Какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Появление кремний-углеродных аккумуляторов существенно повлияло на требования, которые предъявляются смартфонам. Если еще пару лет назад казалось, что батарея на 5000 мАч является потолком для среднестатистического устройства, то сейчас в магазинах можно встретить модели с АКБ на 6000 мАч, 7000 мАч и даже больше. Но стоит ли гнаться за впечатляющими цифрами? Какая емкость аккумулятора нужна смартфону в 2026 году?

Какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году. Выясняем, какая батарея нужна смартфону. Фото.

Выясняем, какая батарея нужна смартфону

Какая емкость аккумулятора должна быть

Если все последние годы, начиная с 2020-го, общей рекомендацией было наличие аккумулятора на 5000 мАч, то сейчас требования изменились. Теперь в зависимости от толщины и размеров устройства рекомендуется выбирать модели с АКБ следующей емкости:

  • 5500-6000 мАч — компактный или ультратонкий смартфон;
  • 6500-7000 мАч — обычный смартфон с экраном 6.6-6.9 дюйма.

Важно отметить, что кремний-углеродные аккумуляторы применяются не везде. Они намного чаще встречаются в моделях флагманского уровня и среднего класса, нежели в ходовых бюджетниках за 10-20 тысяч рублей. Кроме того, некоторые бренды (например, Samsung) продолжают игнорировать АКБ с кремний-углеродным анодом, а потому не могут предложить батареи рекомендованной выше емкости.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Отказ от аккумуляторов нового типа — осознанное решение. Во-первых, это позволяет экономить на установке обычной АКБ. Во-вторых, кремний-углеродные аккумуляторы исследованы недостаточно, а потому есть вероятность, что батарея повышенной емкости будет быстрее деградировать. Так, OnePlus 15 с АКБ на 7300 мАч официально способен выдержать 1100 циклов перезаряда, пока его остаточная емкость не опустится до 80%, а Galaxy S25+ с аккумулятором на 4900 мАч — 2000 циклов.

Что еще влияет на время работы смартфона

Как бы то ни было, емкость аккумулятора — не единственная характеристика, влияющая на время работы смартфона. Так, если мы сравним показатели автономности середняка realme 15 Pro и флагмана iQOO 15 с одинаковыми АКБ на 7000 мАч, то выясним: более дорогое устройство держится дольше.

Что еще влияет на время работы смартфона. Более продвинутый смартфон работает дольше даже с аккумулятором аналогичной емкости. Источник: gsmarena.com. Фото.

Более продвинутый смартфон работает дольше даже с аккумулятором аналогичной емкости. Источник: gsmarena.com

Объясняется это тем, что на фоне realme 15 Pro у iQOO 15 есть:

  • поддержка технологии LTPO, снижающая энергопотребление экрана за счет регулировки частоты его обновления в диапазоне 1-120 Гц;
  • передовой процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который отличается не только запредельной мощностью, но и высоким уровнем энергоэффективности в базовых сценариях.

Более подробно о том, что влияет на время работы смартфона, мы рассказывали в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте. Прочитайте его, если до сих пор продолжаете смотреть только на емкость аккумулятора.

Теги
Новости по теме
Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Как установить бета-версию Telegram на Android, и для чего она нужна
Лонгриды для вас
Сравниваем два хороших, но разных смартфона 2025 года: iQOO 15 против iPhone 17

Сравнение iQOO 15 и iPhone 17 особенно актуально, поскольку эти устройства нацелены на совершенно разные категории покупателей. Первый привлекает тех, кто ищет максимальную производительность и выгодное предложение, второй — пользователей, ценящих долгосрочную поддержку, хорошее программное обеспечение и преимущества экосистемы. Оба телефона входят в сегмент между верхним средним классом и премиумом, поэтому понимание их различий помогает определить, какое устройство лучше соответствует повседневным потребностям — будь то чистая мощность, бесшовное использование или поддержка на годы вперед.

Читать далее
Первые обзоры OnePlus 15: стоит ли покупать новый смартфон после OnePlus 13

По распространенной практике смартфоны сначала появляются в Китае и лишь потом появляются на глобальном рынке. С одной стороны, это немного раздражает, а с другой — у нас есть возможность досконально изучить новинки, опираясь на честные отзывы, и принять взвешенное решение относительно их покупки в России, когда все карты уже раскрыты. Поэтому мы посмотрели обзоры OnePlus 15 и в преддверие его глобального релиза 13 ноября готовы рассказать, кому новый смартфон 2025 года определенно понравится.

Читать далее
Как удобно настроить приложение Сбербанк Онлайн на Android

Приложение Сбербанк Онлайн регулярно улучшается, но опробовать новые функции раньше всех могут только пользователи Android, так как в App Store его нет. Пока владельцы iPhone в пролете, самое время изучить нововведения: не так давно Сбер добавил несколько классных функций. И даже несмотря на то, что банк сообщил о них в своем Телеграм-канале, многие их не заметили после обновления! Рассказываем, как настроить приложение Сбербанк на Андроиде.

Читать далее
Новости партнеров
Ванна, баня или инфракрасная сауна. Что более полезно для здоровья
Ванна, баня или инфракрасная сауна. Что более полезно для здоровья
Какой будет политика ФРС США в 2026 году и как она повлияет на рынок криптовалют?
Какой будет политика ФРС США в 2026 году и как она повлияет на рынок криптовалют?
Как понять, что кто-то читает вашу переписку в MAX
Как понять, что кто-то читает вашу переписку в MAX