выбрать новую модель из нашего списка.

