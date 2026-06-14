Писал про то, почему я не пользуюсь MAX как основным мессенджером, и получил в комментариях предсказуемое «ну и зря». Теперь новый повод вернуться к теме. Американский центр сертификации Let’s Encrypt заявил, что отзывает TLS-сертификат MAX — срок истекает 4 сентября 2026 года. Параллельно это делает бельгийская GlobalSign. Разбираю что это означает, чем не является и стоит ли вообще беспокоиться.

Что случится с MAX 4 сентября

TLS-сертификат — это то, что стоит за замочком в адресной строке браузера. Без него браузер считает соединение небезопасным и либо показывает страшное предупреждение, либо блокирует доступ совсем. 4 сентября 2026 года это произойдет с веб-версией мессенджера MAX.

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Что это означает конкретно: зайти на max.ru через Chrome, Safari или Firefox станет затруднительно — браузер будет предупреждать об опасности или не пустит вовсе. Для тех, кто пользуется веб-версией MAX для переписки с компьютера — это реальная проблема.

Что это не означает: MAX на Android и других мобильных платформах работает через собственные протоколы, не зависящие от TLS веб-сертификата. Приложение MAX на телефоне продолжит работать после 4 сентября. Звонки, сообщения, каналы — все это живет отдельно от веб-версии. Следить за новостями о национальном мессенджере удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Отзыв сертификата безопасности MAX — что это значит

Причина прямая: санкции. Let’s Encrypt — американская некоммерческая организация, GlobalSign — бельгийская компания. Обе действуют в рамках западных санкционных режимов и не могут оказывать услуги организациям из санкционных списков. Это не политическое решение в смысле «мы против MAX», а стандартная автоматическая процедура для любой компании под санкциями. Именно так потеряли сертификаты многие российские банки и сервисы в 2022-2024 годах. MAX просто дошел до своей очереди.

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Блокировка MAX в этом смысле — не прямая, а инфраструктурная. Никто не нажимает кнопку «отключить MAX». Просто западная сертификационная инфраструктура перестает его обслуживать. Разница принципиальная, и именно поэтому российские альтернативы, включая собственный удостоверяющий центр Минцифры, существуют. MAX теоретически может переехать на российский сертификат. Браузеры типа Яндекс Браузера его принимают, Chrome и Safari — нет. Актуальные новости о MAX публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Почему блокируют мессенджер MAX

Отзыв TLS-сертификата — не первое и не последнее событие в этой истории. Если смотреть на хронологию:

Это не случайные события. Это системная картина: MAX в 2026 году последовательно выдавливается из западной интернет-инфраструктуры. Не запрещается явно, не блокируется централизованно — просто западные сервисы один за другим перестают его обслуживать. Про то, удалят ли MAX из Google Play, можете узнать в отдельном материале.

Будет ли работать MAX на Android

MAX на телефоне через Android-приложение устойчивее всего к происходящему. Google Play пока не тронул MAX, RuStore — российская инфраструктура и западным санкциям не подчиняется, APK с официального сайта доступен всегда. Установить и использовать MAX на Android можно независимо от TLS-истории.

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Реальный риск — уведомления. Push-уведомления на Android работают через Firebase от Google. Если Google когда-нибудь отключит MAX от Firebase, уведомления перестанут приходить, как это уже произошло на iPhone после удаления из App Store. Пока этого не случилось, но прецедент с iPhone показывает, что такой сценарий не фантастика.

Опасность MAX для пользователя сейчас не в том, что приложение перестанет работать завтра. Риск в том, что инфраструктурная поддержка постепенно сужается, и каждое следующее событие делает сервис чуть менее стабильным для тех, кто находится за пределами России. Про то, нужно ли самому удалять MAX, рассказывал отдельно.

Что будет с MAX в 2026 году

Мессенджер MAX — инфраструктурный проект государственного значения. Его создавали не для того, чтобы конкурировать с Telegram глобально, а для того, чтобы обеспечить российским гражданам работающий мессенджер внутри страны после блокировки конкурентов. С этой задачей он справляется и будет справляться. Глобальная экспансия MAX — закрытая история. Западная инфраструктура этого не допустит. HUAWEI уже убрал MAX из международного AppGallery, Apple убрала из App Store по всему миру.

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MAX продолжит работать в России через Android-приложения, RuStore и APK. Веб-версия после 4 сентября либо переедет на российский TLS-сертификат: тогда будет доступна только в совместимых браузерах, либо умрет как пользовательский инструмент. MAX не работает как глобальный мессенджер и никогда им не станет. Как российский государственный мессенджер — продолжит работать. Это честный ответ на вопрос о будущем.