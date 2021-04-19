Какое стекло лучше клеить на телефон

Как вы защищаете свой смартфон? На самом деле путей не так уж и много. Стандартный набор – это чехол с корпусом из пластика или плотного силикона, прикрывающий углы, и, конечно, защитное стекло, которое бы защитило экран от повреждений. Возможно, пользоваться таким сетапом будет не очень удобно – всё-таки и вес, и габариты смартфона аксессуары увеличивают довольно ощутимо, — но зато можно рассчитывать, что к концу срока эксплуатации аппарат останется в идеальном состоянии и его можно будет продать. Но если чехол каждый в силах подобрать себе сам, то вот со стёклами всё гораздо-гораздо сложнее.

Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день, дай человеку удочку – и он будет сыт всю жизнь. Звучит пафосно, согласен, но сколько смысла в этом выражении. Поэтому я не буду советовать конкретные стёкла конкретных производителей. Я расскажу лишь о различиях, которые есть между ними, и посоветую, что будет лучше и оптимальнее взять для каждодневного использования без понтов и претензий на потакание маркетинговым уловкам.

Гидрогелевая плёнка на телефон

Гидрогелевая плёнка может считаться одним из наиболее популярных средств защиты экрана от повреждений. Их делают из того же материала, что и патчи для глаз, которые позволяют снять отёчность и придать лицу более свежий вид. Нет, конечно, никакую отёчность плёнки на экран не снимают, но зато обладают как минимум двумя приятными особенностями.

Во-первых, гидрогелевые плёнки довольно легко клеятся на экран и практически не образуют воздушных пузырей. За счёт своей подвижности, в отличие от стёкол, их можно неоднократно отклеивать в процессе наклеивания, подправлять и двигать, не боясь повредить.

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Во-вторых, гидрогелевые плёнки обладают способностью к самовосстановлению. За счёт пластичности и податливости материала, из которого они выполнены, они способны затягивать мелкие царапины в течение нескольких часов. Ключевое слово здесь – мелкие. Потому что с крупными они, к сожалению, не справятся.

Но брать их я бы себе не стал. Плёнка – есть плёнка. Она недостаточно прочная и надёжная, а значит, с меньшей долей вероятности защитит экран от появления трещин при падении. Понятное дело, что и стекло может сплоховать, но у плёнки вероятность фейла намного-намного выше. А ещё по плёнке палец скользит заметно хуже, чем по стеклу.

3D-стекло на телефон — что это

Стёкла тоже бывают разными. Бывают 2D, а бывают 3D. Как правило, это сочетание букв и цифр означает объёмность. 2D – это обычное плоское стекло, которое просто накладывается на экране и клеится. Брать такое я бы не рекомендовал. Мало того, что будет чувствоваться переход от защитного стекла к дисплею, так ещё и 2D-стёкла – это прошлый век, поэтому их обычно делают, особо не заморачиваясь.

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Брать нужно только 3D-стёкла. Но смотреть только на цифру тоже не стоит. Иногда 3D означает не заход на торец, а округлые бока как для Galaxy S10 или Galaxy Note 10. Поэтому лучше всего открыть описание и посмотреть на стекло в профиль. Ответственные продавцы обычно публикуют такую информацию, показывая преимущество своего товара над товарами конкурентов.

Нормальное 3D-стекло в сравнении с 2D выглядит примерно вот так:

Как видите, оно не ложится плашмя на экран, а ещё и как бы прикрывает его с торца. Такое устройство стекла, во-первых, повышает защищённость смартфона, потому что в случае чего удар придётся на наклеенное стекло, а, во-вторых, снижает вероятность того, что вы будете его задевать, и оно отклеится в процессе использования.

Стекло 9d или 9h

Прочность стёкол большого значения, не имеет. Бывают стёкла категории 9H. Это значит, что оно имеет 9-ю твёрдость по шкале Мооса. Однако 9H – это очень высокая прочность. Я не думаю, что производители стёкол действительно делают их настолько прочными. Скорее всего, это попросту невозможно, ведь даже Apple со своим Ceramic Shield не смогла совсем победить царапины. Что и говорить про китайцев, которые в большинстве своём просто лепят разные термины и обозначения для красоты.

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Но нередко в сочетании с 9H встречаются и такие обозначения, как 9D, 10D или даже 9999D. Обычно они используются для обозначения не 9- или 10-мерной природы стекла, а количества слоёв. Вообще, чем их больше, тем лучше. Иногда даже попадаются решения с антистатической мембраной из диоксида кремния, которая якобы обеспечивает более лёгкую поклейку и препятствует образованию пузырей. Говорят, что это работает. Поэтому, пожалуй, лучше брать стекло из нескольких слоёв, чем из одного.

Лучшее стекло на экран телефона

Изучив рынок, я пришёл к следующим выводам:

Брать гидрогелевые плёнки не стоит, это маркетинговая замануха, которая к тому же стоит довольно дорого, 1000 или даже 2000 рублей для них – это норма.

3D-стёкла с характерным скруглением, слегка заходящие на торец, лучше, чем обычные 2D-стёкла, ложащиеся на экран плашмя.

Многослойные стёкла лучше однослойных, но смотрите, чтобы оно не было слишком толстым, оптимальная толщина стекла – 0,3-0,4 мм (не больше).

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