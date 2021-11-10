Какую электрическую зубную щётку лучше купить в 2021

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Иван Кузнецов 0

Я больше чем уверен, что ваш личный парк гаджетов не ограничивается одним только смартфоном. В самом худшем случае это ещё и фитнес-браслет, ноутбук, беспроводные наушники, а то и что-то в довесок. Многие считают нормой потратить немалые деньги на гаджеты, чтобы обвешаться ими с ног до головы, но при этом экономят на средствах личной гигиены, продолжая чистить зубы простецкими щётками из «Ленты» или «Ашана» и даже не подозревая о том, что существуют продвинутые решения, которые действительно позволят сохранить здоровье ротовой полости.

Зубная щетка

Зубные щётки бывают с экраном и беспроводной зарядкой

Исследования показывают, что правильно чистят зубы только 10% людей во всём мире. Причём не из-за лени или недооценивания важности этой процедуры, а совершенно по другим причинам. Первая — отсутствие понимания, как правильно действовать. Вторая — пренебрежение дополнительными средствами гигиены ротовой полости. Разберёмся со всем по порядку.

Как правильно чистить зубы

Oclean X Pro Elite

Это самая крутая зубная щётка из всех, что я видел

Oclean X Pro Elite — это зубная щётка, которая реально научит вас правильно чистить зубы. У неё для этого есть всё необходимое:

  • Шестиосевой гироскоп, позволяющей щётке определять своё местоположение, угол наклона, степень давления и ряд других параметров;
  • Функция оповещения о том, когда пора поменять положение щётки и начать чистить другую область для более эффективного очищения;
  • Особая система определения слепых зон, которая позволяет поддерживать в чистоте не только видимую область, но и скрытые части зубов;
  • Цветной сенсорный экран, демонстрирующий те области, которые уже были очищены, и те, которые осталось очистить;
  • Мотор нового поколения Maglev Brushless Motor, который благодаря бесщёточной конструкции проработает дольше аналогов;
  • Автономность 30 дней и поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi, используемому в смартфонах.

Щётка Oclean X Pro Elite хороша тем, что не просто обладает продвинутой начинкой, но и может подстраиваться конкретно под ваши предпочтения. Она имеет три режима чистки зубов с изменяемыми параметрами интенсивности. Так что вы сможете сконфигурировать эффективность и жёсткость чистки, основываясь на данных о чувствительных ваших зубов и дёсен.

Цена со скидкой: 3147 рублей
Промокод на 400 рублей: OWHL420

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Недорогая электрическая зубная щётка

Oclean Air 2

Oclean Air 2 — умная, но чрезвычайно доступная зубная щётка

Для тех, кому не нужен мерседес от мира зубных щёток, есть кое-что доступное, но оттого не менее эффективное с точки зрения поддержания гигиены полости рта. Зубная щётка Oclean Air 2 — это упрощённая версия Oclean X Pro Elite, которая стоит почти в 2,5 раза дешевле, но при этом обеспечивает максимально качественную чистку зубов с возможностью отследить её правильность.

Почему стоит купить зубную щётку Oclean Air 2:

  • Чистящая головка с щетиной американской фирмы DuPont;
  • Прочный и надёжный корпус с качественным покрытием;
  • Безопасные материалы, применяемые в конструкции, которые одобрило агенство FDA;
  • Настройка интенсивности чистки и несколько режимов работы;
  • Собственное приложение с возможностью слежения за качеством чистки;
  • Расширенная комплектация с магнитным ЗУ и настенным креплением.

Уникальное преимущество Oclean Air 2 — это функция шумоподавления. Да-да, им оснащаются не только наушники. Обычно электрические щётки издают довольно громкий звук из-за работы встроенного мотора, но эта модель имеет ультразвуковой шумодав, который создаёт эквивалентный антишум и за счёт этого снижающий громкость работы щётки до 30-45 децибел в зависимости от выбранного режима.

Цена со скидкой: 1770 рублей
Промокод на 200 рублей: 1111LOUD

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Что такое ирригатор

Ирригатор

Ирригатор — это лучшая альтернатива зубной нити

Ирригатор - это специальный прибор для гигиены полости рта, который подаёт струю воды под большим давлением и за счёт этого очищает межзубные промежутки и брекеты от налёта и остатков пищи.

Oclean W10 — это один из самых популярных ирригаторов, которые есть в продаже. Он сочетает в себе невысокую цену и продвинутый набор функций:

  • Качественно высвобождает межзубные пространства и брекеты от налёта и остатков пищи, выдавая 1400 водяных импульсов за минуту;
  • Ирригатор повредит ваши дёсны как зубная нить, если вы приложите слишком много усилий и переусердствуете;
  • Oclean W10 имеет 5 режимов работы на любой случай — тщательная очистка, стандартная, мягкая, настраиваемая и режим массажа дёсен;
  • В комплекте с Oclean W10 есть 4 насадки для подачи воды, которые меняются в зависимости от режа;
  • Толщина водяной струи Oclean W10 — всего 0,6 мм, что меньше, чем у большинства зубных нитей;
  • Oclean W10 живёт от зарядки целый месяц, а заряжается через USB-C всего за 5 часов;
  • Резервуар для воды Oclean W10 — съёмный, объёмом 200 мл, этого должно хватить для одной полноценной чистки.

Я сам очень люблю ирригаторы, потому что они более мягко относятся к вашим дёснам, чем зубная нить. Ведь если вы надавите нитью слишком сильно, то рискуете повредить десну и спровоцировать кровотечение. Ежедневно эта процедура может привести к плачевным результатам. С водными струями ирригатора ничего такого нет. Они эффективно вычищают межзубные пространства и не повреждают десна, а, напротив, даже массируют их.

Цена со скидкой: 3500 рублей
Промокод на 400 рублей: OWHP400

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11.11

Первых покупателей ждут отличные подарки

Все цены на товары, которые приведены в статье, даны уже со скидкой в честь распродажи, посвящённой Дню Холостяков. Это своего рода китайская Чёрная пятница, когда можно купить самые топовые товары по бросовым ценам. Распродажа продлится с 11 по 13 ноября, а, чтобы получить скидку, нужно применить специальные промокоды, указанные рядом с ценой товаров. Однако скидки — это не все сюрпризы. Среди тех, кто оформит заказ на зубную щётку Oclean X Pro Elite, разыграют беспроводной пылесос Xiaomi G9, первые 50 покупателей получат по бесплатному экземпляру Oclean X Pro Elite, а ещё им будет позволено заказать сменные головки для своих щёток всего за 1 цент.

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