Какой VPN выбрать для компьютера, телефона и других устройств

Блокировка Telegram в 2018 году привела к серьёзному повышению роста технической грамотности тысяч и тысяч россиян. Ну, во всяком случае, именно тогда многие впервые узнали о VPN, инструментах, которые заставляют сайты или веб-приложения думать, что пользователь на самом деле находится в другой стране, и таким образом обходить блокировку. Однако на самом деле функциональность VPN-сервисов намного-намного шире. Просто большинству разработчиков неохота заморачиваться над реализацией дополнительных возможностей. На их фоне CyberGhost выглядит настоящей белой вороной. В хорошем смысле.

Если вы до сих пор не знаете, что такое VPN, вот вам кратное определение:

VPN – это Virtual Private Network (виртуальная частная сеть), то есть средство безопасного подключения к интернету. VPN шифрует трафик, подменяет реальный IP-адрес пользователя виртуальным, чтобы его нельзя было вычислить, и даже может заставить сервис или сайт думать, что вы находитесь совершенно в другом городе или стране.

Именно такие определения даёт большинство сайтов в интернете, описывая обычные VPN-сервисы. Но CyberGhost – далеко не обычный.

Какой VPN выбрать

Чем хорош CyberGhost:

VPN с выбором страны. У CyberGhost более 7400 серверов, расположенных практически по всему миру, так что вы сможете найти здесь даже такие редкие страны, как Макао, Бангладеш, Индия, Китай, Аргентина и другие. Скажете, зачем вообще нужно к ним подключаться? Например, для оформления подписок на сервисы по бросовым ценам. Я таким образом подписался на Spotify за 120 рублей в месяц и на YouTube Premium – за 130 рублей.

VPN для торрентов. Поскольку у CyberGhost много собственных серверов, разработчики оптимизировали некоторые из них для конкретных сценариев использования. Есть сервера специально для просмотра Netflix, HBO или YouTube, а также для загрузки торрентов. Так что теперь, если Ютуб медленно грузит видео, вы сможете просто подключиться к CyberGhost, выбрать подходящий сервер и смотреть ролики без задержек.

Интересный факт: публичные сети Wi-Fi, которые не защищены паролем, не шифруют ваш трафик, и его можно легко перехватить. Но, если вы используете VPN, то перехватить его уже невозможно, поэтому держите данный факт в уме, подключаясь к общественным точкам доступа.

VPN с высокой скоростью. CyberGhost обеспечивает высокую пропускную способность, работая на максимальных скоростях, и даже не режет трафик. Он тут вообще безлимитный. То есть не будет такого, как с обычными VPN, что после исчерпания 5 ГБ скорость либо упадёт до 128 кбит/сек, либо придётся покупать дополнительный пакет данных. Вы платите только один раз и пользуетесь всеми преимуществами VPN без ограничений.

VPN для Windows. Не знаю, как вы, но мне долгое время не удавалось найти нормальный VPN для ПК. В основном почему-то разработчики делают VPN для мобильных устройств, но у этого сервиса есть и версия для Windows. CyberGhost — это лучший VPN-сервис для Windows для подмены IP-адреса. С его помощью вы сможете скрыть своё реальное местоположение и на Windows, и на любых других платформах.

VPN для блокировки рекламы. Немногие знают, что VPN умеют блокировать рекламу. В CyberGhost тоже есть такая функция. Чтобы воспользоваться ей, вам нужно включить протокол защиты WireGuard, и включить блокировку контента по DNS. CyberGhost будет отслеживать рекламный трафик и блокировать его, не позволяя объявлениям и баннерной рекламе появляться на сайтах, независимо от того, используете вы другие блокировщики или нет.

Как пользоваться VPN

С CyberGhost вы вольны сами определять, в каком режиме работать с интернетом. Тут вы можете не только выбрать страну подключения, но даже отсортировать сервера по удалённости, загруженности и пингу.

Пинг, или Ping – это показатель задержки при обработке сигнала, который идёт от вас до сервера и обратно. Он измеряется в миллисекундах (мс или ms в зависимости от локализации). Чем пинг меньше, тем лучше. В норме это 120-160 мс. Но бывает и больше, и меньше.

Как настроить VPN на компьютере:

Откройте сайт cyberghost.com и скачайте CyberGhost себе на ПК;

Установите приложение, запустите его и пройдите регистрацию;

Оформите платную или пробную подписку на свой аккаунт;

Выберите подходящий сервер и подключитесь к нему.

Если в стране несколько серверов, вы увидите напротив неё стрелку. Нажав на неё, вы попадёте к списку доступных вариантов в разных городах. Таким образом можно будет выбрать либо сервер с подходящими вам параметрами, либо тот, который располагается в нужном вам городе. Иногда такая необходимость действительно возникает, поэтому возможность выбора – это просто большой плюс в карму разработчикам CyberGhost.

Несмотря на то что CyberGhost обладает обширной функциональностью, его основное предназначение заключается в анонимизации пользователя, и он справляется с этим на твёрдую пятёрку. VPN подменяет ваш IP-адрес, заставляя всех думать, что вы находитесь в другой стране. Таким образом вы можете заходить на заблокированные в стране сайты, не боясь, что вас вычислят. Об этом не узнает даже провайдер, потому что трафик, который от вас исходит, исходит в зашифрованном виде.

Важно понимать, что нормальный VPN априори не может быть бесплатным. Дело в том, что создатели таких сервисов несут большие расходы на поддержание работы серверов, на их обслуживание, на поддержку приложений и расширение их функциональных возможностей. Поэтому за CyberGhost тоже придётся платить. Благо, расценки здесь более чем адекватные – всего 165 рублей в месяц при оформлении подписки сразу на 2 года. Как по мне, отличное предложение.