Когда в России отключат Google Play и что потом будет

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 1

За последнюю неделю российский рынок покинули многие ИТ-компании, в том числе Google. Поисковый гигант сделал это по собственной инициативе, остановив монетизацию своих сервисов и размещение рекламы на сайтах-партнёрах. Поначалу многие обрадовались, что теперь воспроизведение видео на YouTube не будет прерываться на рекламные вставки, но потом оказалось, что и авторы не особо желают пилить контент на таких условиях. Но на это дело не закончилось, потому что спустя какое-то время Google перестала принимать оплату в Google Play, лишив пользователей возможности покупать приложения, игры, оплачивать подписки и многое другое. А что будет, если каталог отключат вообще?

Google Play в России пока не отключили, но это только пока

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН❗️

На самом деле пока блокировать Google Play в России никто не собирается. Да, оплату от российских пользователей в магазине приложений Google больше не принимают, но это не инициатива самой компании. Причина, по которой платёж больше не получается провести, лежит совершенно в другой плоскости. Просто платёжные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России, заблокировав транзакции на зарубежных сервисах и сайтах.

Блокировка Google Play в России

На 100% неизвестно, кто принял это решение — сама Google или американское правительство, — но в США рассматривают Google Play как источник альтернативной информации для российских пользователей. Об этом рассказал The Washington Post со ссылкой на источники. Поэтому до тех пор, пока в российском сегменте каталога доступны приложения зарубежных СМИ, сам каталог отключать не будут.

App Store и Google Play работают в России для того, чтобы местные получали альтернативную информацию

По словам Наталья Крапивы, представителя общества защиты цифровых прав Access Now, на которую ссылается The Washington Post, магазины приложений — важные источники альтернативного мнения, через которые они могут узнавать, что происходит в мире. Если это действительно так, то высока вероятность, что в обозримом будущем доступ к Google Play и App Store для российских пользователей может быть закрыт.

❗️Как настроить Mir Pay на Android и платить им вместо Google Pay

Ведь кто сказал, что приложения иностранных СМИ надолго задержатся в Google Play? Если в России будет принято решение заблокировать их, власти будут иметь полное право потребовать от Google их удаления. Соответственно, в какой-то момент — конечно, при условии, что их начнут отключать — приложений может не остаться вообще, а значит, вопрос блокировки Google Play может реально появиться на повестке дня.

Где скачивать приложения на Android

Даже если Google Play в России отключат, вы не потеряете доступ к софту

Другое дело, кто его отключит. Тут есть два возможных варианта.

Первый вариант — отключение по инициативе Google. В этом случае у пользователей скорее всего останется доступ к Google Play в России. Нужно будет сменить страну пребывания на США или любую другую и скачивать софт, игры и другой контент почти без ограничений.

Только вот оплачивать его будет невозможно, потому что карты Visa и MasterCard по-прежнему не работают. Но зато скорее всего сохранится возможность обновлять уже установленные приложения и, возможно, скачивать новые, пусть и при условии, что они будут бесплатными.

❗️Альтернатива Google Pay: Что такое СБПэй и как им пользоваться в России

Второй вариант — блокировка со стороны Роскомнадзора. В этом случае пользователи в принципе потеряют доступ к Google Play, всем ранее купленным приложениям, лишатся возможности обновлять их и скачивать что-то новое. Не исключено, что вместе с Google Play будут заблокированы сервисы GMS.

А ведь они отвечают за приём пуш-уведомлений, интеграцию с облаком и другие процедуры. Тогда можно будет либо воспользоваться VPN, либо просто выбрать другой магазин приложений. Благо, такие всё-таки есть: APKMirror, APKPure, F-Droid, AppGallery от Samsung или Galaxy Store от Huawei.

К счастью, у пользователей Android, в отличие от владельцев iPhone, есть выход из ситуации. Они могут обратиться к альтернативным магазинам софта или просто скачивать APK-файлы приложений с сайтов разработчиков. Многие из них свободно распространяют свои приложения, не чиня пользователям препятствий. Да, это не так удобно, как при использовании Google Play, но в целом заморочек вас не ждёт, если вы установите альтернативный каталог приложений и будете пользоваться им по умолчанию.

Теги
Лонгриды для вас
Как разозлить собеседника в мессенджере

Нам всем необходимо общение - мессенджеры же позволяют всегда оставаться на связи с друзьями, даже если они находятся на другом конце Земли. Но, как и в случае с цифровой гигиеной, стоит соблюдать правила переписки. Если общаетесь с друзьями, то вам может быть вполне комфортно и без них. А если это начальник или малознакомый человек? Вот здесь, думаю, стоит вспомнить о правилах приличия. Рассматривать их мы не будем, просто скажем о том, что бесит больше всего. Устраивайтесь поудобнее - будет интересно!

Читать далее
Можно ли носить телефон в кармане

Думаю, что каждый хоть раз интересовался: можно ли носить смартфон в кармане. В мире существуют такие вопросы, которыми задаешься уже много лет, а внятного ответа до сих пор не поступает. Вопрос о транспортировке телефона в кармане брюк или джинс именно такой. В одно время говорят одно, а потом - совсем другое, и так по кругу. В сети постоянно появляется информация о негативном влиянии электромагнитных волн на мужскую потенцию, возникновении онкологических заболеваний, однако точно никто сказать не может.

Читать далее
Mir Pay
Как настроить Mir Pay на Android и платить им вместо Google Pay

Несмотря на то что подтверждённой информации о блокировке Google Pay в России пока не поступало, исключать такую вероятность полностью по-прежнему нельзя. Не далее как сегодня ночью Google прекратила продавать рекламу у нас в стране, а значит, есть риск дальнейшего повышения ставок. Поэтому нужно быть готовым к тому, что бесконтактный платёжный сервис поискового гиганта тоже может перестать работать. Но это не значит, что возможность оплачивать покупки телефоном после этого исчезнет полностью. Просто нужно настроить на Android Mir Pay и платить уже с его помощью.

Читать далее
1 комментарий
  1. lvg

    Ну вот и россияне и дождались, что не за горами все android-смартфоны практически станут Huawei-смартфонами. А ведь еще полгода назад все кривили носом и фекали по поводу отсутствия у Huawei телефонов GMS сервисов:)))

Новый комментарий