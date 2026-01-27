Когда в России полностью заблокируют Telegram

С прошлого года в России активно блокируют иностранные мессенджеры. Под полный бан уже попали Viber, а также WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской и запрещена) — самое популярное приложения для обмена сообщениями. Очевидно, следующей на очереди будет блокировка Telegram. Ведь несмотря на то, что мессенджер создан некогда российским предпринимателем Павлом Дуровым, сейчас он находится в иностранной юрисдикции и при этом нарушает законы РФ.

Причины блокировки Telegram

Нарушение законов Российской Федерации — общая причина блокировки Telegram в России. Об этом, в частности, сообщает поисковик Яндекс, когда вы пытаетесь открыть веб-версию мессенджера.

Telegram нарушает так называемый «закон о приземлении», который предполагает создание иностранным сервисом инфраструктуры на территории России для хранения данных пользователей на отечественных серверах. При этом Павел Дуров постоянно говорит о том, что его мессенджер не планирует предоставлять содержимое переписок властям каких-либо стран, де-факто отказываясь от сотрудничества с Роскомнадзором.

Ограничения Telegram в России

Блокировка Telegram в России происходит постепенно. На данный момент уже действует несколько серьезных ограничений мессенджера. Так, еще в августе 2025 года запретили звонки в Telegram, а в декабре началось замедление мессенджера.

Нынешние ограничения не позволяют в полной мере пользоваться возможностями мессенджера с российского IP-адреса. Позвонить нельзя, а файлы загружаются мучительно долго.

Когда полностью заблокируют Telegram

Постепенный ввод ограничений необходим для того, чтобы пользователи начали самостоятельно переходить на отечественный мессенджер MAX, который, в отличие от Telegram, полностью соблюдает российское законодательство, а потому в своей политике конфиденциальности прямым текстом заявляет о возможности передачи данных третьим лицам.

Полная блокировка Telegram в России — вопрос времени. Так, депутат Делягин прогнозирует прекращение работы мессенджера к сентябрю 2026 года:

Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам [состоятся в сентябре 2026 года]. Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (владеющая им Meta признана экстремистской и запрещена), там осталось примерно половина аудитории.

С учетом того, что Telegram уже давно отказывается идти на сотрудничество с российскими властями, его блокировка могла произойти и раньше. Однако от принятия такого решения здесь и сейчас, вероятно, отталкивает популярность мессенджера и наличия в нем каналов — медиа, распространяющих информацию на русскоязычную аудиторию.