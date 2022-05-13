Какой софт использовать в условиях санкций? Нашли отличное решение для бизнеса

Чем заменить сервисы, которые ушли или собираются уйти из России – Spark, Slack, Google Workspace, Microsoft Azure? Каждый предприниматель понимает, что кризис — это не только что-то плохое, но и отличное время для новых возможностей и открытий. Правда, переход на другие офисные программы — процесс не такой уж и безболезненный. Придется тратиться и внедрять новое ПО, переучивать сотрудников, привыкать в новому интерфейсу. Можно ли найти отечественный аналог, на платформе которого собраны все необходимые инструменты для ведения бизнеса? Сегодня на примере российского Битрикс24 разбираемся, как заменить зарубежный софт.

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Закон о российском софте

Указ президента обязывает компании с критически важной информационной инфраструктурой перейти на отечественное ПО. Это банковские учреждения, авиакомпании и предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные компании и сектор здравоохранения. Первоначально организации должны были перейти на российские разработки до 1 января 2021 года, но в ходе обсуждения сроки были сдвинуты до 2024-го. При этом бизнес жаловался на то, что не успевает это сделать — к концу 2021 года доля “родного” софта в российских госкомпаниях составляла около 30%.

Аналоги зарубежных сервисов

В марте об уходе из России и прекращении работы с местными клиентами объявили больше десяти крупнейших ИТ-компаний: Oracle, SAP, EPAM. Многие российские предприятия оказались не готовы к такому повороту. По степени турбулентности исход западного софта можно сравнить с началом пандемии: если тогда шоком для отечественных компаний стал резкий переход на удаленку, то сегодня им стала вынужденная миграция на “родные” аналоги зарубежных решений.

Однако они могут быть не хуже привычного ПО. Например, Битрикс24 позволяет вести бизнес на одной платформе – и делать это как с телефона, так и с компьютера: внутри есть облачное хранилище, групповые видеозвонки, мессенджер, трекер задач, календарь, CRM. Если не любите мобильные или браузерные версии программ, то у Битрикса есть клиенты для Windows и macOS.

Битрикс24 используют владельцы бизнеса, предприниматели и руководители, которым хочется в процессах больше прозрачности.

Сервис позволяет записывать голосовые сообщения, ставить задачи на основании текстовых сообщений, устраивать видеозвонки прямо из чатов.

Внутри платформы сотрудники могут использовать ту методологию, которая нравится команде больше всего: SCRUM, Канбан, диаграмма Ганта.

Функциональность практически такая же, как в Jira, которая также отказалась продлевать российские лицензии.

А еще недавно Битрикс24 выпустил специальный мигратор с Jira, который помогает быстро перенести все проекты в новую систему.

Онлайн-редактор документов

Отдельно хочется похвалить Битрикс24 за встроенный текстовый редактор. Интерфейс и функционал на уровне привычных аналогов Google Docs и Microsoft 365, а вот надежность выше. Документы всегда будут доступны и точно не исчезнут, например, из-за внезапной блокировки российских пользователей. Работать в редакторе можно вместе с коллегами. Он уже интегрирован в систему: если вам нужно обсудить презентацию или отчет, вы можете открыть файл и внести совместные правки во время видеовстречи.

Документ автоматически обновится – не придется дублировать по рабочим чатам еще один файл.

Если у вас вдруг сядет ноутбук или отключится интернет, то данные сохранятся в автономном режиме.

Битрикс24 можно пользоваться бесплатно. Базовые возможности будут доступны любому числу сотрудников и без ограничений по времени использования.

Сервис подходит как крупному бизнесу, так и командам совсем небольшого размера – интернет-магазину с 5-10 сотрудниками.

Главное преимущество сервиса – российская юрисдикция: можно не беспокоиться, что данные бизнеса вдруг исчезнут или станут недоступными. Как это произошло с чатами Slack.