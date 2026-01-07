Какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году

Появление кремний-углеродных аккумуляторов существенно повлияло на требования, которые предъявляются смартфонам. Если еще пару лет назад казалось, что батарея на 5000 мАч является потолком для среднестатистического устройства, то сейчас в магазинах можно встретить модели с АКБ на 6000 мАч, 7000 мАч и даже больше. Но стоит ли гнаться за впечатляющими цифрами? Какая емкость аккумулятора нужна смартфону в 2026 году?

Какая емкость аккумулятора должна быть

Если все последние годы, начиная с 2020-го, общей рекомендацией было наличие аккумулятора на 5000 мАч, то сейчас требования изменились. Теперь в зависимости от толщины и размеров устройства рекомендуется выбирать модели с АКБ следующей емкости:

5500-6000 мАч — компактный или ультратонкий смартфон;

— компактный или ультратонкий смартфон; 6500-7000 мАч — обычный смартфон с экраном 6.6-6.9 дюйма.

Важно отметить, что кремний-углеродные аккумуляторы применяются не везде. Они намного чаще встречаются в моделях флагманского уровня и среднего класса, нежели в ходовых бюджетниках за 10-20 тысяч рублей. Кроме того, некоторые бренды (например, Samsung) продолжают игнорировать АКБ с кремний-углеродным анодом, а потому не могут предложить батареи рекомендованной выше емкости.

Отказ от аккумуляторов нового типа — осознанное решение. Во-первых, это позволяет экономить на установке обычной АКБ. Во-вторых, кремний-углеродные аккумуляторы исследованы недостаточно, а потому есть вероятность, что батарея повышенной емкости будет быстрее деградировать. Так, OnePlus 15 с АКБ на 7300 мАч официально способен выдержать 1100 циклов перезаряда, пока его остаточная емкость не опустится до 80%, а Galaxy S25+ с аккумулятором на 4900 мАч — 2000 циклов.

Что еще влияет на время работы смартфона

Как бы то ни было, емкость аккумулятора — не единственная характеристика, влияющая на время работы смартфона. Так, если мы сравним показатели автономности середняка realme 15 Pro и флагмана iQOO 15 с одинаковыми АКБ на 7000 мАч, то выясним: более дорогое устройство держится дольше.

Объясняется это тем, что на фоне realme 15 Pro у iQOO 15 есть:

поддержка технологии LTPO , снижающая энергопотребление экрана за счет регулировки частоты его обновления в диапазоне 1-120 Гц;

, снижающая энергопотребление экрана за счет регулировки частоты его обновления в диапазоне 1-120 Гц; передовой процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который отличается не только запредельной мощностью, но и высоким уровнем энергоэффективности в базовых сценариях.

Более подробно о том, что влияет на время работы смартфона, мы рассказывали в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте. Прочитайте его, если до сих пор продолжаете смотреть только на емкость аккумулятора.