Какой должна быть яркость экрана смартфона для работы в солнечную погоду

В отличие от компьютера и телевизора, смартфоном мы пользуемся не только в помещении, но и на улице. А там порой так светит Солнце, что на экране ничего не видно. Вот пытаетесь вы прочитать текст входящего сообщения, а ничего не получается разглядеть. В подобной ситуации мы пытаемся накрыть смартфон рукой или отходим в тень, но неужели нельзя сделать яркий экран, чтобы на нем все было видно и не нужно было делать лишних телодвижений? Конечно, можно. Просто при выборе смартфона вы должны обращать внимание на яркость, заявленную в характеристиках. Сегодня я расскажу, какой она должна быть и удастся ли ее принудительно увеличить на старом устройстве.

Какая должна быть яркость

Яркость экрана измеряется в нитах или кд/м² (канделах на квадратный метр). Для нас эти характеристики абсолютно равноценны, потому что 1 нит = 1 кд/м². Чем выше значение, тем ярче экран. Но какие цифры считаются хорошими, а какие — нет?

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В одном из материалов, посвященных этой теме, я встретил мнение, будто для комфортного просмотра контента в солнечную погоду достаточно 400-500 нит. Но, пользуясь в течение нескольких лет смартфоном, чья яркость в пике достигает 600 нит, я частенько испытывал дискомфорт на улице. Для меня это значение оказалось слишком низким, и я пришел к выводу: мой минимум в условиях попадания солнечных лучей — 700-800 нит. Но, как вы понимаете, чем больше, тем лучше. Проверьте характеристики своего смартфона на официальном сайте и напишите в комментариях, хватает ли вам яркости на солнце.

Сразу скажу, что яркость свыше 700 нит можно получить только на AMOLED-экране. Матрицы IPS не способны похвастать таким результатом из-за особенностей работы подсветки, потребляющей слишком много энергии и может спровоцировать перегрев смартфона. Поэтому IPS-экраны выдают в лучшем случае 650 нит, а в худшем — 350.

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Проблемы с экраном

Высокая яркость необходима на солнце, но, если пользоваться ей постоянно, ваш экран может испортиться. К примеру, на AMOLED-матрицах случается выгорание, из-за чего появляется остаточное изображение. Главная причина возникновения такого дефекта — слишком долгая работа смартфона в режиме максимальной яркости.

Еще одна сопутствующая проблема — ухудшение автономности. Но вы должны понимать, что 500 нит на IPS и 500 нит на AMOLED разряжают смартфон по-разному. Наконец, яркость экрана снижается при сильном нагреве смартфона. И тогда, как ни крути ползунок, от заявленных производителем 1000 нит останется в лучшем случае 700.

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Как сделать ярче экран на телефоне

Почти все владельцы смартфонов меняют яркость вручную, используя ползунок в шторке уведомлений. Но максимальные значения достигаются в режиме автояркости. Для наглядности приведу данные тестов GSMArena. Команда этого сайта всегда сравнивает пиковую яркость экрана при автоматической регулировке, а также в ручном режиме.

Смартфон Ручной режим Автояркость iPhone 14 Pro 842 нит 1791 нит Galaxy S22 Ultra 494 нит 1266 нит OnePlus 10T 517 нит 819 нит Xiaomi Mi 10T Pro 512 нит 630 нит Galaxy A12 398 нит 472 нит

Интересная картина вырисовывается, правда? При ручной регулировке флагман Samsung Galaxy S22 Ultra с AMOLED-экраном показывает почти то же значение, что и Xiaomi Mi 10T Pro с IPS-матрицей. Поэтому, когда выходите на улицу, не забывайте включать автояркость через шторку уведомлений (центр управления).

На отдельных смартфонах (например, Samsung) есть опция повышенной яркости, которая увеличивает пиковое значение даже без автоматической регулировки. Однако, как показывают тесты упомянутого выше издания, на автояркости удается получить более впечатляющие результаты (1266 нит против 829 нит).

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Телефоны с самыми яркими экранами

В последние годы яркость стала одной из главных характеристик экрана, заставляющей разных производителей соревноваться друг с другом. Если ранее вы не уделяли ей должного внимания, то пора изменить подход и приглядеться к смартфонам с самыми яркими экранами:

Не нужно бояться, что хорошая яркость испортит экран или аккумулятор. Во-первых, при ручной регулировке вам вряд ли удастся выставить значение свыше 500 нит. Во-вторых, если смартфон почувствует негативное влияние высокой яркости, то принудительно снизит ее.

Вместе с тем не стоит питать ложных иллюзий, глядя на заявленные цифры. Это пиковое значение, которое под воздействием дополнительных факторов (съемка видео или игры) в реальности может оказаться ниже. А порой заявленные показатели достигаются только во время просмотра HDR-видео. Производитель на этом, конечно, не заострит внимание, но ваши радужные ожидания будут подпорчены серой действительностью.