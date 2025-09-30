Китайцы подсуетились и сделали подделку Xiaomi 17. Фейковый смартфон продают на AliExpress за 5 тысяч

С момента презентации Xiaomi 17 прошла почти неделя, а страсти по китайских флагманам не утихают до сих пор. В интернете уже полно отзывов на новый смартфон, однако купить Xiaomi 17 — та еще задача. Мало того, что устройства нет в крупных розничных магазинах России, так его не найти даже на маркетплейсах. При этом подделки Xiaomi 17 свободно продаются на AliExpress, и кто-нибудь обязательно закажет контрафакт.

Смартфон Xiaomi 17 на AliExpress

Если вбить в поиск AliExpress запрос «Xiaomi 17», то маркетплейс подкинет несколько страниц с указанным смартфоном. Причем как с базовой моделью флагмана, так и с Pro-версией, которая отличается наличием второго экрана.

Подделка Xiaomi 17

Подделка Xiaomi 17 Pro

Вне зависимости от конкретной версии за смартфон просят менее 5 тысяч рублей, что можно посчитать аттракционом невиданной щедрости и очередным доказательством жадности российских ритейлеров, которые обычно продают флагманы за 100, а то и 150 тысяч рублей.

Как отличить подделку Xiaomi 17 от оригинала

Догадаться, что на AliExpress продается подделка Xiaomi 17, а не оригинальный смартфон, довольно легко. Во-первых, в глаза бросается цена: 5 тысяч рублей за новейший флагман на базе самого мощного процессора. А ведь даже в Китае за него официально просят от 4 499 юаней (~ 52 500 ₽).

Во-вторых, продажей поддельного смартфона занимается созданный наспех магазин Shop1105050874 Store, зарегистрированный в августе 2025 года и помимо фейкового Xiaomi 17 продающий контрафактные Apple iPhone и паленые сумки Louis Vuitton и Gucci за 800 рублей. Типичный магазин-однодневка.

В принципе, этого уже достаточно, чтобы убедиться: мы имеем дело с подделкой. Однако при желании можно зацепиться и за другие нюансы:

отсутствие отзывов и покупок;

неправильные характеристики (указана TN-матрица экрана с частотой 60 Гц);

состояние товара: бывший в употреблении.

Хотя многим из наших читателей факт подделки кажется очевидным, есть люди, которые на странице товара все-таки задают уточняющие вопросы: оригинал ли это?

Заказывая такой смартфон, в лучшем случае вы получите реплику Xiaomi 17, слегка напоминающую флагман по дизайну, но предлагающую характеристики устройства 10-летней давности. Такие подделки в буквальном смысле собирают в подвалах, а потому с точки зрения пользователя лучше купить настоящий смартфон за 5 тысяч рублей вроде Redmi A5. Особым «везунчикам» достанется кусок мыла или какой-нибудь другой хлам, вкинутый ради веса посылки.

Где можно купить Xiaomi 17

На момент публикации материала оригинал Xiaomi 17 не продается ни на AliExpress, ни на других маркетплейсах, будь то OZON или Wildberries. Разумеется, нет его и в крупных магазинах электроники от DNS до М.Видео.

В ближайшие дни оригинал Xiaomi 17 все же появится на AliExpress, а пока его можно купить в небольших онлайн-магазинах, которые занимаются поставками техники из Китая. Однако ручаться за них мы не можем.

Даже через 2-3 недели, когда на AliExpress будет оригинал Xiaomi 17, не торопитесь его заказывать. Смартфон предназначен исключительно для китайского рынка и имеет массу ограничений: отсутствие русского языка и сервисов Google, неудаляемые приложения от Коммунистической партии Китая и многое другое. Глобальная версия Xiaomi 17 для нашей страны и других регионов за пределами КНР появится только в 2026 году.