Кажется, это первая настоящая распродажа на АлиЭкспресс. Есть скидки по 50%

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Иван Кузнецов

Настоящие распродажи на АлиЭкспресс — это довольно редкое и, надо сказать, грандиозное событие. Такое, чтобы продавцы не просто переписывали ценники, а действительно делали скидки, отдавая свои товары дешевле, чем обычно, и впрямь случается нечасто. Само собой, терять прибыль не хочет никто. Но время от времени это приходится делать, чтобы привлечь новую аудиторию и увеличить финансовый оборот. Узнать о таком мероприятии заранее — большая удача. Потому что принять в нем участие означает неплохо сэкономить. И мы как раз разузнали о таком для вас, поэтому поспешите — и останетесь в плюсе.

Кажется, это первая настоящая распродажа на АлиЭкспресс. Есть скидки по 50%. Настоящие распродажи на Али случаются не так уж и часто. Фото.

Настоящие распродажи на Али случаются не так уж и часто

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Самый дешевый складной смартфон

Самый дешевый складной смартфон. HERO 10 — доступный складной смартфон для всех. Фото.

HERO 10 — доступный складной смартфон для всех

Принято считать, что складные смартфоны — это дорого. Но Blackview доказала своим примером, что так должно быть совсем необязательно. Новый Blackview HERO10 — это новый аппарат в форм-факторе флипфона с горизонтальным механизмом складывания. В открытом состоянии он образует классический моноблок с экраном 6,9 дюйма, что больше, чем у большинства современных смартфонов. А в закрытом — превращается в маленький квадратик, который легко поместится даже в карман рубашки.

В основе смартфона лежит процессор Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом 256 ГБ. Несмотря на то что он такой тонкий и компактный, аппарат получил аккумулятор на 4000 мА*ч с быстрой зарядкой, внешний дисплей для вывода сервисной информации и основную камеру с разрешением 108 Мп. Обычно такими оснащаются флагманы, но Blackview не стала экономить и укомплектовала свою новинку по последнему слову техники.

Цена: 39 000 рублей (с купоном продавца)

Купить Blackview HERO10

Какой защищенный смартфон выбрать

Какой защищенный смартфон выбрать. Попробуй убей этот смартфон. Фото.

Попробуй убей этот смартфон

Складные смартфоны, как ни крути, являются более хрупкими. А для суровых мужиков явно требуется что-то более внушительное и надежное. Например, OSCAL Pilot 2. Это защищенный аппарат в «тракторном» корпусе с протектором, который выдерживает и падения, и удары, и даже погружение под воду, и многое другое. Он сертифицирован по армейскому стандарту MIL-STD-810G, поэтому способен противостоять перепадам температур, тряске и электромагнитному воздействию.

Уникальной чертой этого смартфона является его аппаратное наполнение. Дисплей аппарата имеет диагональ 6,5 дюйма и при этом поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц. Объем его оперативной памяти равен 16 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. При этом аккумулятор OSCAL Pilot 2 обладает поистине рекордной емкостью — целых 8800 мА*ч. С такой батарейкой он гарантированно переживет любой поход или путешествие в горы, где нет связи с цивилизацией и электричества.

Цена: 21 250 рублей

Купить OSCAL Pilot 2

Хороший смартфон до 15 000 рублей

Хороший смартфон до 15 000 рублей. Красивый и недорогой — это про OSCAL Tiger 12. Фото.

Красивый и недорогой — это про OSCAL Tiger 12

Сегодня нет проблем с тем, чтобы купить хороший смартфон, и Blackview OSCAL Tiger 12 — точно один из них. Он использует уже хорошо зарекомендовавший себя процессор Helio G99, имеет 8/128 или 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти, экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также классную камеру на 64 Мп.

Blackview OSCAL Tiger 12 имеет аккумулятор на 5000 мА*ч и зарядку 33 Вт. Кажется, что это немного. Но зато на таких мощностях батарейка вашего смартфона гарантированно не выйдет из строя раньше времени, а это тоже дорогого стоит. Еще один плюс — это IPS-матрица. На рынке почти не осталось смартфонов с этой технологией производства дисплеев, и многие гоняются за ними и готовы скупать втридорога. Ведь такие экраны не шимят и не провоцируют головные боли, как AMOLED.

Цена: 13 050 рублей

Купить OSCAL Tiger 12

Недорогие смарт-часы с АлиЭкспресс

Недорогие смарт-часы с АлиЭкспресс. Смарт-часы можно купить дешевле 2000 рублей. Фото.

Смарт-часы можно купить дешевле 2000 рублей

А как насчет умных часов? Blackview X20 — это отличная и удобная штука, которая пригодится вам в самых разных условиях. Модель имеет классный и яркий AMOLED-экран на 1,43 дюйма, емкий аккумулятор на 380 мА*ч, выдерживающий до 20 дней в автономном режиме, поддерживает более 100 видов тренировок, измеряет пульс и содержание кислорода в крови и при этом весит менее 50 граммов, так что не будет оттягивать руку. А значит, подойдет как женщинам, так и мужчинам.

Цена: 1900 рублей

Купить Blackview X20

Мини-ПК на Ryzen 7 5700U

Мини-ПК на Ryzen 7 5700U. Этот мини-ПК лучше, чем многие крупные стационарники. Фото.

Этот мини-ПК лучше, чем многие крупные стационарники

Нет денег на Mac mini? Ничего страшного. Просто возьмите неттоп Blackview MP100. Это компактный, но хорошо укомплектованный мини-компьютер, в основе которого лежит процессор AMD Ryzen 7 5700U с восемью ядрами и 16 потоками, графикой AMD Radeon Graphics, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и 1024 ГБ встроенного хранилища. Кроме того, он предлагает возможность расширения ОЗУ до 64 ГБ и из коробки работает с Wi-Fi 6. В общем, штука — купил и забыл.

Цена: 32 300 рублей

Купить Blackview MP100

Какой планшет выбрать с большим экраном

Какой планшет выбрать с большим экраном. Большой планшет — залог удобства. Фото.

Большой планшет — залог удобства

А вы знали, что Blackview делает еще и планшеты, и притом очень неплохие? Blackview Tab 18 представляет собой продвинутую «таблетку» с экраном диагональю 12 дюймов и разрешением 2,4К, который запросто можно использовать для работы, творчества и развлечений. Модель комплектуется 8-ядерным процессором Helio G99, имеет 8/256 ГБ памяти и аккумулятор на 8800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 33 Вт.

Планшет выполнен в корпусе из металла, как того и требуют рыночные тенденции, и может похвастать мощной аудиосистемой из четырех стереодинамиков Harman AudioEFX 2.0. Она обеспечит громкое, насыщенное, а, главное, чистое звучание. Поэтому смотреть на таком фильмы со звуковыми спецэффектами — одно удовольствие. Кроме того, Blackview Tab 18 предлагает расширение ОЗУ до 24 ГБ включительно, поддержку распознания лиц и классную основную камеру на 16 Мп.

Цена: от 17 200 рублей

Купить Blackview Tab 18

Недорогой планшет с экраном 120 Гц

Недорогой планшет с экраном 120 Гц. Это недорогой и стильный планшет. Фото.

Это недорогой и стильный планшет

MEGA 1 — еще один планшет от Blackview на базе процессора Helio G99. Он немного компактнее и имеет экран диагональю 11,5 дюйма, но совершенно не хуже подходит для работы, развлечений и использования в качестве прикроватного медиацентра. При этом аппарат сохранил разрешение 2,4К, а в дополнение получил еще и поддержку режима 120 Гц. Таким образом, картинка, которую вы будете лицезреть на дисплее своего планшета, будет невероятно гладкой и плавной.

Blackview Mega 1 оснащается камерой Samsung ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп, аккумулятором емкостью 8800 мА*ч с быстрой зарядкой 33 Вт, имеет на выбор 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ уже в базе. В общем, проблем с тем, чтобы запечатлеть лучшие моменты своей жизни и сохранить их в памяти планшета проблем точно не будет. А творческих личностей определенно порадует поддержка умного стилуса с распознанием степеней нажатия и углов.

Цена: от 16 400 рублей

Купить Blackview Mega 1

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