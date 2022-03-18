Когда в России отключат Google Play и что потом будет

За последнюю неделю российский рынок покинули многие ИТ-компании, в том числе Google. Поисковый гигант сделал это по собственной инициативе, остановив монетизацию своих сервисов и размещение рекламы на сайтах-партнёрах. Поначалу многие обрадовались, что теперь воспроизведение видео на YouTube не будет прерываться на рекламные вставки, но потом оказалось, что и авторы не особо желают пилить контент на таких условиях. Но на это дело не закончилось, потому что спустя какое-то время Google перестала принимать оплату в Google Play, лишив пользователей возможности покупать приложения, игры, оплачивать подписки и многое другое. А что будет, если каталог отключат вообще?

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН❗️

На самом деле пока блокировать Google Play в России никто не собирается. Да, оплату от российских пользователей в магазине приложений Google больше не принимают, но это не инициатива самой компании. Причина, по которой платёж больше не получается провести, лежит совершенно в другой плоскости. Просто платёжные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России, заблокировав транзакции на зарубежных сервисах и сайтах.

Блокировка Google Play в России

На 100% неизвестно, кто принял это решение — сама Google или американское правительство, — но в США рассматривают Google Play как источник альтернативной информации для российских пользователей. Об этом рассказал The Washington Post со ссылкой на источники. Поэтому до тех пор, пока в российском сегменте каталога доступны приложения зарубежных СМИ, сам каталог отключать не будут.

По словам Наталья Крапивы, представителя общества защиты цифровых прав Access Now, на которую ссылается The Washington Post, магазины приложений — важные источники альтернативного мнения, через которые они могут узнавать, что происходит в мире. Если это действительно так, то высока вероятность, что в обозримом будущем доступ к Google Play и App Store для российских пользователей может быть закрыт.

❗️Как настроить Mir Pay на Android и платить им вместо Google Pay

Ведь кто сказал, что приложения иностранных СМИ надолго задержатся в Google Play? Если в России будет принято решение заблокировать их, власти будут иметь полное право потребовать от Google их удаления. Соответственно, в какой-то момент — конечно, при условии, что их начнут отключать — приложений может не остаться вообще, а значит, вопрос блокировки Google Play может реально появиться на повестке дня.

Где скачивать приложения на Android

Другое дело, кто его отключит. Тут есть два возможных варианта.

Первый вариант — отключение по инициативе Google. В этом случае у пользователей скорее всего останется доступ к Google Play в России. Нужно будет сменить страну пребывания на США или любую другую и скачивать софт, игры и другой контент почти без ограничений.

Только вот оплачивать его будет невозможно, потому что карты Visa и MasterCard по-прежнему не работают. Но зато скорее всего сохранится возможность обновлять уже установленные приложения и, возможно, скачивать новые, пусть и при условии, что они будут бесплатными.

❗️Альтернатива Google Pay: Что такое СБПэй и как им пользоваться в России

Второй вариант — блокировка со стороны Роскомнадзора. В этом случае пользователи в принципе потеряют доступ к Google Play, всем ранее купленным приложениям, лишатся возможности обновлять их и скачивать что-то новое. Не исключено, что вместе с Google Play будут заблокированы сервисы GMS.

А ведь они отвечают за приём пуш-уведомлений, интеграцию с облаком и другие процедуры. Тогда можно будет либо воспользоваться VPN, либо просто выбрать другой магазин приложений. Благо, такие всё-таки есть: APKMirror, APKPure, F-Droid, AppGallery от Samsung или Galaxy Store от Huawei.

К счастью, у пользователей Android, в отличие от владельцев iPhone, есть выход из ситуации. Они могут обратиться к альтернативным магазинам софта или просто скачивать APK-файлы приложений с сайтов разработчиков. Многие из них свободно распространяют свои приложения, не чиня пользователям препятствий. Да, это не так удобно, как при использовании Google Play, но в целом заморочек вас не ждёт, если вы установите альтернативный каталог приложений и будете пользоваться им по умолчанию.