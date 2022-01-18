Какую Яндекс.Станцию выбрать в 2022

Алиса от Яндекса — это лучший русскоязычный голосовой ассистент из тех, что есть на рынке. Она быстро реагирует на вопросы, даёт на них правильные ответы, очень мило острит, а её голос почти невозможно отличить от человеческого. Робота в ней выдают разве что редкие проблемы с ударениями в словах. Но даже при этом ей практически нет равных. Соответственно, если и покупать какую-то колонку с голосовым ассистентом, то только Яндекс.Станцию. Другой вопрос, какую именно, ведь в ассортименте Яндекса их набралось уже целых 7 штук.

Какие Яндекс.Станции есть

На сегодня модельный ряд Станций включает в себя следующие модели (по возрастающей):

Зачем нужны две Яндекс.Станции? Кажется, я понял

Несмотря на довольно широкий ассортимент, по сути, колонки можно разделить на две категории: компактные и полноразмерные. Они отличаются друг от друга, естественно, размерами и качеством звучания, а также функцией ТВ-приставки. Она есть у больших Станций, которые делают из обычного телевизора Smart TV, либо, если он уже умный, то добавляют ему поддержку Алисы и собственную оболочку Яндекса с предустановленными сервисами.

Какие Яндекс.Станции подключаются к телевизору

Учитывая, что полноразмерные колонки обладают более широкой функциональностью, то и покупать логичнее именно их. Но тут есть пара загвоздок. Во-первых, они стоят ощутимо дороже. Официальная цена обычной Яндекс.Станции — 13 990 рублей. Но купить её за эти деньги сегодня вы не сможете. Колонка почти полностью пропала с рынка, и те продавцы, у которых она ещё осталась, просят за неё минимум 20 тысяч.

Сомневаюсь, что вам удастся найти её по выгодной цене. Но, если всё-таки удастся — например, с рук, — то почему бы и нет. Это умная колонка с хорошим звуком, Smart TV и умным голосовым помощником. Вы точно останетесь довольны. Правда, вероятность удачной покупки Яндекс.Станции за низкий прайс довольно мала, поэтому отметаем этот вариант. В конце концов, если хотите большую колонку, лучше дождаться выхода Яндекс.Станции 2. Она уже представлена и вот-вот поступит в продажу.

Топовые фишки Яндекс.Станции, о которых вы могли не знать

Яндекс.Станция Макс — видимо, из-за дефицита классической версии — тоже сильно подорожала. Нет, она и раньше стоила недёшево, поскольку в дополнение ко всем преимуществам обычной Станции имела более продвинутый звук и монохромный дисплей для вывода информации, но сейчас стала стоить непомерно дорого. В традиционной рознице вам повезёт, если вы найдёте её дешевле 22-25 тысяч рублей. А ведь когда-то Станцию Макс продавали за 16-17 тысяч, и многим казалось, что это дорого.

Время от времени на Tmall проходят распродажи, где Станцию Макс можно купить за 18-19 тысяч рублей. Это хороший прайс для такой колонки. Поэтому, если не хотите ждать выхода Яндекс.Станции 2, можете помониторить предложение и взять большую, если нарвётесь на выгодное предложение. Иногда такие действительно встречаются. Но учитывайте, что выложить придётся немало.

Самая дешёвая Яндекс.Станция

А что делать, если хочется просто познакомиться с Алисой и нет желания тратить на это большие деньги? Брать маленькую Станцию, конечно. Вопрос лишь в том, какую. Ну, наиболее закономерным вариантом выглядит Яндекс.Станция Лайт, которая стоит 3999 рублей, а на распродажах и вовсе продаётся за 3000. Её преимущество заключается в Алисе, функциональность которой не урезана по сравнению с более продвинутыми версиями.

5 причин купить себе Яндекс.Станцию на Новый год

В Яндексе делают акцент на звуке свой самой дешёвой колонке. Говорят, что он тут круче, чем в обычной Станции Мини, но на практике этого почти незаметно. Зато, как мне кажется, у Мини лучше работают микрофоны, хотя тут их такое же количество. С ней банально удобнее взаимодействовать из другой комнаты, если есть такая необходимость. Но на стороне Лайта — широкая цветовая гамма, более низкий прайс и управляющие кнопки на корпусе, которые практичнее, чем сенсор у Мини.

Стоит ли покупать Яндекс.Станцию Мини

По сути, Лайт и Мини первого поколения — это одна и та же колонка, но с рядом небольших отличий. Например, мне больше нравится тканевая оплётка корпуса Мини, нежели цветастый пластиковый кожух Лайта. Но детям, очевидно, придётся по нраву именно яркий Лайт. Чувствительность микрофонов для меня тоже имеет значение, поэтому себе я купил именно Мини, не сильно при этом переплатив. Я брал свою колонку в Эльдорадо и заплатил всего на 500 рублей больше, чем если бы покупал Лайт.

Яндекс.Станция Мини 2 и Мини 2 с дисплеем — это улучшенные версии оригинальной Мини. Они стали ещё лучше своего предшественника, получив более крутые динамики с выходной мощностью 10 Вт, возможность объединиться в стереопару и, что немаловажно, мини-джек. Через него к колонке можно подключать внешнюю акустику и управлять воспроизведением при помощи голоса. Это очень круто.

Как сделать звук в Яндекс.Станции лучше

Но учитывайте, что новинки стали дороже. Обычная Яндекс.Станция Мини 2 без дисплея сегодня стоит 5990 рублей, а с дисплеем — и вовсе 7990. Как по мне, платить две тысячи рублей только за возможность видеть время на монохромном экране колонки — это совершенно неразумная трата денег. Поэтому я бы предпочёл взять базовую версию Мини 2. Она имеет те же функции, то же качество звука и то же аппаратное оснащение, но при этом стоит дешевле. А, если докупить к ней в пару вторую такую же колонку, их можно будет превратить в стереопроигрыватель.