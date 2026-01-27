Когда в России полностью заблокируют Telegram

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

С прошлого года в России активно блокируют иностранные мессенджеры. Под полный бан уже попали Viber, а также WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской и запрещена) — самое популярное приложения для обмена сообщениями. Очевидно, следующей на очереди будет блокировка Telegram. Ведь несмотря на то, что мессенджер создан некогда российским предпринимателем Павлом Дуровым, сейчас он находится в иностранной юрисдикции и при этом нарушает законы РФ.

Когда в России полностью заблокируют Telegram. Привыкаем жить без Telegram в России. Фото.

Привыкаем жить без Telegram в России

Причины блокировки Telegram

Нарушение законов Российской Федерации — общая причина блокировки Telegram в России. Об этом, в частности, сообщает поисковик Яндекс, когда вы пытаетесь открыть веб-версию мессенджера.

Причины блокировки Telegram. Telegram уже нарушает российские законы. Фото.

Telegram уже нарушает российские законы

Telegram нарушает так называемый «закон о приземлении», который предполагает создание иностранным сервисом инфраструктуры на территории России для хранения данных пользователей на отечественных серверах. При этом Павел Дуров постоянно говорит о том, что его мессенджер не планирует предоставлять содержимое переписок властям каких-либо стран, де-факто отказываясь от сотрудничества с Роскомнадзором.

Ограничения Telegram в России

Блокировка Telegram в России происходит постепенно. На данный момент уже действует несколько серьезных ограничений мессенджера. Так, еще в августе 2025 года запретили звонки в Telegram, а в декабре началось замедление мессенджера.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Нынешние ограничения не позволяют в полной мере пользоваться возможностями мессенджера с российского IP-адреса. Позвонить нельзя, а файлы загружаются мучительно долго.

Когда полностью заблокируют Telegram

Постепенный ввод ограничений необходим для того, чтобы пользователи начали самостоятельно переходить на отечественный мессенджер MAX, который, в отличие от Telegram, полностью соблюдает российское законодательство, а потому в своей политике конфиденциальности прямым текстом заявляет о возможности передачи данных третьим лицам.

Когда полностью заблокируют Telegram. MAX, в отличие от Telegram, передает данные третьим лицам. Источник: legal.max.ru. Фото.

MAX, в отличие от Telegram, передает данные третьим лицам. Источник: legal.max.ru

Полная блокировка Telegram в России — вопрос времени. Так, депутат Делягин прогнозирует прекращение работы мессенджера к сентябрю 2026 года:

Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам [состоятся в сентябре 2026 года]. Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (владеющая им Meta признана экстремистской и запрещена), там осталось примерно половина аудитории.

С учетом того, что Telegram уже давно отказывается идти на сотрудничество с российскими властями, его блокировка могла произойти и раньше. Однако от принятия такого решения здесь и сейчас, вероятно, отталкивает популярность мессенджера и наличия в нем каналов — медиа, распространяющих информацию на русскоязычную аудиторию.

Теги
Новости по теме
Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox и назвал причины
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Что означает закон об электронном паспорте в MAX, который подписал Владимир Путин
Лонгриды для вас
Где находятся настройки Android, и как ими пользоваться

Главным достоинством операционной системы Android является ее открытость. Вы можете устанавливать любые приложения и менять оформление оболочки на свой вкус. Словом, делать все, что угодно. Однако для этого вам понадобятся настройки Android — специальный раздел системы, содержащий в себе ее параметры. Их можно менять на свое усмотрение, выбирая, например, мелодию звонка или обои рабочего стола. Но где найти настройки в телефоне?

Читать далее
Товар имеет недостаток. Стоит ли покупать смартфон без RuStore и MAX в России

С 1 сентября 2025 года мессенджер MAX, а также магазин RuStore и еще два десятка приложений, стали обязательными в России. Теперь производители смартфонов обязаны предустанавливать их на свои устройства, если их планируется официально продавать на территории нашей страны. Однако смартфоны без RuStore и национального мессенджера никуда не пропали: их до сих пор можно купить. Но стоит ли?

Читать далее
Почему не приходят обновления HyperOS на Xiaomi

Оболочка HyperOS, которая по умолчанию установлена на смартфонах Xiaomi, REDMI и POCO, получает регулярные обновления. Они включают в себя свежие функции, изменение дизайна, исправление ошибок, а также улучшение стабильности и безопасности системы. Но порой можно заметить, что обновление HyperOS не приходит. Это вызывает подозрения относительно неисправности устройства и заставляет принимать меры, направленные на решение проблемы. Но, прежде чем с ней разбираться, необходимо понять, когда выходят обновления HyperOS, и почему они могут задерживаться.

Читать далее
Новости партнеров
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?
А вы знали, что в iPhone для Китая не такой MagSafe, как в остальных? Чем они отличаются и как это влияет на зарядку
А вы знали, что в iPhone для Китая не такой MagSafe, как в остальных? Чем они отличаются и как это влияет на зарядку
От чего зимой и весной пьянеют птицы, и как они себя ведут
От чего зимой и весной пьянеют птицы, и как они себя ведут