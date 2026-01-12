Камера моего смартфона запотела на улице, но это — норма. Объясняю, почему

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Всякий раз, когда наступает холодное время года, и выходят новые смартфоны, я слышу жалобы на запотевание камеры. Если честно, у самого подобного не происходило, поскольку все новинки доводилось «щупать» в период с весны по осень, но первый зимний тест познакомил меня с этой проблемой напрямую. Камера телефона запотела, и, хотя поначалу меня насторожило подобное развитие событий, вскоре я понял: все в норме.

Камера моего смартфона запотела на улице, но это — норма. Объясняю, почему. Вот так и запотевает камера. Изображение: Лысый из МТ. Фото.

Вот так и запотевает камера. Изображение: Лысый из МТ

Как запотевает камера телефона

11 января я распаковал новый смартфон. Настроил его в условиях комнатной температуры, дал ему немного полежать и ближе к вечеру пошел на улицу тестировать камеру.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

За окном было -11°C, и в таких условиях примерно через 10 минут после выхода я достал смартфон, чтобы оценить его фотовозможности. Снимок — раз, снимок — два, и в какой-то момент я понимаю: фотографии мутные.

Как запотевает камера телефона. Так выглядит фото на запотевшую камеру. Фото.

Так выглядит фото на запотевшую камеру

Смотрю на спинку смартфона и вижу: под стеклом основного объектива появилось белое пятно конденсата. Стало очевидно, что камера запотела, и я уже был готов выплеснуть свой гнев на новую модель.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что делать, если запотевает камера

Удивительно, но буквально через 15 минут активной съемки на улице конденсат исчез, и телефон начал фотографировать так, как должен. Снимки стали нормальные, и я даже не успел зафиксировать конденсат.

Что делать, если запотевает камера. Через несколько минут запотевание проходит. Фото.

Через несколько минут запотевание проходит

Смартфон «прогрелся», и белое пятно под стеклом постепенно рассосалось. А после следующего выхода на улицу оно не появилось вовсе, будто и не было никакого запотевания камеры.

Почему запотевает камера телефона

Очевидно, что запотевание камеры случилось по причине резкого перепада температур. Когда мы фотографируем на телефон, его верхняя часть, где располагается процессор, сильно нагревается, ведь железу приходится активно обрабатывать изображение. Если за окном ощутимый «минус», перепад достигает 50-60°C и больше, из-за чего наружу вылезают особенности сборки смартфона.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Большинство моделей, включая мою, собираются в Шэнчьжэне и других регионах Китая с влажным субтропическим климатом. Разумеется, на производстве соблюдаются все нормы кондиционирования, но даже их оказывается недостаточно для суровых российских условий. К счастью, внутренняя влага быстро «выпаривается», а у некоторых людей не появляется вовсе.

Почему запотевает камера телефона. Запотевание быстро проходит, и его можно не заметить. Фото.

Запотевание быстро проходит, и его можно не заметить

Чтобы заметить запотевание камеры своего смартфона, нужно соблюсти несколько условий:

  • смартфон новый;
  • на улице крепкий мороз;
  • вы начинаете активно фотографировать почти сразу после выхода на улицу в первый день использования.

Если перед началом съемки на улице вы «прогреете» смартфон другим способом, ответив на несколько сообщений в мессенджере, есть вероятность пропуска момента запотевания. Но это не означает, что его не было вовсе.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда запотевание камеры — это брак

Хотя в большинстве случаев запотевание камеры телефона проходит само по себе и перестает давать о себе знать, стоит насторожиться, если:

  • запотевание не проходит;
  • конденсат появляется не первый раз;
  • запотевание происходит без большого перепада температур.

В описанных сценариях есть вероятность брака, и тогда имеет смысл обратиться в авторизованный сервисный центр или по месту покупки с целью диагностики смартфона. Если будет доказано, что конденсат действительно не проходит, а условия эксплуатации не были нарушены, вам должны предоставить новое устройство, исправить проблему или вернуть деньги.

Теги
Новости по теме
Владимир Путин объяснил, для чего нужен мессенджер MAX и почему заблокировали WhatsApp
Как сохранить фото и видео из мессенджера MAX в Галерее Android-смартфона
Когда разблокируют Roblox в России. Роскомнадзор дал ответ
Лонгриды для вас
Где скачать и как установить RuStore на Android

После удаления российских приложений из Google Play стало сложнее искать и скачивать программы на Android. Особенно это касается софта отечественных банков, в отношении которых были введены санкции. Теперь нужно либо искать APK-файлы программ на просторах интернета, рискуя наткнуться на вирус, либо использовать магазин приложений RuStore — пожалуй, единственный апстор, где можно найти любую подсанкционную программу, не переживая за безопасность устройства.

Читать далее
Сравнение OnePlus 15 с предшественниками и его самые интересные характеристики

OnePlus 15 представляет собой не просто очередное обновление линейки, а фундаментальный пересмотр подхода к созданию флагманских устройств. В сравнении с моделями OnePlus 11, 12 и 13, новый флагман демонстрирует интересный подход к технологии дисплеев, системе охлаждения и архитектуре батареи, сохраняя при этом узнаваемые сильные стороны бренда в области камер и производительности. Информации много, но давайте рассмотрим самые интересные особенности этого устройства.

Читать далее
Какой смартфон купить на Android? Мы нашли модель, которая будет обновляться до 2031 года

Пользователи Android-смартфонов обычно делятся на два типа: одни с удовольствием меняют новинку на новинку, а другие ищут устройство, которое прослужит минимум три года. Первым проще: не понравился смартфон — купил новый. Вторые же стараются выбрать гаджет, который не устареет через пару обновлений и будет стабильно работать несколько лет подряд. Так какой же смартфон взять, чтобы он оставался актуальным не три года, а пять лет или еще дольше?

Читать далее
Новости партнеров
Что известно о будущем главе Apple, который сменит Тима Кука
Что известно о будущем главе Apple, который сменит Тима Кука
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Вышли лучшие недорогие смартфоны POCO M8 и M8 Pro. Разницы между бюджетниками и флагманами больше нет
Вышли лучшие недорогие смартфоны POCO M8 и M8 Pro. Разницы между бюджетниками и флагманами больше нет