Камера моего смартфона запотела на улице, но это — норма. Объясняю, почему

Всякий раз, когда наступает холодное время года, и выходят новые смартфоны, я слышу жалобы на запотевание камеры. Если честно, у самого подобного не происходило, поскольку все новинки доводилось «щупать» в период с весны по осень, но первый зимний тест познакомил меня с этой проблемой напрямую. Камера телефона запотела, и, хотя поначалу меня насторожило подобное развитие событий, вскоре я понял: все в норме.

Как запотевает камера телефона

11 января я распаковал новый смартфон. Настроил его в условиях комнатной температуры, дал ему немного полежать и ближе к вечеру пошел на улицу тестировать камеру.

За окном было -11°C, и в таких условиях примерно через 10 минут после выхода я достал смартфон, чтобы оценить его фотовозможности. Снимок — раз, снимок — два, и в какой-то момент я понимаю: фотографии мутные.

Смотрю на спинку смартфона и вижу: под стеклом основного объектива появилось белое пятно конденсата. Стало очевидно, что камера запотела, и я уже был готов выплеснуть свой гнев на новую модель.

Что делать, если запотевает камера

Удивительно, но буквально через 15 минут активной съемки на улице конденсат исчез, и телефон начал фотографировать так, как должен. Снимки стали нормальные, и я даже не успел зафиксировать конденсат.

Смартфон «прогрелся», и белое пятно под стеклом постепенно рассосалось. А после следующего выхода на улицу оно не появилось вовсе, будто и не было никакого запотевания камеры.

Почему запотевает камера телефона

Очевидно, что запотевание камеры случилось по причине резкого перепада температур. Когда мы фотографируем на телефон, его верхняя часть, где располагается процессор, сильно нагревается, ведь железу приходится активно обрабатывать изображение. Если за окном ощутимый «минус», перепад достигает 50-60°C и больше, из-за чего наружу вылезают особенности сборки смартфона.

Большинство моделей, включая мою, собираются в Шэнчьжэне и других регионах Китая с влажным субтропическим климатом. Разумеется, на производстве соблюдаются все нормы кондиционирования, но даже их оказывается недостаточно для суровых российских условий. К счастью, внутренняя влага быстро «выпаривается», а у некоторых людей не появляется вовсе.

Чтобы заметить запотевание камеры своего смартфона, нужно соблюсти несколько условий:

смартфон новый;

на улице крепкий мороз;

вы начинаете активно фотографировать почти сразу после выхода на улицу в первый день использования.

Если перед началом съемки на улице вы «прогреете» смартфон другим способом, ответив на несколько сообщений в мессенджере, есть вероятность пропуска момента запотевания. Но это не означает, что его не было вовсе.

Когда запотевание камеры — это брак

Хотя в большинстве случаев запотевание камеры телефона проходит само по себе и перестает давать о себе знать, стоит насторожиться, если:

запотевание не проходит;

конденсат появляется не первый раз;

запотевание происходит без большого перепада температур.

В описанных сценариях есть вероятность брака, и тогда имеет смысл обратиться в авторизованный сервисный центр или по месту покупки с целью диагностики смартфона. Если будет доказано, что конденсат действительно не проходит, а условия эксплуатации не были нарушены, вам должны предоставить новое устройство, исправить проблему или вернуть деньги.