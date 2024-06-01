Кажется, это первая настоящая распродажа на АлиЭкспресс. Есть скидки по 50%

Настоящие распродажи на АлиЭкспресс — это довольно редкое и, надо сказать, грандиозное событие. Такое, чтобы продавцы не просто переписывали ценники, а действительно делали скидки, отдавая свои товары дешевле, чем обычно, и впрямь случается нечасто. Само собой, терять прибыль не хочет никто. Но время от времени это приходится делать, чтобы привлечь новую аудиторию и увеличить финансовый оборот. Узнать о таком мероприятии заранее — большая удача. Потому что принять в нем участие означает неплохо сэкономить. И мы как раз разузнали о таком для вас, поэтому поспешите — и останетесь в плюсе.

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Самый дешевый складной смартфон

Принято считать, что складные смартфоны — это дорого. Но Blackview доказала своим примером, что так должно быть совсем необязательно. Новый Blackview HERO10 — это новый аппарат в форм-факторе флипфона с горизонтальным механизмом складывания. В открытом состоянии он образует классический моноблок с экраном 6,9 дюйма, что больше, чем у большинства современных смартфонов. А в закрытом — превращается в маленький квадратик, который легко поместится даже в карман рубашки.

В основе смартфона лежит процессор Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом 256 ГБ. Несмотря на то что он такой тонкий и компактный, аппарат получил аккумулятор на 4000 мА*ч с быстрой зарядкой, внешний дисплей для вывода сервисной информации и основную камеру с разрешением 108 Мп. Обычно такими оснащаются флагманы, но Blackview не стала экономить и укомплектовала свою новинку по последнему слову техники.

Цена: 39 000 рублей (с купоном продавца)

Купить Blackview HERO10

Какой защищенный смартфон выбрать

Складные смартфоны, как ни крути, являются более хрупкими. А для суровых мужиков явно требуется что-то более внушительное и надежное. Например, OSCAL Pilot 2. Это защищенный аппарат в «тракторном» корпусе с протектором, который выдерживает и падения, и удары, и даже погружение под воду, и многое другое. Он сертифицирован по армейскому стандарту MIL-STD-810G, поэтому способен противостоять перепадам температур, тряске и электромагнитному воздействию.

Уникальной чертой этого смартфона является его аппаратное наполнение. Дисплей аппарата имеет диагональ 6,5 дюйма и при этом поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц. Объем его оперативной памяти равен 16 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. При этом аккумулятор OSCAL Pilot 2 обладает поистине рекордной емкостью — целых 8800 мА*ч. С такой батарейкой он гарантированно переживет любой поход или путешествие в горы, где нет связи с цивилизацией и электричества.

Цена: 21 250 рублей

Купить OSCAL Pilot 2

Хороший смартфон до 15 000 рублей

Сегодня нет проблем с тем, чтобы купить хороший смартфон, и Blackview OSCAL Tiger 12 — точно один из них. Он использует уже хорошо зарекомендовавший себя процессор Helio G99, имеет 8/128 или 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти, экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также классную камеру на 64 Мп.

Blackview OSCAL Tiger 12 имеет аккумулятор на 5000 мА*ч и зарядку 33 Вт. Кажется, что это немного. Но зато на таких мощностях батарейка вашего смартфона гарантированно не выйдет из строя раньше времени, а это тоже дорогого стоит. Еще один плюс — это IPS-матрица. На рынке почти не осталось смартфонов с этой технологией производства дисплеев, и многие гоняются за ними и готовы скупать втридорога. Ведь такие экраны не шимят и не провоцируют головные боли, как AMOLED.

Цена: 13 050 рублей

Купить OSCAL Tiger 12

Недорогие смарт-часы с АлиЭкспресс

А как насчет умных часов? Blackview X20 — это отличная и удобная штука, которая пригодится вам в самых разных условиях. Модель имеет классный и яркий AMOLED-экран на 1,43 дюйма, емкий аккумулятор на 380 мА*ч, выдерживающий до 20 дней в автономном режиме, поддерживает более 100 видов тренировок, измеряет пульс и содержание кислорода в крови и при этом весит менее 50 граммов, так что не будет оттягивать руку. А значит, подойдет как женщинам, так и мужчинам.

Цена: 1900 рублей

Купить Blackview X20

Мини-ПК на Ryzen 7 5700U

Нет денег на Mac mini? Ничего страшного. Просто возьмите неттоп Blackview MP100. Это компактный, но хорошо укомплектованный мини-компьютер, в основе которого лежит процессор AMD Ryzen 7 5700U с восемью ядрами и 16 потоками, графикой AMD Radeon Graphics, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и 1024 ГБ встроенного хранилища. Кроме того, он предлагает возможность расширения ОЗУ до 64 ГБ и из коробки работает с Wi-Fi 6. В общем, штука — купил и забыл.

Цена: 32 300 рублей

Купить Blackview MP100

Какой планшет выбрать с большим экраном

А вы знали, что Blackview делает еще и планшеты, и притом очень неплохие? Blackview Tab 18 представляет собой продвинутую «таблетку» с экраном диагональю 12 дюймов и разрешением 2,4К, который запросто можно использовать для работы, творчества и развлечений. Модель комплектуется 8-ядерным процессором Helio G99, имеет 8/256 ГБ памяти и аккумулятор на 8800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 33 Вт.

Планшет выполнен в корпусе из металла, как того и требуют рыночные тенденции, и может похвастать мощной аудиосистемой из четырех стереодинамиков Harman AudioEFX 2.0. Она обеспечит громкое, насыщенное, а, главное, чистое звучание. Поэтому смотреть на таком фильмы со звуковыми спецэффектами — одно удовольствие. Кроме того, Blackview Tab 18 предлагает расширение ОЗУ до 24 ГБ включительно, поддержку распознания лиц и классную основную камеру на 16 Мп.

Цена: от 17 200 рублей

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Недорогой планшет с экраном 120 Гц

MEGA 1 — еще один планшет от Blackview на базе процессора Helio G99. Он немного компактнее и имеет экран диагональю 11,5 дюйма, но совершенно не хуже подходит для работы, развлечений и использования в качестве прикроватного медиацентра. При этом аппарат сохранил разрешение 2,4К, а в дополнение получил еще и поддержку режима 120 Гц. Таким образом, картинка, которую вы будете лицезреть на дисплее своего планшета, будет невероятно гладкой и плавной.

Blackview Mega 1 оснащается камерой Samsung ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп, аккумулятором емкостью 8800 мА*ч с быстрой зарядкой 33 Вт, имеет на выбор 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ уже в базе. В общем, проблем с тем, чтобы запечатлеть лучшие моменты своей жизни и сохранить их в памяти планшета проблем точно не будет. А творческих личностей определенно порадует поддержка умного стилуса с распознанием степеней нажатия и углов.

Цена: от 16 400 рублей

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